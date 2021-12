Ti capita spesso di avere un anomalo gonfiore addominale? Il problema può avere cause diverse. Scopriamo insieme i rimedi naturali per risolvere questo fastidioso malessere

Gonfiore addominale

La pancia gonfia non è solo un problema estetico: se ti è capitato di soffrire di gonfiore addominale sai bene che molto peggio della pancetta che si intravede sotto i vestiti c'è quel tremendo senso di disagio e di fastidio fisico. Sentirsi la pancia gonfia e dura è un vero e proprio malessere, ma per risolvere bisogna prima capire quali sono le cause del gonfiore, che non sempre sono legate a un aumento di peso.

Ma come si fa a sgonfiare la pancia velocemente e a dire addio a quel brutto senso di disagio? La risposta è: partire dalle cause del gonfiore addominale.

Si va dai fattori più banali (come mangiare troppo o troppo in fretta) a quelli più complessi, magari legati a disturbi dell'apparato digerente o patologie vere e proprie - infatti se il problema persiste è il caso di andare dal medico e capire quali esami fare.

In assenza di patologie specifiche che possono essere accompagnate dallo stesso sintomo (intolleranza al lattosio, sindrome dell’intestino irritabile, gastroenterite, peritonite, calcoli alla cistifellea), ci sono semplici rimedi naturali per risolvere il problema e sentirsi meglio abbastanza velocemente. Si tratta di buone abitudini, ma anche di cibi specifici che possono darti una grossa mano. Continua a leggere l'articolo per scoprirli!

Le cause del gonfiore addominale

Le cause del gonfiore addominale possono essere molte, perché il gonfiore della pancia è un sintomo comune a molte malattie, dall’intolleranza al lattosio alla sindrome dell’intestino irritabile, dalla gastroenterite virale alla peritonite, dai calcoli alla cistifellea alla fibrosi cistica.

Molto più frequentemente, però, tale disturbo è causato da:

una scorretta alimentazione: mangiare cibi troppo grassi, fermentabili e speziati che compromettono la digestione,

una cattiva masticazione: mangiare troppo velocemente,

un'ingestione di aria eccessiva: masticando gomme, fumando o bevendo bibite gassate,

la sindrome premestruale,

lo stress e l'ansia,

il mancato riposo,

uno stile di vita sedentario

Anche il cattivo metabolismo degli zuccheri può provocare gonfiore addominale; in pratica è un segnale che i recettori dell’insulina si concentrano a livello del grasso viscerale anziché distribuirsi su tutto il corpo. Ciò accade soprattutto se si mangiano molti carboidrati.

Ci sono poi cause patologiche da prendere in considerazione se la sintomatologia persiste ed è bene monitorare quindi la durata di questo disturbo e la frequenza delle volte in cui si verifica e rivolgersi al medico di fiducia per una consultazione.

Tra queste patologie abbiamo:

le intolleranze o allergie alimentari,

la sindrome del colon irritabile,

la celiachia,

il reflusso gastrico,

il malassorbimento,

le ulcere etc.

Gonfiore addominale: i rimedi naturali

In assenza di patologie specifiche, per combattere il gonfiore addominale puoi ricorre a rimedi totalmente naturali.

La prima cosa da fare è prendere tre semplici ma buonissime abitudini quando sei a tavola:

mangiare con calma, facendo 5 pasti al giorno ed evitando di cenare tardi la sera prima di andare a letto,

masticare lentamente,

bere tanta acqua sia ai pasti che nel corso della giornata.

Fai anche attenzione al tipo di cibi che metti nel piatto: evita i lievitati, sostituendoli con crackers o grissini, e scegli alimenti digeribili e leggeri. Anche il movimento può essere di supporto; per attenuare il meteorismo fai esercizi di torsione del busto con bastone. L'esercizio consiste nell'inclinare leggermente il tronco in avanti, ruotando da destra a sinistra (e viceversa) un bastone che poggia dietro la testa e sopra le spalle.

E poi ci sono alimenti che con le loro proprietà aiutano a combattere il gonfiore addominale in modo del tutto naturale. Ecco quali sono:

Il carbone vegetale

Il carbone vegetale attivo costituisce un rimedio naturale frequentemente consigliato nel caso in cui si presentino dei gonfiori addominali persistenti grazie alla sua capacità assorbente nei confronti di liquidi, idrogenioni e gas.

Puoi acquistarlo in erboristeria, farmacia o nei negozi di prodotti naturali ed è solitamente presente in vendita sotto forma di capsule o di tavolette da assumere accompagnate da abbondante acqua.

Tra le molteplici proprietà dello zenzero - utile per combattere i raffreddori e il mal di gola, per attenuare la nausea, per innalzare la pressione - vi è anche quella di alleato nel prevenire i gonfiori addominali.

Se assumerlo nature può essere poco invitante, puoi consumarlo sotto forma di tisana, aggiungerlo nella preparazione di frullati o - in polvere o grattugiato - come condimento di pietanze come i legumi, al fine di migliorarne la digeribilità.

Il finocchio

Questa verdura, anche sotto forma di tisana a base dei suoi semi, si rivela un importante alleato nel prevenire la pancia gonfia.

Consumare regolarmente finocchi - non importa se crudi o cotti - e tisane al finocchio (in estate puoi anche farle raffreddare e trasferirle in una bottiglietta da portare con te) rappresenta una buona abitudine, che aiuta a favorire la digestione e a prevenire e sconfiggere i gonfiori.

Il peperoncino

ll peperoncino, e in particolare il pepe di Cayenna, è considerato come un alimento particolarmente utile a prevenire i gonfiori addominali, in quanto in grado di favorire la digestione, accelerare il metabolismo e i processi di assorbimento delle sostanze nutritive, oltre che di eliminazione di gas e tossine.

Tali proprietà benefiche si manifestano grazie alla presenza al suo interno di una sostanza denominata capsaicina.