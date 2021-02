L e mandorle hanno molti benefici per la salute, arricchiscono i tuoi piatti e sono anche le tue alleate di bellezza. Tutto merito delle vitamine e dei nutrienti che contengono.

In passato le nostre nonne erano devote ad alcuni segreti di bellezza come l'acqua di rose e l'olio di mandorla, prezioso nella prevenzione contro le smagliature. Oggi, grazie a studi e ricerche scientifiche, sappiamo che anche i nutrienti che si assumono mangiando le mandorle, possono aiutare a prevenire le rughe e a mantenere in salute capelli e unghie. Vediamo come!

I poteri delle vitamine

Le mandorle sono il complemento perfetto alla tua routine di bellezza quotidiana perché sono ricche di zinco e riboflavina, e sono fonte di niacina: tutte sostanze che contribuiscono al mantenimento della pelle e dei capelli. Lo zinco contribuisce inoltre al mantenimento di unghie e capelli.

Le mandorle sono anche ricche di rame, che svolge un ruolo nella normale pigmentazione della pelle e dei capelli.

Inoltre, 30 grammi di mandorle forniscono il 60 per cento del fabbisogno giornaliero di vitamina E, un antiossidante che può aiutare a proteggere le cellule dallo stress ossidativo causato da fattori ambientali come luce solare, inquinamento, raggi ultravioletti, fumo di sigaretta e altri agenti atmosferici.

Lotta dura alle rughe

Una ricerca sulle mandorle e la salute della pelle ha studiato l'impatto del consumo quotidiano di mandorle sulle rughe di 28 donne sane in post-menopausa. Divise in due gruppi, le donne del primo consumavano mandorle ogni giorno per circa il 20 per cento del loro apporto calorico giornaliero totale (pari a circa 60 g di mandorle).

L'altro gruppo faceva spuntini senza frutta secca, pari a circa il 20 per cento delle calorie giornaliere. Dopo 16 settimane l'analisi dell'immagine fotografica dell'epidermide di entrambi i gruppi di donne ha mostrato una riduzione dell’ampiezza delle rughe (10 per cento) e della gravità delle rughe (9 per cento) per il gruppo che aveva mangiato mandorle rispetto al gruppo che non le aveva consumate (1).

Perdere peso workout senza stancarsi

Uno dei segreti di bellezza, valido per le donne di tutte le età, è l'esercizio fisico. Fatto per mantenersi in forma o anche solo per non soccombere alla sedentarietà (e a tutte le sue conseguenze negative), ogni forma di allenamento può essere preziosa per i nostri muscoli. Anche in questo caso le mandorle possono diventare la nostra arma segreta.

Le mandorle sono ricche di potassio, calcio, magnesio: tutti nutrienti necessari per il buon funzionamento dei muscoli. Il magnesio contribuisce anche alla riduzione del senso di stanchezza e affaticamento.

Inoltre, il calcio è necessario al mantenimento delle ossa: rese più forti, possono essere più resistenti a potenziali infortuni da stress.

Tutti pazzi per le mandorle

Ora che sai tutte queste cose, non sarai sorpreso di scoprire che icone della moda di fama mondiale come Miranda Kerr, Meghan Markle e Heidi Klum amano le mandorle.

Una manciata di mandorle (30g o circa 23 mandorle) con 175 kcal, le sue proteine vegetali, fibre e grassi buoni, è un ottimo spuntino anche quando sei in movimento, perfetto da portare in borsa senza doversi preoccupare delle briciole.

Quindi le mandorle sono sempre al tuo fianco quando hai bisogno di energia per affrontare le tue giornate super impegnative!

Niente male per una manciata di mandorle, vero?

NOTE

(1) Foolad N, Vaughn AR, Rybak I, Burney WA, Chodur GM, Newman JW, Steinberg FM, Sivamani RK. Prospective randomized controlled pilot study on the effects of almond consumption on skin lipids and wrinkles. Phytotherapy Research. 2019;1–6.