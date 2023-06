Zendaya cacciata dal ristorante. Ma lo staff smentisce

L 'attrice ha trascorso gli ultimi giorni nella Capitale per partecipare a un evento. La notizia della sua disavventura fa il giro del mondo

Disavventura a Roma per Zendaya. Secondo lo scoop del Daily Mail, l'attrice si sarebbe presentata in un ristorante esclusivo ma le sarebbe stato negato l'accesso a causa del suo look "non in linea con il dress code" del locale. Dall'entourage della diva però raccontano un'altra versione.

Zendaya a Roma

Zendaya si trovava nella Capitale per un evento di Bulgari, il brand di lusso che la vede come ambasciatrice globale. È stato inaugurato il nuovo Bulgari hotel e per l'occasione ha indossato un tailleur nero tempestato di cristalli di Valentino haute Couture, impreziosito dagli abbaglianti gioielli di Bulgari.

La disavventura al ristorante

L'attrice, pronta a tornare sul grande schermo con "Challengers" di Luca Guadagnino (in uscita ad agosto) e "Dune 2" (a ottobre), ha approfittato del soggiorno in Italia per godersi qualche giorno di vacanza con gli amici. Secondo l'indiscrezione del Daily Mail, il gruppo avrebbe prenotato una cena alla Terrazza Borromini, ristorante con vista mozzafiato su piazza Navona. Ma proprio alla star da 182 milioni di follower sarebbe stato negato l'ingresso.

L'outfit "sotto accusa" di Zendaya

Il motivo? Il look di Zendaya "non era in linea con il dress code" del locale. La diva, famosa per i suoi ruoli in "Spider-Man: No Way Home" e "Euphoria", indossava pantaloni cargo e un top che le lasciava scoperto l'ombelico. Un outfit quindi decisamente troppo informale per gli standard del ristorante, dice ancora il tabloid inglese.

La versione dello staff

La notizia del clamoroso "no" a Zendaya ha fatto rapidamente il giro del mondo. Ma dallo staff dell'attrice si sono affrettati a dare una versione molto diversa dell'accaduto. Una volta arrivato davanti al locale, il gruppo si sarebbe reso conto di avere già cenato lì l'ultima volta a Roma e avrebbe optato per una più semplice pizzeria nei dintorni. "Non c'era alcun problema con il codice di abbigliamento", ha chiarito l'entourage al giornale americano Just Jared.