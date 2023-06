Dal Galles alla Svizzera, dove studiano i reali d’Europa?

L uoghi suggestivi in mezzo a un panorama mozzafiato: i reali d'Europa studiano nei college più prestigiosi. Sono almeno 6, ecco di quali si tratta

Se sei interessata ai college più rinomati del Vecchio Continente, ti basta seguire l'esempio dei reali d'Europa. Da un giovane principe Carlo alle principessine di Spagna, passando per Olanda e non solo: ecco dove studiano i royals europei.

I reali d'Europa a Gordonstoun School

È alla Gordonstoun School che sono passati grandi nomi dell'aristocrazia europea, ma non solo. Proprio alla Gordonstoun School hanno studiato alcuni dei reali più celebri. Sei curiosa di sapere di chi si tratta?

È tra le Highlands scozzesi che sorge uno dei college più amati dall'aristocrazia britannica ed europea. La tenuta di 150 acri era di proprietà di Sir Robert Gordon, nel XVII secolo. Il collegio, invece, è stato fondato in tempi più recenti, nel 1934, e ha ospitato una lunga lista di reali. Basato principalmente sul metodo dell’outdoor training, il college favorisce l'apprendimento all'aria aperta, tra escursioni lungo la costa, campeggi nei Cairngorm ed esercitazioni di soccorso e ricerca.

L'attuale re Carlo III ha frequentato il prestigioso istituto scozzese, seguendo l'esempio del padre, il principe Filippo. Dopo di loro anche il principe Andrea e alcuni nipoti.

Hanno frequentato la Gordonstoun School i figli della principessa Anna, Peter Philips e Zara Tindall, rispettivamente rappresentante degli studenti e seconda donna della famiglia reale a iscriversi alla scuola (la prima era Lady Helen Taylor, figlia del duca e della duchessa di Kent).

Ma non è tutto. Basta allontanarsi un po' dal Regno Unito e la lista prosegue. Ebbene sì, perché ad aver scelto la Gordonstoun School sono anche il principe ereditario di Jugoslavia, Alessandro, e il conte Claus-Casimir di Orange-Nassau, attualmente sesto in linea di successione al trono olandese.

Il collegio del Mondo Unito dell’Atlantico

Dopo Leonor di Spagna, la sorella minore Sofia ha deciso di seguirne le orme e iscriversi al collegio del Mondo Unito dell’Atlantico.

Lì la secondogenita di re Felipe dovrebbe completare il diploma di baccellierato internazionale. Nello stesso istituto, nel 2020, si è diplomata la principessa Elisabetta, erede al trono del Belgio.

È stato uno studente del collegio anche il re dei Paesi Bassi, Guglielmo Alessandro. Ha seguito l'esempio del padre anche sua figlia Alexia, diplomatasi da poco insieme alla principessa Leonor.

Gli alunni hanno il privilegio di frequentare un castello medievale del XII secolo, situato in Galles, nel distretto di contea di Vale of Glamorgan. Il collegio è finito persino sulle pagine del "Times", che lo ha definito una «Hogwarts per hippy», descrivendolo come «atipico» in quanto a «direttori e governanti preferisce educatori e vegani».

Il collegio del Mondo Unito dell'Adriatico

Il collegio del Mondo Unito dell’Atlantico però non è il solo. Esiste persino un corrispettivo italiano, a Duino (Trieste). Si tratta del collegio del Mondo Unito dell’Adriatico. Più che una scuola sembra un antico edificio affacciato direttamente sulla scogliera e il prossimo autunno la principessa Ariane, 16 anni, diventerà una sua studentessa. Lo ha annunciato la stessa famiglia reale olandese.

Il collegio in provincia di Trieste si trova a meno di 5 km dal confine con la Slovenia. La retta scolastica per il biennio ammonta a circa 40.000 sterline e, tra le varie materie proposte agli alunni, ci sono lingua serba, arti e culture del mondo e sistemi ambientali. Non solo: per godersi appieno il paesaggio che li circonda, possono praticare vela, arrampicata e kayak. Non è un caso allora che l'istituto, fondato nel 1982, proponga agli studenti un’esperienza di «campus aperto».

I collegi del Mondo Unito sono in totale 18. Il fondatore è Kurt Hahn, pedagogista tedesco che ha aperto anche la Gordonstoun School. L'esperto di educazione era convinto che il suo metodo favorisse la risoluzione dei conflitti internazionali. Per questo motivo, i collegi del Mondo Unito promuovono la pace e sono fautori di uno spirito di unità.

I reali d'Europa amano la Svizzera anche per studiare

Tra le alte vette svizzere sorge l'Institut Le Rosey di Rolle, considerato il più costoso al mondo (con una retta annua corrispondente alla modica cifra - si fa per dire - di 110.000 sterline). Fondato nel 1880, vanta grande fama e prestigio in tutto il mondo. Chiamata anche "la scuola dei re", all'apparenza sembra un elegante chalet di montagna.

Non è un caso allora se reali europei come il principe Ranieri di Monaco, il principe Guglielmo, granduca ereditario del Lussemburgo, e la principessa Marie-Chantal di Grecia siano stati suoi studenti. Non solo: la notorietà dell'istituto è ben nota ai royals di tutto il mondo. Ecco allora spiegato il motivo per cui re Faruq d’Egitto e il principe Dasho Ugyen Jigme Wangchuck del Bhutan sono volati in Svizzera. È stato uno studente dell'Institut Le Rosey l’ex scià di Persia, ma anche figli di grandi nomi dello spettacolo e della politica mondiali. Tra loro, quelli di Liz Taylor, Winston Churchill e John Lennon. È lì, inoltre, che ha mosso i suoi primi passi il gruppo rock statunitense degli Strokes: proprio nella celebre scuola svizzera si sono conosciuti i musicisti Albert Hammond Jr. e Julian Casablancas.

Il collegio favorisce una vita comunitaria e dichiara che quasi tutti i suoi studenti «versano una lacrima il giorno della partenza». Nei mesi invernali gli alunni che vivono nella splendida cornice di Gstaad si dedicano allo sci. Inoltre, possono trascorrere fine settimana in altre località europee, per arricchire il proprio bagaglio personale, accrescere quello culturale e ampliare gli orizzonti.

Sempre in Svizzera sorge uno dei collegi privati più antichi del Paese e più rinomati del mondo. Si tratta del Collège Alpin International Beau Soleil, che ospita alunni provenienti da 40 nazioni diverse. Fondato nel 1910 e definito dal Daily Telegraph «una delle scuole più esclusive del mondo», l'istituto svizzero si affaccia sul Monte Bianco e una sciata sulle vette che lo circondano è praticamente d'obbligo. Non a caso, la scuola offre «un programma completo di sport invernali». La retta è di 99.000 sterline l’anno. Il college promuove l'incontro tra culture diverse, persino organizzando viaggi di istruzione fuori dall'ordinario, con destinazioni come Cambogia, Ghana e Tanzania.

Tra i royals che hanno studiato nel prestigioso istituto compare il nome della principessa Marie di Danimarca e quello del granduca ereditario del Lussemburgo, Guglielmo. Hanno frequentato la scuola svizzera anche il principe Felix e la principessa Claire di Lussemburgo, che proprio lì hanno avuto il loro primo incontro per poi sposarsi nel 2013.

Lakefield College School

Si tratterebbe della «migliore scuola di preparazione universitaria, il migliore collegio e la migliore scuola diurna privata del Canada». A dirlo è la stessa Lakefield College School, collegio situato lungo il fiume Otonabee, tra Toronto e Ottawa, che si affaccia su un'ampia campagna e dà la possibilità ai suoi studenti di praticare numerose attività in riva al lago.

Anche tra i corridoi del Lakefield College School hanno passeggiato diversi reali d'Europa. Come studente di scambio internazionale, per un semestre, è stato un alunno del college canadese persino il principe Andrea. Non solo: fino al 2019 è stato "presidente onorario e membro del consiglio d’amministrazione". È lì, inoltre, che re Felipe di Spagna ha completato la sua istruzione secondaria, prima di frequentare l’Università autonoma di Madrid.