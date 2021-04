S e non hai mai sentito parlare dell'Ashwagandha o ginseng indiano qui trovi tutte le informazioni per un vero e proprio boost di energia

Cos’è l'Ashwagandha

Conosciuto come Ashwagandha o Ginseng indiano, questo integratore viene ricavato dalla radice della Withania Somnifera, una pianta ben conosciuta nella medicina ayurvedica. Appartenente alle piante chiamate adattogene, così conosciute in scienza erboristica, hanno la caratteristica di incrementare i livelli di resistenza sia fisici che mentali.

Proprio per questo motivo, questa pianta solanacea è usata comunemente come integratore specialmente per il recupero della fatica e in situazioni di forte stress lavorativo o scolastico: esami, tesi, consegne e simili.

I benefici del ginseng indiano

Come già detto, il ginseng indiano ha la capacità di aumentare la resistenza dei livelli sia fisici che mentali, ma non solo. Infatti assumere questo prodotto in forma di integratore permette di ridurre sintomatologie come lo stress e l’ansia e, di conseguenza, migliorare anche il sonno. Ma non solo, anche il metabolismo può trarne giovamento regolarizzandosi e visto che riduce la glicemia, regola i livelli di colesterolo e aiuta a prevenire il diabete.

Anche a livello ormonale, una assunzione regolare e continuativa può avere un effetto positivo sia per quanto riguarda gli ormoni maschili che quelli femminili. Particolarmente indicato in menopausa, permette di attenuare le vampate di calore e gli sbalzi di temperatura, oltre a lavorare sulla parte di irritabilità e nervosismo presente in questo arco della vita.

I prodotti a base di ginseng indiano da provare

Il ginseng indiano viene commercializzato in molte forme diverse, ma principalmente in polvere, in pastiglie e in gocce.

In polvere

La polvere di Ashwagandha è caratterizzata da un'alta solubilità e, per questo motivo, può essere facilmente sciolta anche in acqua fredda. In questo modo potrà essere assunta come infuso freddo nelle stagioni più calde o come tisana in autunno e inverno.

In pastiglie

Se non ami particolarmente assumere infusi, estratti o tisane ma non vuoi rinunciare agli integratori naturali, puoi sempre optare per il ginseng indiano sotto forma di pastiglie. Facilmente ingeribili insieme a un bicchiere di acqua fresca, vanno sempre assunte dopo i pasti e a stomaco pieno.

In gocce

Da diluire in poca acqua, il ginseng indiano sotto forma di tintura madre, è un ottimo aiuto per chi non ha molta confidenza con le pastiglie o simili. Perfetto anche per i più piccoli, ma mai sotto i 3 anni, questa tintura madre dovrà essere diluita in acqua e assunta almeno 3 volte al giorno, per un totale di 120 gocce al giorno. Perfetto per ritrovare calma e pace nei periodi più stressanti.

