Ananas: sai quali sono i suoi reali benefici?

Il suo inconfondibile gusto è quasi sempre sinonimo di benessere, leggerezza e salute. L’Ananas, frutto sud Americano importato nel territorio europeo per la prima volta da Cristoforo Colombo, è un frutto dalle antichissime tradizioni e dalle indiscusse proprietà medicali, a metà strada tra il sacro ed il profano.

Il suo caratteristico colore giallo, così come il gusto dolce contraddistinto da note acidule, lo rendono molto apprezzato in ambito culinario, sia come frutto vero e proprio che come come esaltatore di “sapidità” per antipasti, primi, secondi e dolci.

Caratteristiche nutrizionali

Con circa 40 Kcal per 100 g di frutto fresco, l’Ananas si colloca tra i frutti freschi a medio-alto potere calorico.

Negli stessi 100 g di frutto, è possibile ritrovare:

10 g di carboidrati, tutti zuccheri ;

; 0,5 g di proteine;

Nessun lipide;

1 g di fibra;

250 mg di potassio;

42 mcg di Beta-Carotene.

Meno evidenti i contenuti di altri micronutrienti come le vitamine idrosolubili.

I 10 g di zuccheri, tuttavia, rendono l’Ananas un frutto a medio indice glicemico, il cui consumo sarebbe pertanto da preferire, soprattutto nei soggetti diabetici, nella prima parte della giornata.

Proprietà dell'ananas

Non è quindi al suo contenuto di vitamine che si devono le numerose proprietà medicali dell’Ananas, bensì alla presenza di sostanze bioattive.

Tra queste la più studiata e sicuramente la più efficace è la Bromelina, insieme di enzimi estratto a partire dal gambo d’Ananas, e che dona a questo frutto:

Antinfiammatorie : molto importanti nel gestire si eventi acuti, come traumi o lesioni sia patologie dal decorso cronico;

: molto importanti nel gestire si eventi acuti, come traumi o lesioni sia patologie dal decorso cronico; Proprietà antiedemigene : preziose nel ridurre l’accumulo di liquidi corporei, soprattutto negli arti inferiori, e trattare fastidiosi inestetismi come la cellulite;

: preziose nel ridurre l’accumulo di liquidi corporei, soprattutto negli arti inferiori, e trattare fastidiosi inestetismi come la cellulite; Vasoprotettive;

Proprietà digestive :se assunta dopo i pasti, è in grado infatti di facilitare la digestione delle proteine;

:se assunta dopo i pasti, è in grado infatti di facilitare la digestione delle proteine; Proprietà immunostimolanti, preziose nel proteggere il nostro organismo da possibili infezioni.

Interessanti ma ancora al vaglio degli esperti, le proprietà antitumorali.

Molto interesse hanno invece suscitato nel tempo le supposte proprietà dimagranti e bruciagrassi dell’ananas.

Ad onor di cronaca, nonostante sia ben documentata l’attività anti-infiammatoria ed anti-edemigena della Bromelina, sicuramente utile in caso di sovrappeso ed obesità, non sono note scientificamente proprietà dimagranti per questo frutto.

L’azione bruciagrassi, invece, potrebbe essere sostituita con quella bruciaproteine, intesa come l’abilità da parte di questo frutto e delle sue sostanze, di facilitare la digestione proteica dopo un pasto.

Controindicazioni

Considerando il medio alto indice-glicemico, l’Ananas dovrebbe essere utilizzata con cautela nei soggetti diabetici, preferendone il consumo mattutino.

Stesso discorso andrebbe fatto per pazienti sottoposti a terapie farmacologiche, visto l’elevato rischio di interazioni.

Non esistono controindicazioni assolute per la gravidanza, relativamente al consumo del frutto, mentre la supervisione medica è richiesta in caso di integratori o prodotti estratti a partire dal gambo o dalle foglie d’ananas.