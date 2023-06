Moza Bint Nasser, chi è la sceicca influencer del Qatar

H a oltre un milione di follower su Instagram ed è una delle donne più influenti del Medio Oriente. Con il suo stile, è diventata una testimonial del suo Paese nel mondo

Moza Bint Nasser è una delle donne più influenti del Medio Oriente. Madre di Tamim bin Hamad Al Thani, attuale emiro del Qatar, è un'influencer da oltre un milione di follower. Sempre avvolta in abiti di alta moda, si è fatta notare per il suo stile regale ed è oggi considerata una delle donne più eleganti al mondo.

La posizione in Qatar

È una delle tre mogli dello sceicco Hamad bin Khalifa al-Thani e la madre di sette, su 24, dei suoi figli. Ha 63 anni e per molto tempo ha lavorato per la crescita economica del Qatar. Si dice che sia stata Moza a voler creare Al Jazeera nel 1996, il canale satellitare, diventato il punto di riferimento tra i media per l'intero mondo arabo.

La sua eleganza testimonial nel mondo

Nonostante il Qatar venga spesso criticato per la sua posizione su diritti umani e uguaglianza di genere, la figura elegante e potente di Moza è utilizzata come testimonial positivo del Paese a livello internazionale. La sceicca è sempre in lizza nella classifica stilata dal Times sulle donne più famose e influenti al mondo.

Lo stile di Moza Bint Nasser

Lo stile di Moza Bint Nasser è da una parte rispettoso delle leggi islamiche. Il capo della sceicca è sempre coperto. Ma dall'altra, Moza apprezza i grandi pezzi d'alta moda, da Chanel a Dior. Grande importanza viene data inoltre agli accessori, dalle borse agli occhiali da sole griffati, e ai gioielli.

Un mix che risulta perfetto e ha reso il suo stile famoso nel mondo tanto che, oltre al suo account ufficiale, su Instagram esiste un profilo di fan che non si perde un suo outfit. “Quando sono esausta, mi infilo nel mio armadio e frugo tra i cassetti. Mescolo i vestiti e li sistemo”, ha rivelato in una delle sue rare interviste.

L'abito Valentino "modificato"

La reale ha stupito tutti con il suo stile alle nozze del principe ereditario Hussein di Giordania con Rajwa Al Saif a giugno. Ha indossato un abito verde acido della collezione haute couture Valentino autunno-inverno 2021. Il capo originario è stato modificato perché era senza maniche e lasciava spalle e parte del décolleté nudi. La sceicca ha fatto mettere le maniche lunghe e aggiungere un velo dello stesso colore.

Gli investimenti nel mondo della moda

La maison italiana è in realtà la sua "casa di moda". Appartiene infatti alla famiglia reale del Qatar Mayhoola for Investments il fondo che nel 2012 ha acquistato Valentino e Balmain nel 2016. La sceicca è inoltre la presidentessa onoraria del "Fashion Trust Arabia", la fondazione che si occupa della promozione della moda araba.