Spieghiamo bene cosa è l'alga spirulina e a cosa serve, perchè ha proprietà nutritive così particolari, come usarla e come assumerla, e facciamo chiarezza sul fatto che faccia dimagrir

Alga Spirulina: cosa è e a cosa serve

L'avrai sentita nominare mille volte, ma sai davvero cosa è la spirulina? Il suo vero nome è Arthrospira platensis, ed è un'alga molto particolare, di forma allungata ma lunga appena mezzo millimetro, e cresce nelle acque salmastre tropicali e sub tropicali.

Apprezzata per le proprietà metaboliche, tonico-rinvigorenti e nutrizionali, l’alga Spirulina ha conquistato il mondo della nutrizione, tanto da essere stata impiegata nella routine dietetica degli astronauti della NASA e dell’Agenzia Spaziale Europea. Proposta negli anni '70 come possibile rimedio alla malnutrizione, la Spirulina si è gradualmente ritagliata un posto di assoluto rilievo sia in ambito clinico-terapeutico che dietetico-nutrizionale, divenendo oggi l’alga in assoluto più venduta nel mondo.

Molti considerano la Spirulina una semplice alga, magari una verdura dalle super-doti nutrizionali, magicamente ricca di proteine, vitamine e minerali.

Il suo aspetto, ed in particolare il brillante colore verde, legato alla presenza di pigmenti fotoreattivi, non deve tuttavia trarre in inganno. La Spirulina, infatti, è un insieme eterogeno di batteri, molto simili ai Cianobatteri, organizzati in una caratteristica forma a spirale, nata e cresciuta spontaneamentenelle acque alcaline e salmastre delle regioni sub-tropicali.

Le proprietà della spirulina

Il particolare microambiente e le caratteristiche dell’acqua in cui cresce, donano alla Spirulina proprietà nutrizionali uniche nel suo genere.

La Spirulina, infatti, è un vero e proprio concentrato di:

proteine , circa il 60% del suo peso è costituito da proteine;

, circa il 60% del suo peso è costituito da proteine; acidi grassi essenziali mono e polinsaturi;

mono e polinsaturi; minerali come Ferro, Rame, Manganese e Magnesio ;

; vitamine come la Vitamina B12 , la Vitamina E, la Vitamina K ed il Beta-Carotene;

, la Vitamina E, la Vitamina K ed il Beta-Carotene; rocianidine e numerosi altri composti bioattivi dotati di attività fitoterapica.

In virtù di queste caratteristiche è doveroso considerare oggi la Spirulina come un SUPER-FOOD o FUNCTIONAL FOOD.

Benefici della spirulina

Le peculiari caratteristiche nutrizionali, così come la ricchezza in elementi dotati di attività fitoterapica, hanno permesso alla Spirulina, ed agli integratori a base di Spirulina, di trovare terreno fertile in ambito clinico e dietetico.

I numerosi lavori presenti in letteratura, hanno evidenziato diverse proprietà biologiche di questa microalga, alcune delle quali particolarmente interessanti.

In questo senso, quindi, la Spirulina, si è rivelata efficace nel:

supportare le caratteristiche nutrizionali di diete vegane e vegetariane , colmando alcune carenze vitaminiche e proteiche;

, colmando alcune carenze vitaminiche e proteiche; supportare lo stato di salute di atleti sottoposti ad allenamenti intensi ;

; prevenire l’insorgenza di patologie cardiovascolari, migliorando il profilo lipidemico e determinando una riduzione del colesterolo ;

; ridurre il rischio di ipertensione in soggetti predisposti;

in soggetti predisposti; migliorare la glicemia e gli altri parametri metabolici in pazienti obesi e affetti da sindrome metabolica;

e gli altri parametri metabolici in pazienti obesi e affetti da sindrome metabolica; proteggere l’organismo dai danni indotti dallo stress ossidativo e dall’esposizione eccessiva ai raggi ultravioletti.

La spirulina fa dimagrire?

La spirulina fa davvero dimagrire come in molti sostengono? Andiamo a vederci chiaro sull’uso della Spirulina a fini dimagranti.

Innanzi tutto occorre sfatare il mito della Spirulina come alga in grado di stimolare la funzionalità tiroidea. Infatti, la Spirulina cresce in acque dolci e salmastre, pertanto non è ricca in iodio come altre alghe marine e quindi non presenta le classiche controindicazioni dei prodotti contenti iodio.

Ad ogni modo l'alga spiruline possiede una serie di proprietà che possono aiutare a dimagrire, ovviamente sempre nel contesto di una dieta equilibrata (magari seguira da uno specialista) e ovviamente di uno stile di vita che comprenda l'attività fisica. Ecco per quali motivi la spirulina può aiutare a dimagrire:

ha la capacità ridurre l’infiammazione del tessuto adiposo , rendendolo pertanto più facilmente accessibile alle manipolazioni dietetiche;

, rendendolo pertanto più facilmente accessibile alle manipolazioni dietetiche; può migliorare il metabolismo glicemico e lipidico , correggendo alcuni disturbi tipici del soggetto obeso;

, correggendo alcuni disturbi tipici del soggetto obeso; riduce la sensazione di appetito, agendo come un vero e proprio anti-fame.

L’aggiunta quindi di Spirulina alla dieta, potrà sia supportare la fase dietetica, contribuendo a ridurre la sensazione di appetito, che apportare una serie di vitamine e minerali preziosi nel mantenere alto il tono dell’umore e lo stato energetico.

Come si usa la Spirulina e come assumerla

Ma come assumere la spirulina? Esistono diversi modi per usare la Spirulina, in base anche ai diversi formati in cui viene venduta.

Classicamente questa microalga viene disidratata e polverizzata in estratto secco,e la puoi trovare in vendita sia sotto forma di polvere che di compresse. La versione in polvere è più versatile, perchè la si può aggiungere a frullati, bevande, ma anche a pietanze di tutti i tipi.

Attenzione però alle dosi di spirulina da assumere: generalmente le dosi comprese tra 4 e 6 g al giorno, sono quelle più studiate, sicure ed efficaci, in grado di apportare tutti i nutrienti utili ed i relativi benefici.

Ricette con la spirulina

Piuttosto che usare l’estratto secco di Spirulina come un “farmaco”, è possibile provare ad aggiungere questo nutriente direttamente ai pasti, organizzando una dieta bilanciata, sana e gustosa.

Ecco qualche idea per usare la spirulina come ingrediente in cucina:

preparare un centrifugato energetico e rinvigorente utilizzando l’estratto secco di Spirulina in aggiunta a zenzero, limone e carota;

utilizzando l’estratto secco di Spirulina in aggiunta a zenzero, limone e carota; aggiungere l’estratto secco di Spirulina all’ impasto della pasta fresca o del pane fatto in casa con farine integrali preferibilmente a basso tenore di glutine, ottenendo così alimenti per l’uso quotidiano ad alto contenuto proteico e dal profilo infiammatorio;

con farine integrali preferibilmente a basso tenore di glutine, ottenendo così alimenti per l’uso quotidiano ad alto contenuto proteico e dal profilo infiammatorio; aggiungere la Spirulina al sale marino e al sesamo , ottenendo così un gustoso e sano Gomasio, con cui insaporire contorni di verdure, primi e secondi piatti;

, ottenendo così un gustoso e sano Gomasio, con cui insaporire contorni di verdure, primi e secondi piatti; aggiungerlo a piatti freddi e insalate, piuttosto che a zuppe o vellutate, ricreando tra l’altro anche un apprezzabile effetto decorativo.

Controindicazioni ed effetti collaterali della Spirulina

Data l’assenza di iodio la Spirulina non presenta le stesse controindicazioni delle altre alghe, per quanto riguarda l’utilizzo nei pazienti con patologie tiroidee.

Tuttavia, sarebbe preferibile evitarne l’uso o farlo solo sotto stretta supervisione medica, in caso di gravidanza, terapie farmacologiche e patologie infiammatorie intestinali.

L’uso di Spirulina, come integratore, si è generalmente dimostrato sicuro. Solo raramente si è osservata la comparsa sporadica di dolori addominali, nausea e diarrea.