Oli, fibre, tisane e pennelli esfolianti. Ecco alcune strategie contro la cellulite che, se seguite a dovere, vi aiuteranno a liberarvi della pelle a buccia d'arancia

Cellulite: i rimedi naturali

La cellulite è un 'problema' diffusissimo e mal tollerato, soprattutto perché è difficile trovare rimedi contro la cellulite o esercizi anti cellulite davvero efficaci. Si manifesta esteriormente con la cosidetta buccia d'arancia, vale a dire l'aspetto "a buchi" che assume la pelle. A produrre l'effetto buccia d'arancia è un'alterazione del tessuto adiposo che si trova sotto la pelle.

La cellulite non è per forza collegata al peso, piuttosto con una cattiva circolazione sanguigna e ritenzione idrica. Ne esistono di tre tipi: compatta, flaccida ed edematosa.

La cellulite compatta colpisce nella maggior parte dei casi donne con una buona condizione fisica e con una muscolatura tonica ma il più delle volte si tratta semplicemente di una forte ritenzione idrica;

colpisce nella maggior parte dei casi donne con una buona condizione fisica e con una muscolatura tonica ma il più delle volte si tratta semplicemente di una forte ritenzione idrica; quella flaccida si manifesta soprattutto dopo i 50 anni e nelle persone che hanno un tessuto ipotonico.

si manifesta soprattutto dopo i 50 anni e nelle persone che hanno un tessuto ipotonico. Infine c'è la cellulite edematosa dovuta principalmente a patologie circolatorie.

Scegliere i rimedi anti cellulite in base alle cause

Per individuare i rimedi anticellulite è importante inquadrarne le cause. Le motivazioni sono legate a fattori genetici, ormonali, vascolari ma anche alla carenza di attività fisica e all'abuso di alcool e fumo così come alle cattive abitudini alimentari. Insomma: un intreccio di fattori anche molto diversi tra di loro, che rendono difficilissimo, se non impossibile, trovare rimedi per la cellulite definitivi.

La realtà è che bisogna cambiare ottica: non avere la cellulite è praticamente impossibile. Quello che puoi fare è migliorarne l'aspetto, e il primo passo è adottare tutta una serie di abitudini che ti aiutano a stare meglio anche a livello complessivo: attività fisica e alimentazione equilibrata.

Oltre a queste due grandi armi legate allo stile di vita, cosa fare contro la cellulite? Di seguito ti spieghiamo una serie di rimedi casalinghi e rimedi naturali per combattere la cellulite, facili da sfruttare, che possono migliorare l'aspetto della buccia d'arancia.

Gli oli essenziali svolgono un'azione drenante sui ristagni linfatici, stimolando la circolazione. Si possono utilizzare diluiti in olio di mandorle oppure nella vasca da bagno per un'azione tonificante. Su quali puntare? Sicuramente su quello essenziale di betulla che aiuta in caso di gambe pesanti e gonfie; ma anche sull'olio essenziale di limone per stimolare la circolazione linfatica e venosa e infine su quello di rosmarino, per stimolare la circolazione periferica e drenare il sistema linfatico.

2. Alimenti ricchi di fibre



La cellulite è spesso accompagnata dalla stipsi, ecco perché sono così importanti le fibre: migliorano la funzione intestinale e aiutano a depurare l'organismo. È utile quindi dare una mano al fegato con verdure verdi dal gusto amaro come la cicoria, le cime di rapa, ma anche il radicchio, l'indivia belga, i carciofi e l'ortica.

3. Betulla

Le foglie della betulla stimolano la diuresi e il sistema linfatico, favorendo l’eliminazione dei liquidi in eccesso: aiutano inoltre l’eliminazione dei noduli fibroconnettivali, tipici del fastidioso inestetismo. Ecco perché è essenziale concedersi un momento detox e una tisana purificante, vale a dire un infuso alla betulla. La betulla può essere assunta anche sotto forma di tintura madre da aggiungere all'acqua da bere.

4. Spazzola esfoliante anticellulite



Un rimedio efficace per trattare la cellulite è la spazzola esfoliante': si devono passare le speciali setole senza troppa pressione sull'area affetta dalla pelle a buccia d'arancia, insistendo sulla parte posteriore delle cosce. L'azione della spazzola è quella di 'sollevare' ed eliminare le cellule morte, permettendo una maggiore 'respirazione', una migliore circolazione del sangue e, di conseguenza, una penetrazione eccellente dei trattamenti anticellulite. Ad esempio la si può utilizzare associata agli oli essenziali nominati sopra. Esistono diverse tipologie di queste spazzole: quelle con setole vere e proprie, quelle con "protuberanze" che fanno da massaggiatori, e quelle con protuperanze di legno al posto delle setole.

5. Scrub al caffè

Uno dei rimedi contro la cellulite sono i fondi di caffè. Vi basta strofinarli sulla pelle insieme a dell'olio di cocco o di mandorle e avvolgere le gambe con una pellicola trasparente e fare agire per almeno 20 minuti così da permettere l'azione drenante della caffeina sulla pelle. Non solo, la caffeina aiuta l'espulsione delle tossine e la riduzione della ritenzione idrica. Oltre a farlo in casa, esistono anche in commercio diversi scrub anticellulite a base di caffè.

6. Tè verde

Uno dei dei vostri migliori amici, se volete combattere la cellulite deve essere il tè verde: questo infuso porta moltissimi benefici all'organismo. Il primo è senza dubbio un incremento del ritmo metabolico, ma è in grado anche di eliminare le tossine e gli elementi nocivi per l'organismo. È un altro dei trucchi da sfruttare per la cura della buccia d'arancia.

7. Pilosella

Infine, non scordate il grande aiuto che può avere la pilosella sul vostro organismo: è un potente diuretico che viene utilizzata nel trattamento degli inestetismi della cellulite, ma anche delle gambe gonfie e della semplice ritenzione idrica, specie se conseguente a cattive abitudini alimentari oppure a trattamenti farmacologici.

