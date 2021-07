G el effetto freddo ma non solo: ecco una selezione di prodotti per dire addio alle gambe gonfie e pesanti quando fa caldo

In estate può capitare spesso di ritrovarsi con le gambe gonfie e pesanti: un problema molto comune che può essere risolto seguendo qualche semplice regola ma anche puntando su prodotti cosmetici ad hoc.

La causa del gonfiore è infatti proprio il caldo che dilata i vasi sanguigni, abbassa la pressione e quindi rallenta la circolazione creando un ristagno di liquidi nelle gambe, nei piedi e nelle caviglie.

Se soffri anche tu di questo disturbo, di seguito trovi un piccolo vademecum per gambe al top.

Gambe gonfie in estate: le regole da seguire

Per limitare il più possibile il problema, è bene passare all’azione, seguendo i comportamenti giusti. Ecco alcune regole fondamentali:

evita la sedentarietà e cerca di non stare troppo tempo ferma o seduta, soprattutto in ambienti caldi; anche se sei in ufficio o in viaggio, alzati ogni tanto per riattivare la circolazione;

quando vai a dormire, metti un cuscino sotto le caviglie così da tenere leggermente sollevate le gambe: in questo modo favorirai il ritorno venoso;

attenzione anche al tuoi outfit: meglio evitare indumenti troppo aderenti che ostacolano la circolazione ma anche scarpe rasoterra o tacchi eccessivamente alti;

se sei al mare, approfittane per fare lunghe passeggiate in acqua: un ottimo rimedio per riattivare la circolazione;

alla sera concediti un pediluvio o una docciatura fredda;

; infine, massaggia le gambe con prodotti mirati.

Gambe gonfie in estate: su quali creme puntare

Se sei a caccia di un prodotto che ti aiuti a lenire la sensazione di gonfiore punta su quelli a base di sostanze vegetali, in modo particolare il mirtillo, la vite rossa e l'ippocastano, che svolgono un'azione costrittrice sui vasi sanguigni.

Puoi massaggiare sulle gambe formulazioni in crema ma anche in gel, ancora meglio se ad effetto rinfrescante. La dritta in più? Conservati in frigorifero, questi prodotti ti regaleranno una maggiore sensazione di benessere!

Di seguito, 8 creme da provare subito per dire addio alle gambe gonfie in estate...

La crema all'arnica e ippocastano

La crema Arnica 35 di Dulàc è appositamente pensata per chi cerca sollievo da gambe pesanti, gonfie e affaticate. Alla base una formulazione speciale che sfrutta le proprietà beneficge dell'arnica, che scioglie le tensioni muscolari e articolari, e dell'ippocastano, ricco di un principio attivo chiamato Escina, che ha funzioni vasoprotettive e vasocostrittrici. Puoi applicarla prima di dormire o quando ne senti il bisogno: sentirai subito le gambe più leggere e in forma.

Il gel freddo naturale

Anche il gel freddo NATURAL BENEX è perfetto per dare sollievo alle gambe, grazie a un mix di estratti vegetali che restituiscono immediatamente energia e vitalità. Alla base infatti, aloe vera, con effetto idratante, mentolo e menta piperita con potere rinfrescante, eucalipto per tonificare e ippocastano con proprietà astringenti. Per sfruttare al meglio i suoi benefici, ti basterà massaggiare il gel sulle gambe con movimenti lenti, dal basso verso l'alto.

La crema effetto freddo

Gambe affaticate? Prova la crema di Dulàc: a base Diosmina, Ippocastano, Rusco e molti altri principi attivi, è infatti perfetta per riattivare la circolazione ma anche per rafforzare i capillari fragili, riducendo il rischio dei capillari rotti sulle gambe. In più, il mentolo ti regala una piacevole sensazione di freschezza, ideale per le gambe stanche.

Il gel all'Aloe vera

Anche il Gel Aloe Gambe di Planter's può diventare un valido alleato per gambe stanche e affaticate. Grazie alla formulazione arricchita da principi attivi vegetali che agiscono sulla microcircolazione, il gel ti garantisce un immediato sollievo, lasciandoti una piacevole sensazione di freschezza e migliorando la fragilità capillare. In più, grazie all'Aloe Vera contenuta, questo prodotto è indicato anche per contrastare la secchezza cutanea, rendendo la pelle più morbida, idratata e luminosa.

Il gel a base di vite rossa

Se vuoi invece provare i benefici della vite rossa, punta sul gel di Antistax, pensato per prendersi cura delle gambe stanche e pesanti. I flavonoidi contenuti nell’estratto di foglie di vite rossa ti aiutano infatti ad attenuare la sensazione di pesantezza, mentre il mentolo e l’olio essenziale di menta donano alle gambe una sensazione di freschezza immediata e prolungata.

La crema che riattiva la circolazione

Per riattivare la circolazione è perfetta anche la crema di Puressentiel a base di ben 17 oli vegetali. Un trattamento quotidiano idratante e nutriente pensato per alleviare in modo istantaneo e duraturo la sensazione di gambe pesanti e di caviglie e piedi accaldati. Tra i suoi vantaggi, anche una texture che non unge, non appiccica e penetra rapidamente. Puoi applicarla alla mattina, per un effetto tonico e di freschezza immediata, e anche la sera, per un effetto rilassante e distensivo.

Il fango-crema effetto freddo

Se il tuo problema è soprattutto la ritenzione idrica sulle gambe ma anche sui glutei, prova invece Guam fangocrema dren effetto freddo, un trattamento specifico ad azione drenante che favorisce l'eliminazione dei liquidi in eccesso, grazie all'azione sinergica delle alghe guam, del sale marino e del complesso rinfrescante.

Il gel effetto ghiaccio

Un'ottima soluzione per le gambe gonfie è infine anche Equilibra Aloe Gambe Leggere, un gel fresco ad effetto ghiaccio che ti regala un'immediata sensazione di benessere, anche quando fa molto caldo. Alla base una formulazione con Rusco, tonificante, Hamamelis, che migliora la circolazione capillare, Vite Rossa, vasoprotettrice, Ginkgo Biloba, decongestionante, Esculoside, che aiuta la resistenza capillare, e mentolo, con effetto rinfrescante.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.