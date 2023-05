Martha Stewart, a 81 anni in costume su “Sports Illustrated”

A 81 anni, Martha Stewart si è messa in posa in costume per il numero di Sports Illustrated dedicato alla moda mare. È la star più anziana a posare per la rivista: «È stata una sfida, l'ho vinta»

Non c'è nulla che Martha Stewart non possa fare. Se non ci credete, andate a guardare la copertina di Sports Illustrated. La rivista americana, famosa per le foto delle modelle in costume sulle sue copertine, per il nuovo numero dedicato alla moda mare ha scelto come protagonista la guru del lifestyle. A 81 anni la conduttrice tv, diventata famosa per i suoi programmi di cucina, giardinaggio, bon ton e fai-da-te, si è messa in posa in costume da bagno ed è diventata la “modella” più anziana mai apparsa sul magazine.

Martha Stewart entra nella storia

Sulla copertina di Sports Illustrated Swimsuit Issue 2023, Martha Stewart appare con addosso un costume intero bianco firmato Monday Swimwear e, sopra, un copricostume arancione di Torso Creations. Nelle pagine interne del giornale, la conduttrice posa con dieci costumi diversi, mettendo in mostra un corpo ancora invidiabile.

«L'età non conta»

«Quando ho saputo che sarei stata sulla copertina di Sports Illustrated Swimsuit, ho pensato: “Oh, va bene, sarò la persona più anziana che penso sia mai apparsa su una copertina di Sports Illustrated"», ha spiegato nell'intervista sulla rivista Martha Stewart. Ha aggiunto: «Non ho pensato molto all'età, ma ho pensato che fosse una occasione storica». La famosa guru ha aggiunto: «L'età non è il fattore determinante quando si parla di amicizia o successo. Quello che conta è cosa fanno le persone, come pensano le persone, come agiscono le persone. Questo è ciò che è importante e non la tua età».

Martha Stewart: «Ho vinto la sfida»

In una intervista a Fox News, Martha Stewart ha spiegato: «Era una richiesta che non avevo mai avuto prima. Essere in copertina alla mia età è stata una sfida. E penso di averla vinta». La guru del lifestyle ha poi raccontato i suoi segreti per mantenersi in forma. Lei, che in tv mostra ricette di piatti prelibati e che su Instagram condivide spesso scatti dei suoi pasti sontuosi, in realtà ha ammesso di avere preso sul serio la sua dieta e di essersi sottoposta a lezioni di pilates prima delle foto in costume.

Dieta e pilates per rimettersi in forma

«Non sono morta di fame, ma non ho mangiato pane o pasta per un paio di mesi», ha spiegato Martha Stewart. Ha aggiunto: «Sono andata a un corso di pilates a giorni alterni ed è stato fantastico. Vado ancora a pilates a giorni alterni, perché è fantastico. E io vivo comunque una vita pulita: una buona dieta, un buon esercizio fisico, una sana cura della pelle e tutto il resto». Poi ha raccontato che sua madre ha indossato bikini per tutta la vita, anche dopo avere avuto sei figli. «I miei geni sono buoni», ha detto.

Martha Stewart: «Che noia invecchiare»

Tuttavia, Martha Stewart ha anche precisato di non essere molto interessata ai trattamenti antietà. «Penso che tutte noi dovremmo pensare a vivere bene, vivere con successo e non invecchiare. L'intera faccenda dell'invecchiamento è così noiosa». E se lo dice lei, possiamo crederle.