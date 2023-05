Kate assente per l’ultimo saluto a Elisabetta II: “C’entra Meghan”

D alle indiscrezioni trapelate dai tabloid, non ci sarebbero dubbi: tra Kate e Meghan non scorre buon sangue. E proprio la duchessa di Sussex non avrebbe permesso a Kate di correre al capezzale della regina Elisabetta per un ultimo saluto

Se davvero la duchessa di Sussex sia invidiosa della cognata, non ci è dato a sapere. Sul loro conto si è detto di tutto, ma al di là di voci e indiscrezioni sembra ormai certo che tra Kate Middleton e Meghan Markle non regni il sereno. A confermarlo sarebbero nuove rivelazioni: all'attuale principessa di Galles sarebbe stato chiesto di non raggiungere Elisabetta II per un ultimo saluto e la causa potrebbe essere proprio Meghan Markle... Ecco perché.

Kate assente per l'ultimo saluto a Elisabetta II: colpa di Meghan?

Tra i due fratelli, William e Harry, c'è sempre stato un rapporto speciale. Tuttavia, le accuse mosse dai duchi di Sussex e le rivelazioni sconcertanti rilasciate dal secondogenito del re britannico lo avrebbero fortemente incrinato. L'incoronazione del nuovo monarca, con la presenza di Harry, sarà l'occasione giusta per distendere la tensione e riportare i sorrisi all'interno della Royal Family? Occhi puntati al prossimo 6 maggio: ciò che accadrà alla cerimonia solenne potrebbe segnare una svolta... È certo però che l'arrivo di Meghan tra le fila della corona britannica abbia portato non pochi malumori, tanto da spingere il secondogenito di Carlo e Diana a dire addio alla sua famiglia e iniziare una nuova vita oltreoceano.

Ma se davvero tra Harry e William c'è sempre stato un bel rapporto, pare non possa dirsi lo stesso per Meghan e Kate. Tra le due cognate sembra non scorra buon sangue. A compromettere ulteriormente il rapporto sarebbe un dettaglio accaduto con la morte di Elisabetta II. Secondo il giornalista e biografo reale Robert Jobson, autore del libro "Charles III, our king: the man and the monarch", Kate sarebbe stata invitata a restare a Londra dopo la morte della regina Elisabetta. Stando a quanto da lui reso noto, pare che re Carlo abbia chiesto alle mogli dei suoi figli di non presentarsi a Balmoral. «Harry insisteva che Meghan viaggiasse con lui in Scozia quando la regina stava per morire. Ma il re ha detto che solo i figli e i nipoti sarebbero potuti stare con la regina».

«Se Catherine non viene, nemmeno Meghan può»: con queste parole, inoltre, Carlo avrebbe chiesto a William di non raggiungere la Scozia insieme a sua moglie. Secondo Jobson «voleva dire che Meghan non era la benvenuta. Non poteva dirlo a Harry, quindi è intervenuto personalmente e ha chiesto a Kate di restare indietro in modo da sembrare più corretto nei confronti di Meghan».

Insomma, per non fare un torto a Meghan ci avrebbe rimesso Kate: è quanto emerge dalle dichiarazioni di Jobson. A sua detta, infatti, la Middleton «è rimasta deliberatamente lontana, ma voleva disperatamente essere lì con la regina nei suoi ultimi momenti». Per questo motivo, Kate avrebbe «accumulato risentimento nei confronti di Meghan».

Addio alla regina, Kate era in difficoltà: ecco perché

Non solo: secondo l'autore del libro dedicato al nuovo re, per Kate la passeggiata al fianco dei duchi di Sussex dopo la morte della regina sarebbe stata «una delle cose più difficili» che abbia mai dovuto fare.

Per l'occasione i due fratelli, insieme alle rispettive consorti, hanno salutato la folla accorsa per dedicare un ultimo saluto alla compianta Elisabetta II. Per questo motivo, sono voluti apparire uniti anche nel dolore. Anche in quel momento, tuttavia, non sarebbero mancati i problemi... Stando a quanto riferito da Daisy McAndrew, commentatore reale della NBC, l'arrivo dei reali è tardato di circa un'ora. La colpa? Dei duchi di Sussex. Secondo McAndrew, «Harry e Meghan dovevano andare a cambiarsi». Infatti, ha precisato: «Non indossavano l'abbigliamento da lutto formale appropriato, quindi sono dovuti andare rapidamente a cambiarsi. Ecco perché erano in ritardo».