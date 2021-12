I l nuovo segreto per una pelle giovane, considerato un'alternativa (più naturale) al botox è la meditazione.

Il giovamento della meditazione per controllare lo stress, è ormai accertato, ma a questo dobbiamo assolutamente aggiungere e menzionare i suoi benefici come trattamento per la pelle del viso: la meditazione, infatti, migliora la pelle e rappresenta ormai un vero segreto di bellezza .

La meditazione migliora la pelle

Il motivo è presto spiegato: la pelle e il cervello sono intimamente connessi, non a caso i disturbi e le malattie della pelle sono uno dei primi indicatori quando abbiamo un alto livello di stress.

Dalla desquamazione o dermatite alla comparsa di acne, imperfezioni o borse sotto gli occhi, le nostre emozioni affiorano e sono visibili sulla pelle.

Per questo motivo, oltre a mantenere una buona skincare è fondamentale occuparci della parte invisibile: la nostra psiche.

Cercare cioè, di mitigare lo stress, al quale purtroppo tutti, per ragioni diverse, siamo soggette.

Sempre più medici raccomandano di integrare con la meditazione o lo yoga in caso di problemi della pelle, scatenate dallo stress.

La meditazione diventa così oltre che un supporto immediato per il benessere della pelle, perché induce il rilassamento del corpo e aiuta ad ossigenare la pelle, grazie alla respirazione meditativa, anche fondamentale nel lungo periodo. Ci aiuta a coltivare la calma, come mood per affrontare la vita, per connetterci con le nostre emozioni, per conoscerci meglio e per gestire la mole di impegni, lavorativi e personali, che ci mantengono in un continuo stato di allerta e ci inducono ad uno stress costante.

Non è finita, qua, i benefici della meditazione per la pelle, però, sono evidenti anche per prevenire l'invecchiamento precoce.

La meditazione come trattamento antirughe

L’espressività facciale è una delle caratteristiche dell’essere umano, è fondamentale perché ci aiuta a comunicare i nostri stati d’animo. Lo stress però ci induce ad accumulare tensioni facciali inconsce o addirittura a ripetere alcuni gesti.

Ad esempio, quando si è preoccupati, stanchi o stressati dalle mille incombenze viene naturale accigliarsi senza motivo apparente. Lo stress agisce sulla pelle riducendone l’elasticità e la compattezza perché “attacca” il collagene ed elastina e altera i tassi di idratazione cutanea, che possono contribuire alla formazione di rughe e ad un'accelerazione dell'invecchiamento cellulare.

Ecco perché la meditazione può agire come un vero trattamento antirughe perché lenisce dentro e fuori.

Meditare ti obbliga a fermarti dieci minuti per chiudere gli occhi e smettere di reagire agli stimoli esterni e di concentrarti sulla semplicità del respiro.

Grazie a questa pratica si imparare a rilassare i muscoli, il corpo e il viso, e internamente si allena la capacità di accettare le proprie emozioni, essendone così sempre meno schiavo e più consapevole.

Con la pratica costante il cambiamento si riflette su tutti i piani; sulla salute psicologica e quindi anche sulla tua pelle.

Aiuta a lenire e rigenerare la pelle

La meditazione rafforza il sistema immunitario, migliora il funzionamento generale degli organi e inoltre, aspetto forse più importante per la salute della pelle: agisce come regolatore ormonale, un vero balsamo per il nostro derma.

La pratica meditativa aiuta anche a dormire meglio, il riposo notturno, come forse già sai, è il momento più importante per la rigenerazione cellulare della pelle; dopo un buon riposo, l’epidermide appare quindi, oltre che più luminosa in generale più bella!

Ha un buon effetto sul viso

Una parte importante della meditazione riguarda la respirazione. Quando mediti, acquisisci una consapevolezza completa del respiro e ossigeni il corpo in modo più consapevole, questo fa sempre bene alla nostra pelle.

Basta guardare il proprio viso dopo una sessione di meditazione o una lezione di yoga, la pelle è subito più luminosa e tonica. Questo è merito dell’ossigenazione che contribuisce anche a un migliore lo stato delle articolazioni, dei tessuti e dei muscoli. Allo stesso tempo, il benessere mentale che ti aiuta a raggiungere, ti fa sentire meglio con te stesso e migliora la tua autostima, e questo ha un riflesso sulla pelle: appari radiosa e più bella.

Migliora le funzioni cognitive

Il controllo della respirazione ci permette di migliorare l'efficienza e la qualità dell'ossigeno che riceviamo, questo ha un effetto diretto su tutto il corpo, ma soprattutto sul cervello, migliorandone tutte le funzioni: maggiore concentrazione, calma, memoria.

Riduce l'infiammazione

Quando mediti diminuiscono i livelli di cortisolo; l’ormone dello stress coinvolto anche nei processi infiammatori che se prolungati nel tempo, finiscono per avere un effetto negativo sulle funzioni di tutti gli organi.

Aiuta a tenere a bada il peso

Diminuendo anche lo stato d’ansia generale, la meditazione ci rende più consapevoli di alcuni schemi che mettiamo in atto, anche nell'alimentazione.

Se ad esempio siamo indotte a mangiare più dolci quando siamo stressate, meditare ci può aiutare a prendere coscienza di questo. Vedremo un progressivo miglioramento effettivo sul peso, se questo è un problema, ma soprattutto di come ci sentiamo a riguardo.

Lo stress, da questo punto di vista, può agire sia come amplificatore della “fame”, inducendoci a mangiare di più per compensare il disagio o può “chiudere lo stomaco” togliendo l'appetito. La meditazione aiuta anche a ritrovare un appetito (e peso) sano.

L'importanza di una buona postura

Infine, tra i benefici della meditazione per la pelle, non possiamo di certo dimenticare quello della buona postura. Questa è fondamentale per meditare e meditando con costanza è molto probabile che l’adotterai anche nella tua vita.

Tenere la schiena dritta indipendentemente da come si è seduti (a terra, su un cuscino, su una sedia o sul divano). È una delle chiavi del benessere, migliora il modo di respirare, mantiene la colonna vertebrale dritta e in connessione con il cervello, di conseguenza tutto l’organismo ne beneficia.