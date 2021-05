G rande alleato per la tua skincare viso, l’argilla verde è un concertano di proprietà purificanti. Se ancora non la conosci sei nel posto giusto.

Cos’è l’argilla verde e a cosa serve

Sicuramente hai sentito, almeno una volta, parlare dell’argilla verde. Molto nota per le maschere viso: si tratta di un prodotto fatto di una miscela di composti di origine minerale e un vero portento per il tuo organismo.

Usata fin in antichità per le sue numerose caratteristiche, oggi l’argilla verde è nota per le sue proprietà:

dermopurificanti

detossinanti

remineralizzanti

antibatteriche

Merito della sua composizione chimica e alle diverse lavorazioni che può subire. L'argilla verde può essere applicata sia con uso esterno che interno (cioè assumendola). In questo articolo ci concentreremo sull'uso esterno dell'argilla verde, e quindi sulla sua applicazione sulla pelle.

Se vuoi sapere dove trovare l’argilla verde e quali prodotti utili la contengono, qui abbiamo selezionato i must have.

Argilla verde in polvere

L’argilla verde è facilmente reperibile in polvere: attentamente macinata, questa argilla può essere usata in diversi modi e, per farlo, basterà miscelarla all’acqua. Dalle maschere viso ai fanghi, ci vorrà davvero poco per sfruttare le sue proprietà detossinanti.

Unico consiglio: evitare di far seccare la maschera sul viso, ma eliminarla appena inizia a seccarsi.

Ma questa non è l’unica a disposizione, le referenze sono davvero tantissime e qui ne trovi alcune.

Argilla verde in saponetta

Mixata con i fanghi del Mar Morto, l’argilla verde diventa un valido scrub anche sotto forma di saponetta. Ovviamente, oltre a esfoliare, assorbirà il sebo e aiuterà a lenire l’acne. Non meno importante è la formulazione vegana realizzata con ingredienti biologici, 100% naturali, senza solfati e parabeni, conviene a tutti i tipi di pelle.

Maschera viso all'argilla verde

La maschera viso è sicuramente uno degli usi più comuni per l’argilla verde e, oggi, si trovano diversi prodotti sul mercato già realizzati. Come questa maschera-scrub che non secca la pelle e promette una cute fresca, pulita e purificata. Basterà applicarla una volta a settimana dopo la detersione e prima di tonico, siero e crema viso.

Le maschere viso all’argilla verde già pronte all’uso sono davvero tantissime, qui una selezione dei best of.

Per alleviare dolori e infiammazioni

L’argilla verde è un grande alleato per combattere le infiammazioni e, per usarla, è possibile trovare dei tubi già pronti per l’applicazione. Basterà realizzare un impacco sulle zone interessate e darà subito sollievo a dolori e tendiniti.

