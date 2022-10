5 benefici indiscutibili delle terme (e quando andarci)

C oncedersi qualche ora alle terme è un ottimo modo per mettere in pausa le ansie quotidiane e godere di molti altri benefici tutt’altro che banali

La vita frenetica di tutti i giorni spesso mette a dura prova e sognare di staccare qualche ora, o perché no giorno, per concedersi momenti di relax è assolutamente legittimo. Per farlo ognuno trova il proprio modo, ma tra i più gettonati c’è sicuramente quello di recarsi alle terme.

Se un tempo a questi luoghi era associato soprattutto il concetto di cura, oggi si tratta di strutture multi funzionali, che promettono, quasi sempre riuscendoci, di prendersi cura dei fruitori e di provvedere al loro benessere a 360 gradi. Sono tantissimi, infatti, i trattamenti e i percorsi ai quali è possibile sottoporsi alle terme, a seconda dei propri gusti o dei bisogni che si hanno in quel momento.

Non tutte però sono uguali quindi prima di partire il consiglio è di informarsi bene su ciò che offre quella che si è adocchiato, così da arrivare più consapevoli al momento tanto agognato.

Quando è meglio andare alle terme

Visto che le terme hanno tutte peculiarità diverse è difficile individuare un periodo più adatto di un altro per recarvici. Senza contare che molte diversificano il ventaglio di trattamenti proprio in base alla stagionalità, approfittando degli ingredienti naturali da inserire in essi e insistendo in modo specifico sui malanni o problemi fisici e psicologici maggiormente presenti in un preciso periodo dell’anno.

A meno che tu non stia bramando un massaggio con un elemento che sai già esserci solo in una stagione, il modo migliore per scegliere quando prenotare un soggiorno alle terme è ascoltare il tuo corpo e assecondarne i segnali di stanchezza. Seguendo questo principio, la maggior parte delle persone preferisce concedersi questa coccola in primavera, per caricarsi di energia in vista dell’estate, o in autunno, per prepararsi alle fatiche dell’inverno.

La scelta però è assolutamente personale, l’importante è farla, visti i numerosi benefici che recarsi alle terme comporta. Questi i principali.

Aiutano ad alleviare lo stress

Le terme sono sinonimo di relax e non si tratta di una frase fatta ma di una realtà, visto che staccare la spina al loro interno consente di distanziarsi momentaneamente dalle incombenze della vita quotidiana e, di conseguenza, rilassare la mente e allontanare lo stress.

A dirlo è anche la scienza e in particolare uno studio giapponese che dopo aver preso in esame oltre 3000 lavoratori, frequentatori abituali di terme, ha constatato un significativo miglioramento nella loro salute fisica e mentale. Ad aver giovato del calo drastico dei livelli di stress, oltre al benessere generale, è stato anche il sonno, la cui qualità è risultata migliorata.

Questi benefici non sarebbero legati a trattamenti specifici ma al solo passare del tempo in un luogo dal forte potere rilassante come le terme o le spa

Migliorano la salute delle vie respiratorie

All’origine la vocazione primaria delle terme era proprio quella di aiutare le persone con problemi respiratori a migliorare la loro condizione. Anche se oggi le cose si sono espanse in molte diramazioni questo resta indubbiamente uno dei benefici principali.

A renderlo possibile sono soprattutto le acque nelle quali immergersi respirando a pieni polmoni o con le quali sottoporsi a trattamenti più specifici, volti proprio al benessere dell’apparato respiratorio.

A seconda del minerale maggiormente presente nelle acque termali di un determinato luogo, i benefici possono essere più specifici ma, in generale, tutte svolgono un’azione vaso dilatatoria che diluisce il muco, aiutandolo ad uscire meglio e migliora le capacità polmonari.

Inoltre, stimolano l’attività del sistema immunitario, rafforzandolo e rendendo quindi meno inclini a malanni stagionali.

Migliorano la circolazione sanguigna

Anche in questo caso molto dipende dai percorsi termali che si scelgono ma la maggior parte di loro sono anche in grado di migliorare il flusso sanguigno e l’apparato circolatorio. Particolarmente efficaci in tal senso le passeggiate in piscine colme di acqua termale e alcune tipologie di messaggi pensati per riattivare la circolazione.

Rendono la pelle più bella

Alcuni trattamenti ai quali ci si può sottoporre prevedono l’uso del calore, come ad esempio saune, bagni turchi o immersioni in piscine riscaldate. I vapori che sprigionano aprono i pori e purificano la pelle, donando al viso una luminosità nuova.

Alcuni massaggi poi, aiutano anche a contrastare cellulite e buccia d’arancia e a migliorare visibilmente la superficie del corpo.

Donano buon umore

Infine, ecco quello che forse potrebbe essere definito il beneficio per eccellenza: la felicità.

Concedersi un soggiorno alle terme dopo un periodo di stress è infatti interpretato dal nostro cervello come una gratifica e questo porta immediatamente e in modo istintivo ad essere pervase da una sensazione di serenità diffusa.

Se si vuole aumentare ulteriormente questo stato d’animo è bene ricordarsi di includere i massaggi nei trattamenti da prenotate perché, secondo la scienza, rilasciano dopamina e serotonina, ovvero gli ormoni associati della felicità.

Anche prenotare la propria fuga terme insieme a un’amica è un ottimo modo per assicurarsi di uscirne con il sorriso.