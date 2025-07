Quando si deve comprare una nuova lavatrice, sono diversi gli aspetti da prendere in considerazione. Ma muoversi tra i tanti modelli in commercio può essere complicato: ecco alcuni validi consigli per non sbagliare in questa decisione.

Come scegliere la lavatrice

Se sei alle prese con la scelta di quello che è senza dubbio l’elettrodomestico di cui non si può fare a meno, capiti proprio a fagiolo: abbiamo infatti realizzato una guida all’acquisto della lavatrice per aiutarti a fugare ogni dubbio e scegliere il modello più adatto alle tue esigenze.

Eh sì, perché lo spazio a disposizione non è l’unico parametro da valutare. Nel momento in cui decidi di acquistare una lavatrice, gli aspetti a cui badare sono moltissimi. A variare da un modello all’altro è anche la capacità di carico, fondamentale se in casa siete in tanti e il bucato da fare è sempre maxi, come anche il consumo energetico, un aspetto a cui prestare attenzione per ridurre i costi in bolletta. E le dritte non finiscono qui… Sapevi, per esempio, che esistono lavatrici che puoi programmare e controllare con lo smartphone? E persino modelli che ti offrono il vantaggio di avere anche l’asciugatrice incorporata?

Niente paura: per farti un’idea più chiara, leggi la nostra guida! Abbiamo selezionato diverse tipologie di lavatrici, indicandoti per ciascuna tutti i vantaggi.

Come scegliere la lavatrice: fasce di prezzo

Risparmio e rispetto dell’ambiente sono le parole d’ordine delle nuove lavabiancherie. Senza togliere niente alle prestazioni. Anzi, potenziate con programmi speciali che consentono di lavare proprio tutto a macchina. Ma il prezzo è un aspetto comunque molto importante quando si deve scegliere la lavatrice. In commercio ne esistono ormai di diverse fasce. Entro i 500 euro sono quelle più economiche, che comunque mettono in atto le strategie di risparmio (di energia e tempo), lavando a basse temperature anche il bianco con movimenti del cesto studiati per far uscire lo sporco. Entro i 1.000 euro se ne trovano con capacità alte (anche fino a 11 kg) e cura perfetta di fibre e colori, con programmi per ognuna delle tinte, o per lavarle insieme al bianco, così fai meno bucati e risparmi. Oltre i 1.000 euro si hanno numerosi vantaggi, tra cui lunga durata (alcune arrivano a 20 anni), consumi minimi e programmi speciali: per lavare anche capi difficili, e persino impermeabilizzare, e addio tintoria. Il maggior costo lo ammortizzi presto nell’uso.

Come scegliere la lavatrice: cosa considerare

Oltre al prezzo, però, ci sono altri aspetti da considerare. Per esempio, la capacità: ieri 5 chili, oggi fino a 11. Nelle stesse misure standard, perché́ lo spazio in più̀ è stato trovato all’interno: dimezzi il numero dei bucati, risparmi tempo ed energia e nel cesto ampio i capi si lavano al meglio. E poi le basse temperature. Superato il mito dei 90°, oggi anche il bianco esce candido a 40°. Ma, sorpresa, anche a 20 e a 30°. Merito di spruzzi sui capi, bolle d’aria, cesti dai movimenti che staccano lo sporco. E di detersivi efficienti. Come non considerare la classe energetica? A+, A++, A+++, con un nuovo traguardo: riduzione di un ulteriore 10% e segnalazione del consumo mentre scegli il programma. Alleggerisci la bolletta e tuteli l’ambiente. Specialmente se scegli macchine che immettono acqua già̀ calda, dai pannelli solari o da altre fonti non inquinanti. Infine, se usi acqua a bassa temperatura, con alcuni modelli puoi anche lavare insieme i bianchi e i colorati. E alcune macchine hanno cicli dedicati proprio alle varie tinte, che non scoloriscono, compreso il bianco che esce brillante.

Come scegliere la lavatrice: i modelli

Vediamo ora alcuni tra i modelli di lavatrici più diffusi e ricercati.

Classica con oblò

La più classica lavatrice è naturalmente quella con carico frontale e dunque dotata di oblò. In generale, questa tipologia di lavatrice ha il vantaggio di avere una capacità di carico più elevata rispetto ai modelli con carica dall’alto. In commercio ne trovi moltissime, con fasce di prezzo differenti a seconda dei programmi a disposizione, delle funzioni e della classe energetica.

Se questa è la lavatrice che fa per te, perché non optare per questo modello AEG? Permette di neutralizzare gli odori anche con i lavaggi brevi ed è dotata di una tecnologia che seleziona il programma specifico per organi capo in modo da ridurre gli sprechi di energia.

Lavatrice slim

Se invece hai problemi di spazio e cerchi una lavatrice non troppo ingombrante, la scelta giusta può essere puntare su un modello slim. In genere la capacità di carico è inferiore ma in compenso puoi installarla facilmente riducendo l’ingombro. Tra i nuovi modelli slim, inoltre, trovi lavatrici dotate di funzionalità davvero super.

La lavatrice LG slim è un’opzione ottima per chi ha poco spazio, ma non vuole rinunciare ad efficienza e qualità. Classe A, dotata di tecnologia TurboWash e Vapore, è un modello da non lasciarsi scappare.

Con carica dall’alto

Una buona soluzione per ridurre l’ingombro è anche quella di puntare su una lavatrice con carica dall’alto. Anche in questo caso, la capacità è inferiore rispetto ai modelli con oblò ma in compenso riduce notevolmente la fatica di doversi abbassare per inserire o ritirare il bucato a fine lavaggio. In più, puoi posizionarla anche in quegli che non consentono l’apertura frontale di un oblò.

Questo modello Whirpool ha carica dall’alto ed è disponibile anche in versione slim. Unisce la tecnologia 6° SENSO per adattare le impostazioni in base alle caratteristiche di ciascun carico al programma Colours 15 che protegge i colori.

Con maxi carico

Se in famiglia siete in tanti e se il bucato da fare raggiunge sempre livelli over, non ti resta che puntare su una lavatrice che ti consenta di ottimizzare al meglio i lavaggi e dunque con un carico davvero extra.

L’ultimo modello Samsung permette di lavare fino a 20kg alla volta, un maxi carico decisamente difficile da battere!

Hi-tech

Hai un animo geek e sei abituata a controllare tutto tramite smartphone? Inutile dire che le lavatrici che fanno per te sono quelle hi-tech che puoi collegare all’app e gestire comodamente anche da remoto.

Come abbiamo scritto, la lavatrice è un elettrodomestico di cui non si può assolutamente fare a meno. Per questo non sorprende se non vuoi scendere a compromessi quando si tratta della tua: perché allora non optare per un modello, costoso sì, ma al top del top? WQ 1000 WPS di Miele è quella che fa per te.

Con asciugatrice

Sogni da sempre un’asciugatrice ma temi di non avere lo spazio per installarla? L’idea giusta è ottimizzare costi e ingombro, puntando su una lavatrice dotata di funzione per asciugare il bucato.

Il modello lavasciuga LG non solo permette la massima efficienza e velocità, ma consente di risparmiare energia grazie ai nuovi cicli di lavaggio migliorati grazie alle tecnologie LG. Un’intelligenza artificiale consente di selezionare il programma migliore in base a peso e tessuti ed è persino collegata al WiFi.

