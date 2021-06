Scopri gli orari in grado di aiutare il tuo benessere quotidiano: le buone abitudini ti aiutano a combattere la stanchezza e fare il pieno di energia

Sapevi che l'orario dei pasti può essere molto importante per il nostro benessere? Quante volte capita di sentirti all'improvviso stanchissima, gonfia o senza forze? Sapere a che ora è meglio mangiare è uno strumento incredibilmente utile per stare meglio a ogni ora del giorno.

Inizia a ascoltare i messaggi del tuo corpo e impara le buone abitudini sull'orario dei pasti: migliorerai il tuo benessere quotidiano combattendo gonfiori, stanchezza e mancanza di concentrazione.

L'ora della colazione

Che fare colazione sia importantissimo e quanto sia importante non saltare la colazione lo sappiamo già, ma c'è un orario migliore per la colazione? Meglio evitare di fare colazione dopo le 10: secondo gli esperti l'orario ideale per la colazione è fra le 7 e le 8 di mattina, entro due ore dal risveglio, quando l'organismo tende a consumare più velocemente le calorie grazie alla produzione di cortisolo e insulina.

Ricorda che la colazione è il momento più importante della giornata: preparare la colazione a casa ti permette di scegliere alimenti freschi e di qualità, privi di conservanti. Prepara frullati freschi, una torta fatta in casa o il pane da consumare con un filo d'olio e pomodoro fresco, se ami il salato. Vai di fretta? Versa il tè in un thermos, da sorseggiare con calma al lavoro.

Spuntino di metà mattina

Dopo circa 3 ore dalla sveglia uno snack salutare permette di riempire il fastidioso buco allo stomaco e fornire nutrienti essenziali per l'organismo. Attenzione, no alle tentazioni alle macchinette: l'orario intorno alle 11 è il più pericoloso perché l'appetito inizia a farsi sentire.

A che ora pranzare?

Secondo un'indagine apparsa sull’International Journal of Obesity pranzare troppo tardi ha una ricaduta negativa, perché a parità di calorie... fa ingrassare di più! L'orario ideale è fare pranzo dalle 12 alle 13 circa e in ogni caso prima delle 15. In questa fascia orario l'organismo mostra un'impennata di ormoni tiroidei: il metabolismo è al massimo e brucia energia. Sì ai carboidrati come pasta e pane, meglio se prodotti con farine integrali, da abbinare a legumi e verdure fresche, spezie, erbe aromatiche.

E per la cena?

L'orario ideale per la cena? Dalle 19 alle 20: l'abitudine ha un risvolto positivo perché anticipando il momento della cena ci sarà più tempo per godersi il tempo libero insieme, uscire per una passeggiata o giocare insieme ai bambini.

Cosa mangiare? A partire dalla fine del pomeriggio aumenta la produzione di somatomedina e GH, ormone della crescita: la loro azione viene bloccata dai cibi ricchi di zucchero che al contrario stimolano l'insulina. Per questi motivi di sera è preferibile eliminare l'abitudine al dolcetto a fine pasto e puntare su alimenti proteici, quali pesce, carne magra, legumi, da gustare con cotture semplici, ricche di spezie e aromi.