10 tendenze della skincare coreana che faranno scuola nel 2021

S e anche voi siete ossessionate dalla cura dalla pelle, prendete carta e penna: ecco 10 tendenze della skincare coreana che trasformeranno il vostro incarnato

Se siete addicted della cura della pelle sicuramente amerete la skincare coreana, che grazie a passaggi precisi e rituali super pleasure promette di regalare un incarnato di pesca.

Come ogni tendenza però, è in continua evoluzione e la tradizionale routine in 10 passaggi sembra stia lasciando il posto a un approccio più basic, con formule green, dagli effetti mirati e supportati dalla scienza. Una sorta di minimalismo flessibile che si concentrerà su linee di prodotti pulite e semplici, che renderanno più facile personalizzare la routine di bellezza.

La virata maggiore riguarderà il numero di ingredienti sempre più ridotto ma dalle proprietà benefiche maggiori. Ma questo è solo un assaggio, sono molte altre, infatti, le tendenze di skincare coreana di cui sentirete parlare nel 2021.

Ingredienti hanbang sempre più presenti

Si chiamano così gli ingredienti erboristici tradizionali coreani, usati da sempre nella medicina e nei prodotti beauty del Paese. Fanno parte di questo gruppo la radice di ginseng, l'houttuynia cordata, il loto sacro e la rehmannia.

Tutti questi elementi vantano proprietà anti età, antinfiammatorie e rigenerative che rendono meravigliosa e vellutata la pelle, a qualsiasi età.

Uso moderato di acidi

A differenza di quanto avvenuto in un primo momento, oggi la K-beauty sta incorporando una maggiore quantità di acidi nei suoi prodotti, seppur con un approccio delicato che si concentra sul raggiungimento dell'equilibrio: troppo può irritare e aggravare la tua pelle, troppo poco non produrre risultati.

Per questo stabilire la giusta quantità di AHA e BHA (acidi di origine vegetale e animale) è fondamentale per esfoliare delicatamente le cellule morte della pelle e levigarne la grana.

Boom dell’olio di semi di carota

L'olio di semi di carota è un ingrediente beauty poco conosciuto al momento, sebbene venga utilizzato nella skincare coreana da oltre 10 anni per merito dell'alto contenuto di vitamina A.

Si tratta di un ottimo antiossidante, anti età, antimicotico, antibatterico e antinfiammatorio: insomma, è l'ideale per chiunque desideri illuminare la propria pelle. Dopo anni di oblio, quindi, il 2021 vedrà sicuramente la sua rivalsa.

Incremento di retinolo delicato nei prodotti

Le potenti proprietà anti età del retinolo sono note, tanto da essere già parte integrante di diverse creme e sieri.

L'approccio K-beauty a questo elemento però, avviene utilizzandone una percentuale inferiore allo standard, per permettere alla pelle di rimanere più sana e meno irritata.

Centella asiatica sempre più protagonista

La centella asiatica, conosciuta anche come cica, è un'erba coltivata in Asia, nota per le proprietà antinfiammatorie e spesso usata per arricchire creme, sieri e detergenti cutanei.

In questo momento è molto in voga e anche a causa delle irritazioni da mascherina, ci sono buone probabilità che il suo successo sia destinato a durare.

Ritorno a una bellezza pulita

Sempre più marchi stanno sviluppando prodotti privi di additivi chimici, ingredienti artificiali e profumi e questa tendenza si farà ancora più incisiva nell’anno in corso. I prodotti che invaderanno il mercato, infatti, saranno sempre più delicati, e realizzati con ingredienti vegetali efficaci. Questa evoluzione, che ha portato molti marchi a diventare completamente vegani, si deve soprattutto ai consumatori, molto più consapevoli di un tempo su ciò che mettono sulla loro pelle.

Promozione di una bellezza non solo esteriore

L’idea di bellezza copre sempre più ambiti e abbraccia sia l’interiorità che l’esteriorità. Per questo, nei prossimi mesi, i marchi e prodotti che punteranno allo sviluppo di un benessere interno ed esterno avranno molta fortuna.

La K-beauty si sposterà quindi maggiormente verso un approccio olistico, collegando la cura della pelle e della salute interna. L’uso di integratori probiotici per combattere gli eczemi sarà consigliata insieme a quella di prodotti skincare ricchi di ingredienti fermentati, naturali o macrobiotici.

Ritorno al minimal

Invece di proporre tanti prodotti composti da pochissimi ingredienti, la nuova tendenza coreana sarà quella di puntare a una routine essenziale, semplice e minimalista.

Nasceranno quindi prodotti multitasking e versatili, efficienti ed efficaci che con pochi e semplici gesti assicurino i benefici di rituali più complessi. L’ideale per la quotidianità frenetica del nostro tempo.

Disintossicazione della pelle e rafforzamento della barriera

La convinzione che la pelle sia un riflesso del proprio stato mentale e fisico viene dalla Corea ed è assolutamente vero. Per abbracciare ancora di più questo detto popolare, vedremo la nascita di prodotti ricchi di ingredienti che rinforzino la barriera cutanea contro smog, aggressioni esterne e funghi, oltre a erbe disintossicanti tra cui artemisia e zenzero.

Anche le ceramidi, che formano uno strato protettivo per aiutare a prevenire la perdita di umidità e danni visibili alla pelle, torneranno in auge.

Attenzione alla cura del corpo

In Corea, molti rituali per la cura del corpo hanno origine da ciò che avviene da secoli nelle spa, in cui i trattamenti con il latte sono utilizzati su viso e corpo, e i bagni sono ricchi di ingredienti benefici per la pelle, come il tè verde e i probiotici.

Durante il 2020, la cura di sé ha assunto una nuova importanza per molti, quindi ci aspettiamo che la definizione includa tutta la pelle, dalla testa ai piedi.