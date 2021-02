A vere gli abiti in ordine piace a tutti, ma stirare è probabilmente una delle attività più odiate sulla faccia della terra: andiamo a scoprire se il ferro da stiro verticale è rivoluzionario come sembra

Cosa è il ferro da stiro verticale

Il ferro da stiro verticale è un piccolo elettrodomestico che promette di sostituire il classico ferro da stiro e di risolvere i problemi di chi non ama stirare.

In effetti tra tutte le incombenze domestiche stirare è probabilmente la meno popolare. Smettere di stirare spesso non è un'opzione per ovvi motivi, ma esiste una soluzione pratica ed economica: puntare sul ferro da stiro verticale.

Questo piccolo elettrodomestico negli ultimi anni ha conosciuto un vero e proprio boom, diventando per molti un oggetto del desiderio. Il motivo? A fronte di una spesa contenuta, ti permetterà di limitare la fatica e non solo.

Ferro da stiro verticale: tutti i vantaggi

Quali sono i buono motivi per comprare un ferro da stiro verticale? I vantaggi rispetto a un ferro tradizionale sono tantissimi. Eccone alcuni a cui forse non avevi pensato:

non serve asse da stiro , quindi, tutte le volte che vuoi, senza fatica, potrai procedere con la stiratura del capo che vuoi indossare;

, quindi, tutte le volte che vuoi, senza fatica, potrai procedere con la stiratura del capo che vuoi indossare; è adatto a tutti i tessuti perché non prevede un contatto diretto con gli indumenti;

perché non prevede un contatto diretto con gli indumenti; consente di stirare in modo molto più veloce , cosa che ti permetterà - finalmente - di dimenticare le lunghe e faticose sessioni davanti all’asse da stiro;

, cosa che ti permetterà - finalmente - di dimenticare le lunghe e faticose sessioni davanti all’asse da stiro; permette non solo di stirare i capi ma anche di dare loro una semplice rinfrescata o di igienizzarli sfruttando la potenza del vapore;

sfruttando la potenza del vapore; ti permette di stirare facilmente anche i tessili più ostici, come ad esempio, le tende di casa;

come ad esempio, le tende di casa; grazie al suo formato compatto e maneggevole, il ferro da stiro verticale è anche perfetto come alleato in valigia quando sei in viaggio.

Ferro da stiro verticale: opinioni e quale scegliere

Come avrai capito, insomma, il ferro da stiro può essere davvero una soluzione super tattica. Ma come orientarsi tra i modelli in commercio? Niente paura, ci abbiamo pensato noi!

Abbiamo infatti selezionato 5 modelli tra i più venduti su Amazon, analizzando le loro caratteristiche e le recensioni e opinioni di chi li ha provati. I prezzi vanno dai 33 ai 70 euro circa: eccoli!

Ferro da stiro Korey

Tra i modelli più economici eppure super funzionali, trovi il ferro di Korey. Progettato con un design a prova di perdite di acqua, è leggero e maneggevole e ti permette di stirare ma anche di igienizzare i capi al bisogno. Tra i suoi vantaggi, il sistema di spegnimento automatico per garantirti la massima sicurezza, il vapore continuo per 9 minuti e gli accessori in dotazione che includono due spazzole diverse per i tessuti.

Ferro da stiro verticale Ariete 4167

Molto apprezzato in base alle recensioni anche il ferro da stiro verticale di Ariete che dispone di una piastra in acciaio Inox. Perfetto anche da mettere in valigia, ha un'impugnatura ergonomica e un serbatoio estraibile che puoi riempire direttamente sotto al rubinetto. In dotazione trovi anche due accessori: la spazzola per i pelucchi e quella con setole.

Ferro da stiro verticale Homeasy

Anche il ferro da stiro di Homeasy può essere un valido alleato in viaggio, grazie al suo formato. Pronto all'uso in soli 25 secondi, ti assicura un vapore potente adatto ad eliminare anche le pieghe più ostinate. In più, puoi usarlo anche per igienizzare i capi e su Amazon vanta recensioni ottime, soprattutto per quello che riguarda il rapporto qualità-prezzo.

Polti Vaporella Styler GSM20

Se cerchi un modello con qualche funzione in più, punta su quello di Polti che ti consente una comoda regolazione digitale della temperatura e del vapore. Dotato di Smart Sensor Technology, infatti, riconosce il contatto, attivando il vapore solo quando il prodotto viene utilizzato, mentre Il Touch Screen permette con un semplice tocco di selezionare fino a 3 diversi livelli di temperatura e vapore. Tra i suoi vantaggi anche la testina rotante per stirare in verticale come in orizzontale e i 5 accessori in dotazione, tra i quali anche una pratica sacca per riporlo in valigia.

Ferro verticale Rowenta DR8100

Infine, se la tua priorità e quella di igienizzare al meglio i vestiti, quello che fa per te è il modello di Rowenta. Dotato di piastra riscaldata in alluminio, emette un getto di vapore che elimina fino al 99,9% dei batteri, oltre ad essere super efficace anche per rimuovere le pieghe più resistenti. Perfetto anche per indumenti in seta, dispone di un cavo lungo tre metri e di un serbatoio removibile. In dotazione ha anche tre accessori: la spazzola per tessuti pesanti, quella per i capi delicati e in più il gancio per appendere facilmente i vestiti da stirare.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

-