Orietta Berti compie 80 anni: 5 curiosità sull’Usignolo diventato icona pop

C antante famosa in tutta Italia, che ha saputo costruire il suo successo anche in televisione e farsi amare dal pubblico per la sua semplicità: è grande festa in casa di Orietta Berti per i suoi 80 anni

60 anni di carriera, brani diventati un'icona della musica italiana, successi senza tempo che canticchiamo ancora oggi. Ma anche opinionista, showgirl e attrice. Negli anni ha collezionato 5 dischi d'oro, 7 di platino e 2 d'argento, ha partecipato al Festival di Sanremo per ben 12 volte, l'ultima nel 2021 (tornando anche l'anno successivo come ospite). Ma non è tutto: ha inciso oltre 350 canzoni e i suoi brani sono stati pubblicati in oltre 40 Paesi. Ha collezionato la bellezza di 16 milioni di dischi venduti, 9 milioni di copie solo per "Fin che la barca va". Negli ultimi anni si è dimostrata capace di unire generazioni diverse, prendendo parte a tormentoni come "Mille", il brano in cui canta al fianco di Fedez e Achille Lauro. Insomma, Orietta Berti è questo e molto altro: oggi festeggia 80 anni, ma sai proprio tutto su di lei?

Orietta Berti compie 80 anni: l'eterno amore per Osvaldo

Forse non è una curiosità così inedita, anzi è certo che Orietta non ha mai nascosto il suo amore per il marito Osvaldo Paterlini. Il loro è un amore forte, sincero e duraturo. Qualcuno ricorderà persino le nozze in diretta tv, nel 1967.

L'evento era stato organizzato in grande stile, con lo sposo particolarmente emozionato, tanto da non riuscire a pronunciare il fatidico sì.

La passione per la lettera O

Qualcuno ci avrà già fatto caso... L'Usignolo di Cavriago, alias Orietta Berti, ha una vera passione per la lettera O, che non è solo l'iniziale del suo nome e di quello del marito Osvaldo. Ebbene sì, perché ha deciso di dare un nome che inizia con la stessa lettera anche ai suoi due figli: Otis e Omar. Persino ai cani ha dato nomi che iniziano con la O. Dopo Oscar, morto a 11 anni, ha avuto Otto, poi Olimpia e Otello, venuto a mancare solo pochi mesi fa.

Ma l'ossessione pare sia stata tramandata persino ai figli. Le sue nipotine, infatti, si chiamano Olivia e Ottavia. In famiglia non sono i soli a chiamarsi con nomi che iniziano per O. La madre si chiamava Olga, la suocera Odilla. E non è finita qui: la Berti annovera tra i parenti anche zio Oliviero e nonno Oreste.

L'amore per cani e gatti

Non solo l'amore per la sua famiglia: Orietta Berti non ha mai nascosto la sua passione per gli animali, in particolare cani e gatti. Proprio a loro avrebbe concesso un intero piano della sua casa.

Lo ha raccontato lei stessa nel corso di un'intervista a Repubblica: «Al pian terreno c’è l’appartamento per i cani e i gatti, con i loro divani. Al primo piano quello dei miei suoceri, poi c’è il nostro dove stavamo con Osvaldo e la mia mamma. Adesso che siamo rimasti in tre è diventata grande. Lo dico sempre: nessun albergo è come la tua casa».

Orietta Berti, 80 anni di collezionismo

Non solo musica e televisione, famiglia e animali. Tra i grandi amori di Orietta Berti ci sono anche le collezioni, di ogni tipo. Il collezionismo è un'altra ossessione per l'artista.

Conta ben 95 bambole provenienti da ogni parte del mondo, ha una collezione di Puffi e Muffet e persino di acquasantiere (ne possiede almeno 100). Non potevano mancare scialli, scarpe, borse, e abiti di scena in seta e naturalmente con pailletes.

Orietta e la collezione di guêpière

Forse non te lo aspetti, ma tra le molte collezioni di Orietta Berti ce n'è persino una di intimo. La cantante ama le guêpière. Negli anni ha acquistato decine di pezzi, che arrivano da tutto il mondo: da Los Angeles a Londra, ma anche in altre grandi città europee e americane.

Le sorprese non sono ancora finite. I capi in questione non sono mai stati indossati da Orietta. Ama collezionarli, niente più. Lei stessa lo ha rivelato: «Non li metto, li tengo lì negli scatoloni».