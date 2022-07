C occola il tuo corpo e impara a comprenderlo: 5 esercizi di benessere che ti sorprenderanno

Sai davvero prenderti cura del tuo corpo? Il nostro organismo è una macchina perfetta che però per funzionare bene ha bisogno di una continua “manutenzione”. Non serve molto: bastano 5 esercizi di benessere per ritrovare l’equilibrio psicofisico, affrontare le giornate con più energia e contrastare stress e stanchezza.

Dal sonno – essenziale per la tua salute – all’attività fisica sino alla respirazione: ti sveliamo gli esercizi per stare meglio e sentirti in forma, imparando ad ascoltare di più le esigenze del tuo corpo.

Dormi bene

Dormire bene, concedendosi un sonno di qualità, è fondamentale per affrontare con sprint le giornate. Favorisce il benessere del sistema nervoso, aiutando il cervello a riorganizzare le informazioni che dovrà ricordare, favorisce le funzioni emotive e psicologiche. Inoltre aiuta a regolare la pressione sanguigna e innalza le difese immunitarie

Prova ad andare a letto un po’ prima la sera e metti in atto alcune strategie per migliorare il tuo riposo, evitando continui risvegli e dormendo almeno otto ore a notte. Per prima cosa metti da parte cellulare, tablet e pc, spegni la televisione, evitando la luce blu che impedisce di riposare. Poi prepara la camera da letto, creando un’atmosfera rilassante. Arieggia la stanza, poi metti una luce soffusa, infine concediti una tisana e un buon libro per trovare il giusto relax.

Fai esercizio

Mens sana in corpore sano: lo dicevano i latini e questo detto è vero tutt’oggi. L’esercizio fisico infatti è la chiave per tenere in perfetto equilibrio corpo e mente. Lo sport, fatto anche a giorni alterni e moderato, aiuta a liberare nell’organismo le endorfine, ormoni preziosi che regalano una sensazione di benessere e cancellano lo stress. Fare attività fisica dunque è un ottimo modo non solo per rimanere in forma, ma anche per aumentare il buonumore e – perché no – farti migliorare le tue relazioni sociali, condividendo lo sport con qualcuno.

Le attività da svolgere sono tantissime a seconda dei gusti. Se sei alle prime armi ed è estate, ad esempio, potresti provare qualcosa all’aria aperta come la ginnastica dolce oppure lo yoga. A volte sei preda di ansia e stress? Scarica le energie con la corsa o con una bella camminata veloce, magari portando con te il tuo cane.

Respira

Respiriamo ogni istante della nostra esistenza, ma raramente lo facciamo bene. Si tratta infatti di un atto tanto fondamentale quanto involontario di cui spesso ci dimentichiamo. Le cose però cambiano quando scegliamo di respirare con consapevolezza. Un gesto semplice, ma importantissimo. Se lo farai almeno una volta al dì ti accorgerai di quanto questo esercizio sia utile per tenere sotto controllo l’ansia, distendendo corpo e mente.

Fai così: trai un respiro profondo, lasciando passare l’aria attraverso il naso, poi riempi d’aria la pancia, concentrandosi sulla sensazione del ventre che si espande. Infine trattieni il respiro per tre secondi ed espira dalla bocca, lentamente. Completa rilassando collo e spalle, poi ripeti per cinque volte.

Mangia sano

Ogni volta che mangi stai nutrendo il tuo corpo e la tua anima per questo fermati un attimo e rifletti, guardando ciò che hai messo nel piatto. A volte, a causa del poco tempo, dello stress e della fame, cediamo a cibi che non fanno bene all’organismo e non gli forniscono nulla. Certo, mangiare quel panino del fast food sarebbe più facile e veloce rispetto al preparare un piatto di pasta con il pomodoro o un’insalata ricca. Prima di addentare formaggio, bacon e patatine fritte però fermati a pensare cosa stai facendo al tuo corpo.

Te ne stai prendendo cura nel modo giusto, mangiando quello che hai di fronte? Se la risposta è “no” prova a studiare un’alimentazione che ti regali vitamine, minerali e tutto ciò di cui ha bisogno il tuo organismo. Mangiare bene non significa affatto rinunciare al gusto, scoprirai infatti che esistono piatti tanto sani quanto gustosi. Verdure e frutta di stagione sono ingredienti perfetti per arricchire pasta integrale e riso, accompagnare legumi e proteine magre. Non dimenticare mai il potere di spezie ed erbe aromatiche, oltre all’olio extravergine d’oliva, un toccasana per il benessere.

Bevi acqua

Idratare il corpo è fondamentale per garantirne il benessere. Per questo dovremmo bere almeno due litri d’acqua al giorno. Se non ci riesci inizia per gradi, con un esercizio molto semplice. Comincia con due bicchieri al dì e aumenta ogni giorno, aggiungendo un bicchiere. Per rendere più appetibile l’acqua puoi aromatizzarla a piacere, aggiungendo menta e cetrioli oppure zenzero e lime. In questo modo riuscirai in qualche modo a “ingannare” il cervello e a bere di più.