5 buone pratiche per la pelle da mettere in atto immediatamente

L a pelle è preziosa e, in quanto tale, dobbiamo prendercene cura ogni giorno al meglio delle nostre possibilità. A volte basta davvero poco per fare un grande dono all’organo che vediamo ogni mattina quando ci guardiamo allo specchio

Abbiamo messo a punto una lista di 5 buone pratiche per la pelle da mettere in atto a partire da subito. Mantenere una pelle giovane, luminosa e davvero bellissima non è solo questione di creme costose: passa dalle buone abitudini quotidiane che vanno adottate per il proprio benessere. E soprattutto per la cura di sé.

Ci sono tanti piccoli accorgimenti che si possono prendere ogni giorno per noi stesse, indipendentemente da quello che si può pensare. A volte la soluzione più efficace è quella più semplice, se viene applicata con assiduità e senza arrendersi mai.

Buone pratiche per la pelle: bere moltissima acqua

L’acqua è ricchissima in sali minerali e oligoelementi, e dunque non è un caso che tutte le guide su come prendersi cura della pelle ne facciano menzione. Questa sostanza così semplice, così disponibile (si spera ancora per molto tempo) è probabilmente la più efficace delle buone pratiche per la pelle.

Attraverso l’acqua, espelliamo scorie e tossine non solo attraverso il sudore, ma anche l’urina. E senza l’acqua e il suo apporto idratante, non potremmo difenderci altrettanto bene dall’invecchiamento cutaneo. Grazie all’acqua, il colorito della nostra pelle migliora, e riusciamo anche a rimpolpare la pelle distendendo così le rughe. Non solo: l’acqua idrata e, in quanto tale, ci assicura pienezza e fa in modo che i difetti vengano nascosti il più possibile.

Gli esperti consigliano di bere circa 1 litro e mezzo di acqua al giorno, se possibile anche qualcosina di più, senza naturalmente eccedere troppo. Non caffè, non succhi di frutta: solo acqua, pura e semplice, buona così com’è! Con le bolle o liscia? Non ha importanza: quella che ci piace di più andrà benissimo. In accordo naturalmente con il nostro benessere.

Indossare sempre una protezione solare

Non è una prerogativa solo dell’estate, o addirittura solo dei pochi giorni di mare che ci concediamo in un anno. Inoltre, se i giorni sono davvero pochi, questo non significa che l’esposizione al sole sarà tanto trascurabile da autorizzarci a non metterla. La protezione solare è un’alleata portentosa della bellezza della pelle.

Il modo più saggio e lungimirante di mantenerla giovane – senza spendere troppo – è quello di proteggerla sempre, applicando filtri solari adeguati alle circostanze. Esistono creme protettive, poco appiccicose e poco invasive, che non alterano il trucco e non lasciano un fastidioso effetto traslucido sulla pelle. Sono quelli i prodotti a cui bisogna orientarsi per la bellezza quotidiana, sia d’estate che d’inverno.

Se in estate è meglio optare per una SPF 30, in inverno andrà benissimo una SPF 10. Applicala, senza esagerare, sul viso e sul collo, e anche sulle mani. Questo piccolo elisir di bellezza terrà lontane non solo le rughe, ma anche le inestetiche macchie solari che ti fanno diventare matta.

In ultimo, per quanto forse ti costerà un po’ si sforzo, ricordati di non sottoporre la tua pelle a sedute di abbronzatura ultra intensive. Una pelle abbronzata non è per forza una pelle più sana.

Assicurarsi che la crema idratante sia ancora adatta alle proprie esigenze

Quante volte ci siamo incaponite a finire un tubetto di crema idratante pur rendendoci conto che ci stava facendo più male che bene? Certo, gli sprechi non piacciono a nessuno, ma le buone pratiche per la pelle impongono che ci si prenda cura di lei quando ne ha più bisogno, e con i giusti strumenti.

Cambiare stagionalmente la crema idratante non solo aiuta la pelle a diversificare il proprio nutrimento, ma la rende anche più bella e ne migliora la resa. Se il tubetto o il vasetto sono ancora belli pieni, regala quello che avanza ad un’amica, così non la fai scadere.

Non dimenticare lo scrub settimanale

Lo scrub settimanale della pelle è una buona pratica che va rispettata nei modi e nei tempi giusti. La pelle pulita e fresca è questione di esfoliazione, ma anche di tanto amore quotidiano costante. Lo scrub è un momento importante della propria beauty routine, a patto che venga eseguito con il prodotto giusto.

Scegli lo scrub più adatto al tuo tipo di pelle, e fai in modo che una pelle sensibile non rischi di essere fortemente danneggiata da un prodotto troppo aggressivo, adatto forse a pelli grasse. Anche qui, non farti trarre in inganno dai prodotti che avanzano e vegetano nell’astuccio di bellezza di tua figlia: scegli solo prodotti che sono davvero adatti al tuo tipo di pelle.

Buone pratiche per la pelle: struccarsi, sempre!

Struccarsi prima di andare a dormire: il mantra ancestrale che ci si ripete da un milione di anni. La temperatura del corpo, di notte, sale, e con essa sale anche la facoltà che ha la pelle di assorbire quello che vi è sopra.

Di notte assorbiamo il sebo, ma anche la polvere e i residui di trucco, che non sono tanto residui qualora decidessimo di andare a letto truccate. A lungo andare, le impurità causano sfoghi ed eruzioni cutanee.