Leonor si diploma: i reali spagnoli festeggiano in Galles

L eonor, erede al trono di Spagna, ha completato gli studi in Galles assieme alla principessa Alexia d'Olanda. Alla cerimonia di consegna dei diplomi, le due famiglie reali

I reali di Spagna e dei Paesi Bassi sono volati il Galles per partecipare alla cerimonia di consegna del diploma superiore delle loro figlie. L'evento si è svolto presso l'UWC Atlantic College di Llantwit Major, dove le ragazze hanno frequentato gli ultimi due anni del liceo. L'Atlantic College, che conta circa 4.500 studenti, tradizionalmente attira i pargoli di molte famiglie reali europee.

L'esperienza in Galles di Leonor

La principessa Leonor de Borbon ha frequentato dal 2021 un corso biennale da 67mila sterline presso il college per ottenere un Baccalaureato internazionale. La 17enne, erede al trono di Spagna, è la maggiore delle due figlie della coppia reale. Il re Felipe VI e la regina Letizia di Spagna hanno pagato le tasse universitarie e la figlia ha fatto domanda per un posto attraverso il comitato spagnolo degli United World Colleges (UWC).

Il direttore esecutivo di UWC International, Jens Waltermann, in precedenza aveva affermato che l'erede al trono di Spagna si univa ad "altri 4.500 studenti provenienti da 155 paesi e da una vasta gamma di background, che studieranno in una delle nostre 18 scuole". La coppia reale è arrivata in Galles assieme alla secondogenita Sofia, che a fine agosto si trasferirà nella "terra del castelli" per studiare nello stesso college.

Diploma anche per la principessa d'Olanda

Il re Guglielmo Alessandro e la regina dei Paesi Bassi hanno assistito alla laurea della principessa Alexia, anche lei diciassettenne. La casa reale olandese ha pubblicato una foto del re e della regina con la principessa con il suo certificato di laurea fuori dal college.

Una scuola esclusiva per Leonor ed Alexia

L'Atlantic College è un a scuola residenziale per ragazzi dai 15 ai 19 anni. Il college conferisce un diploma di maturità internazionale, combinato con attività di servizio alla comunità, a circa 350 dei suoi studenti. Fondata nel 1962, la tenuta vicino a Llantwit Major comprende il castello di St Donat del XII secolo, un tempo dimora del magnate del giornale americano William Randolph Hearst. La regina Noor di Giordania è presidente del college e una delle sue figlie si è laureata presso l'istituto. In passato il college ha accolto visitatori importanti, tra cui la defunta regina Elisabetta II, l'ex principe di Galles e l'imperatore del Giappone.