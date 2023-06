Naomi Watts si è sposata con Billy Crudup: per lei abito bianco in pizzo

L 'attrice inglese ha detto sì al collega conosciuto sul set della serie Netflix Gypsy: lo scatto condiviso su Instagram a New York

Naomi Watts e Billy Crudup hanno detto sì. È la stessa attrice inglese ad averne dato conferma con una foto condivisa su Instagram il giorno delle nozze.

Le nozze a New York

La Watts è in genere molto riservata sulla sua vita privata ma per un giorno, il grande giorno, ha fatto un'eccezione. La coppia posa felice e abbracciata sulla scalinata del municipio di New York.

I look di Naomi Watts e Billy Crudup

Capello corto e mosso, Naomi Watts indossa un abito bianco lungo di pizzo firmato Oscar de la Renta. Uno stile elegante ma non troppo formale per la sposa che non ha il velo e tiene tra le mani un bouquet di fiori. Billy Crudup ha optato invece per un completo blu con camicia bianca e senza cravatta.

Le congratulazioni delle amiche star

Naomi Watts è una delle attrici più amate ed è stata festeggiata in questo giorno speciale da tante "colleghe". Tra di loro, Gwyneth Paltrow, che scrive su Instagram: ​"Yuppi!! Vi mando tutto il mio amore". E poi Julianne Moore ("Finalmente!"), Michelle Pfeiffer ("Congratulazioni! Sono così felice per voi!") e Nicole Kidman ("Ti voglio bene Nai, l'hai fatto!") con tanti cuori rossi a corredo dei commenti.

La storia tra Naomi Watts e Billy Crudup

Nessuno dei due aveva matrimoni alle spalle, ma lunghe relazioni sì. Dopo una breve storia con Heath Ledger, l'attrice ha fatto coppia fissa per anni con l'attore e sceneggiatore Liev Schreiber, dal quale ha avuto due figli. Billy Crudup invece è stato legato prima alla collega Mary-Louise Parker e poi a Claire Danes.

I due "sposini", entrambi 54enni, si sono conosciuti sul set della serie Netflix Gypsy e hanno ufficializzato il loro legame nel 2017. Rare le apparizioni pubbliche della coppia in questi anni. Solo lo scorso anno per i SAG Awards il primo red carpet insieme, complici e divertiti dagli scatti dei fotografi.