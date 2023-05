Incoronazione Carlo, il ruolo di George e le gaffe di Louis

P rotagonisti della cerimonia, i figli di William e Kate ci hanno messo del loro per rubare la scena a nonno Carlo

I tre fratellini George, Charlotte e Louis indiscussi protagonisti della cerimonia d'incoronazione di nonno Carlo III. Se il maggiore dei figli di William e Kate ha partecipato attivamente all'evento in qualità di paggio d'onore del re, Charlotte e Louis hanno riempito ancora una volta il cuore dei sudditi inglesi. Gesti ed espressioni (buffissime quelle del piccolo Louis) non sono passate inosservate.

George, paggio d'onore di nonno Carlo

Parte attiva all'incoronazione, George, 9 anni, ha fatto da paggetto d'onore a nonno Carlo. Il primogenito di Kate e William è apparso al momento della discesa dalla carrozza del sovrano. Guanti bianchi, pantaloni scuri e giacca rossa con bordatura blu e dettagli in oro, il principino ha condiviso il compito di reggere le code dei mantelli durante la liturgia dell'incoronazione nell'abbazia di Westminster, aiutando Carlo III negli spostamenti.

Louis, che noia questa cerimonia d'incoronazione!

Sbadiglia, si muove, guarda il soffitto, attira l'attenzione della sorella Charlotte, parla con la mamma. Abito sartoriale nero di Savile Row Dege and Skinner, tunica Hainsworth Garter Blue Doeskin con abbellimenti in pizzo, il principino Louis ha seguito la cerimonia accanto a mamma, papà e alla sorella Charlotte.

Seduto in prima fila nell'abbazia di Westminster, Louis è apparso annoiato fin dai primi minuti. Lo sbadiglio non è passato inosservato, così come le sue espressioni buffe (già diventate un meme). Frequenti i tentativi di distrarre Charlotte che, dal canto suo, ha provato ad arginarlo come come di consueto.

Non è la prima volta che il più piccolo dei Cambridge, cinque anni e quarto in linea di successione al trono, viene immortalato da obiettivi e telecamere mentre fa il birichino. L'anno scorso avevano fatto il giro del mondo le immagini mentre faceva versi e boccacce affacciato al balcone di Buckingham Palace con il resto della famiglia reale durante le celebrazioni per il Giubileo della regina Elisabetta II.

Charlotte, regale come mamma Kate

Decisamente più composta rispetto al piccolo Louis, Charlotte è impeccabile nei modi e nei gesti. Abito e mantella riprendono quelli di mamma Kate. Sono di Alexander McQueen in seta color avorio con ricami dai motivi di rosa, cardo, narciso e trifoglio, a simboleggiare le quattro nazioni del Regno Unito.

Simile al copricapo della principessa del Galles anche il copricapo Jess Collett x Alexander McQueen con lingotti d'argento, cristalli e fili d'argento.