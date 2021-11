Oltre ad arredare la lampada di sale dell'Himalaya è un oggetto che contempa tutta una serie di benefici: ecco tutto quello che c'è da sapere

Lampada di sale dell'Himalaya

La lampada di sale dell'Himalaya non è solo un soprammobile dall'aspetto gradevole, ma è anche un oggetto prezioso per il benessere. Questo tipo di lampada infatti emette ioni negativi che contribuiscono a purificare l'aria di casa. L'effetto è quello di una rilassante seduta di cromoterapia ricca di effetti benefici.

Andiamo a scoprire tutto quello che c'è da sapere sulla lampada di sale: continua a leggere l'articolo!

Proprietà e benefici della lampada di sale

Ma davvero la lampada di sale fa bene? Cominciamo col capire di cosa è fatta davvero una lampada di sale. Trattasi di vero e proprio salgemma: la lampada infatti è costituita da una lastra di cloruro di sodio, vale a dire sale, che ha una particolare colorazione rosata per via della presenza di ossido di ferro. Si tratta del sale conosciuto anche come sale rosa o sale dell'Himalaya.

La colorazione rosa del sale produce una luce morbida e rilassante, che oltre a essere perfetta come punto luce per arredare, è utile anche nell'ambito della cromoterapia.

Ma i benefici della lampada di sale non si fermano qui: una volta che la lastra di sale viene scaldata dalla lampadina posta all'interno, il calore fa sì che il sale emetta ioni negativi, che hanno la funzione di purificare l'aria.

Più la lampada è grande (quindi maggiore è la lastra di sale) e maggiori sono i suoi effetti e la sua durata.

Dove comprare la lampada di sale e quali sono i prezzi e le opinioni

La lampada di sale è un accessorio che gode di favore pressoché unanime, e infatti è un articolo vendutissimo anche se non sempre facile da trovare.

Le lampade di sale dell'Himalaya si possono trovare nei negozi di articoli naturali, in erboristeria o negli shop online.

Una soluzione pratica è come sempre optare per l'acquisto online: su Amazon troviamo tantissimi modelli di lampade di sale ricchi di opinioni e recensioni.

Ma quanto costa una lampada di sale? Molto dipende dalle dimensioni e dal peso: In commercio, troviamo da oggetti di piccole dimensioni fino a creazioni più importanti. In linea generale si oscilla in un range di prezzo che va dai 20 ai 30 Euro circa per una lampada di dimensioni medie e dal peso 3-4 kg.

Lampade di sale su Amazon

Di seguito la nostra selezione di lampade di sale tra le più vendute e meglio recensite su Amazon.

La lampada al sale Amir Himalayan è un purificatore d'aria e possiede un effetto profondo sulla salute. Emette ioni negativi che combattono le radiazioni elettromagnetiche e la stanchezza; aiuta a dormire meglio e svegliarsi freschi e riposati. Grazie al suo colore unico, emette una calda luce ambrata, in grado di calmare e rilassare contrastando lo stress. Ogni lampada offre un'esperienza differente data dalla variazione naturale del sale cristallino himalayano: ognuna è un pezzo di una formazione naturale rocciosa unica nel disegno, nel colore, nella forma e nel peso.

La lampada di sale multifunzionale Sendis può essere utilizzata per tante occasioni perché costituisce un elemento per la decorazione di casa, partecipa all'illuminazione degli ambienti domestici e dell'ufficio. È adatta in salotto o in camera da letto, perché contribuisce a creare un'atmosfera rilassante, ma anche nello studio o nei luoghi per la meditazione. Quando viene accesa, la lampada emette naturalmente ioni negativi in grado di contrastare le radiazioni e purificare l'aria. Aiuta le persone che hanno i sintomi di allergia, aiuta ad alleviare l'affaticamento degli occhi e rilassare la mente. Ogni cristallo di sale rosa proviene dalle montagne himalayane: il peso, la dimensione, il colore e la forma di ciascuna lampada salina la rendono un prodotto unico e totalmente naturale.

La Lampada di Sale Himalayano The Body Source è disponibile secondo misure e peso differente: a seconda delle preferenze è possibile scegliere modelli da 2-3 kg, 3-5 kg, o 5-7 kg. La lampada è un prodotto completamente naturale. Intagliata a mano in Pakistan, viene realizzata con una comoda base in legno. Grazie all'interruttore varialuce integrato è ideale da utilizzare durante la notte e di giorno. Il sale rosa dell’Himalaya, con cui è fabbricata la lampada, è noto per le proprietà terapeutiche e di purificazione dell'aria. Emana una luce soffusa dai toni caldi e agisce rilasciando nell’aria ioni negativi.

Le lampade di sale funzionano davvero?

Una volta accesa, la lampada di sale dell'Himalaya emette una luce soffusa, dalle tinte calde e delicate, molto rilassante. Questo è uno dei motivi che la rende un oggetto di arredamento interessante, in grado di aggiungere un tocco in più a un angolo di casa o all'ufficio. Grazie alla forma unica ogni lampada è differente ed è bellissima, anche da spenta.

Attualmente sono in corso studi che intendono approfondire gli effettivi benefici per la salute umana. Si ritiene che l'emissione di ioni negativi prodotti dalla lampada, quando è accesa, sia in grado di purificare l'aria degli ambienti domestici e contrastare le onde elettromagnetiche prodotte da dispositivi come smartphone e televisori.

Secondo gli esperti la lampadina da utilizzare dovrebbe essere a incandescenza poiché a causa del calore verrebbe innescata la ionizzazione delle molecole di ossigeno, a differenza delle lampadine a risparmio energetico, le quali non emettono calore. Di solito si utilizzano lampadine 15W per i modelli più piccoli o 25W nelle lampade di sale più grandi.

Quanto dura una lampada di sale?

Le lampade di sale dell'Himalaya sono in grado di resistere a lungo nel tempo, tuttavia è bene sapere che al fine di garantire le condizioni ottimali non deve essere posizionata in un ambiente dove sia presente un eccessivo livello di umidità. Infatti, in un ambiente troppo umido la lampada potrebbe degradarsi e tendere a sciogliersi o rovinarsi.

La lampada di sale ha controindicazioni?

Non esistono controindicazioni per la salute, tuttavia è importante fare attenzione a dove desideriamo posizionare la nostra lampada perché potrebbe rovinare la superficie dei mobili in legno.

Di solito nella scatola della lampada di sale è presente una base d'appoggio, utile per il posizionamento della lampada. La temperatura di casa dovrebbe essere intorno ai 20° C: attenzione a evitare l'umidità eccessiva, così come l'aria eccessivamente asciutta, che potrebbe provocare fastidi a livello delle vie respiratorie.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna. com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Domande e risposte Dove comprare una lampada di sale? Le lampade di sale si trovano facilmente nelle erboristerie e nei negozi di articoli naturali, oppure negli shop online di settore e su Amazon A cosa serve la lampada di sale e quali sono i benefici? La lampada di sale serve ad emettere una luce rilassante (secondo i principi della cromoterpia), ma anche ad emettere degli ioni negativi che migliorano la qualità dell'aria in casa. La lampada di sale si scioglie? Ebbene si, la lampada di sale con il tempo potrebbe deteriorarsi, per questo è opportuno tenerla in un luogo asciutto e secco e a temperature moderate. Quanto tenere accesa la lampada di sale? Possiamo utilizzare la lampada di sale a piacimento, soprattutto la sera per avere una luce tenue e colorata che rilassi. Per quanto riguarda però la sua funzione di emissione di ioni negativi, può essere utile tenere accesa la lampada per diverse ore consecutive.