Shakira, dopo la rottura con Piqué canta con i due figli

U na toccante ballad al pianoforte per Shakira, che nel nuovo video compare con i figli Milan e Sasha

Shakira duetta con i figli Milan, 9 anni, e Sasha, 7, nel suo nuovo video musicale. Nella canzone "Acrostico", la popstar pluripremiata esprime tutto l'amore per i due ragazzini avuti dall'ex compagno Gerard Piqué.

I figli in studio con Shakira

Shakira ha condiviso il video musicale su Instagram, precisando nella didascalia che Sasha e Milan le hanno chiesto di prendere parte alla clip. "Quest'anno Milan ha scritto canzoni che mi hanno fatto piangere dalla commozione e Sasha ha dedicato ore al pianoforte, scoprendo la sua voce", ha scritto la cantautrice colombiana di fama mondiale. "Entrambi hanno trascorso del tempo al mio fianco in studio e sentendo questa canzone a loro dedicata mi hanno chiesto di partecipare".

"L'hanno sentita e l'hanno eseguita da soli per se stessi, con la passione e il sentimento che la musica porta dentro di loro", ha aggiunto. "Milan e Sasha, è così bello vedervi spiegare le ali per iniziare a realizzare i vostri sogni! Non c'è niente che mi faccia sentire più completa dell'essere vostra madre."

Il testo pieno d'amore di Shakira

Il brano, una lettera d'amore per i due figli, inizia così: "Mi hai mostrato che l'amore non è una truffa e quando è reale non finisce mai". Poi l'inconfondibile voce di Shakira prosegue: "Tutto quello che voglio è la tua felicità e stare con te / Il tuo sorriso è la mia debolezza / Amarti serve come anestetico al dolore / mi fa sentire meglio / Sono qui per tutto ciò di cui hai bisogno e sei venuto a completare ciò che sono".

La separazione fra Shakira e Piqué

La fine del matrimonio fra Shakira e l'ex calciatore Gerard Piqué ha tenuto banco per mesi. L'ex coppia si era incontrata nel 2020 sul set del video musicale della cantante "Waka Waka (This Time for Africa)". La separazione è stata annunciata nel giugno 2022. Nel settembre 2022, Shakira aveva parlato a "Elle" della sua "dura separazione" da Piqué raccontando di quanto fosse stata "dura non solo per me, ma anche per i miei figli". Nel novembre 2022, Shakira e Piqué hanno raggiunto un accordo per l'affidamento dei bambini.

,