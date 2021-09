I lluminanti, nutrienti, anti-age: le maschere in tessuto per il visto sono un must assoluto per la tua beauty routine. Ecco allora come sfruttarle al meglio e quali scegliere

Come ridare splendore all’icarnato in poche e semplici mosse? Le maschere di tessuto per il viso possono essere un ottimo strumento per regalare un trattamento di benessere alla pelle del viso.

Facili da usare ed economiche, queste maschere sono un rituale utilissimo per una corretta beauty routine perché ti offrono un trattamento concentrato e mirato, in grado di fare assorbire alla pelle le sostanze di cui ha bisogno, in poco tempo ma anche con ottimi risultati.

Vuoi saperne di più? Ecco la guida che abbiamo preparato per te!

Maschere di tessuto per il viso: come funzionano

Le maschere di questo tipo sono molto efficaci perché sfruttano l’azione del siero ad alta concentrazione di attivi di cui è imbevuto il tessuto, facendo in modo che il calore naturale della pelle veicoli le sostanze attive.

Non solo, questa azione d’urto viene garantita anche dall’effetto “patch”: una modalità di applicazione efficace perché capace di creare le condizioni ideali per favorire la penetrazione degli attivi contenuti nel prodotto, ammorbidendo lo strato superficiale della pelle, dilatando i pori e rendendoli più ricettivi alle sostanze funzionali.

Maschere in tessuto per il viso: come sceglierle

Se hai deciso di provare i tanti vantaggi di questo trattamento beauty, la prima regola da seguire è quella di scegliere la maschera di tessuto più adatta alle esigenze della tua pelle. Ecco qualche esempio…

Maschera in tessuto idratante

Se la tua esigenza principale è quella di idratare la pelle del viso, rendendola così super luminosa, ecco la maschera giusta. Garnier SkinActive è infatti imbevuta di lozione idratante per la cura della pelle disidratata. Adatta a diversi tipi di pelle, anche quelle sensibili, dona da subito un colorito radioso e sano.

La maschera illuminante

Per illuminare la pelle del viso, perfetta la maschera in tessuto Garnier Nutri Bomb, la prima imbevuta di un siero-latte pensato appositamente per nutrire la pelle a fondo. Ti bastano 15 minuti per dire addio alla pelle secca e ritrovare finalmente un incarnato luminoso.

La maschera in tessuto anti-age

Per contrastare le piccole rughe, invece, prova la maschera Revitalift Filler di L'Oréal con effetto rimpolpante. Altamente concentrata con acido ialuronico puro, il must dei principi attivi anti-età, aiuta a levigare e idratare la pelle del viso in 6 zone mirate. In più è realizzata in tessuto di cotone giapponese ultra sottile per adattarsi perfettamente alla forma del viso.

Maschere in tessuto per il viso: come applicarle

Come dicevamo, l’applicazione di una maschera in tessuto è molto semplice e veloce.

Ecco il procedimento step by step:

scuotere la busta facendo in modo che la maschera riesca ad assorbire il siero con i principi attivi;

facendo in modo che la maschera riesca ad assorbire il siero con i principi attivi; aprire la busta e quindi stendere il tessuto applicandolo a contatto con la pelle e facendo attenzione a far aderire bene la maschera in ogni punto del viso;

applicandolo a contatto con la pelle e facendo attenzione a far aderire bene la maschera in ogni punto del viso; lasciare in posa il tempo necessario (in base alle indicazioni riportate sulla confezione);

il tempo necessario (in base alle indicazioni riportate sulla confezione); rimuovere la maschera e infine massaggiare delicatamente il siero rimasto sul viso.

E se vuoi fare scorta di maschere in tessuto da tenere nel beauty per ogni eventuale esigenza, ecco qualche confezione multipack da non lasciarti scappare...

Garnier Hydra Bomb TuttiFrutti

Il multipack "Tutti Frutti" di Garnier ti offre 5 maschere in tessuto, ognuna specifica per diversi bisogni: c'è quella rivitalizzante al melograno, la nera purificante al carbone, la maschera arricchita all'arancia per diminuire le borse sotto gli occhi, quella al té verde opacizzante e infine la maschera lenitiva alla camomilla. Non ti resta che provarle tutte!

Le 12 maschere di Glam Up

Un altro multipack da non perdere è quello di Glam Up. All'interno 12 maschere in tessuto per il viso a base di 12 ingredienti naturali diversi, tra cui burro di karitè, avocado, farina di avena, limone e persino riso giapponese e mente piperita.

Le maschere di Find

Anche Find ti offre una confezione di 10 maschere in idrogel, ovvero con una texture gelatinosa che non gocciola, pensate per rispondere a diverse esigenze. Dalla maschera antistress in tessuto con aloe vera e alghe atlantiche, a quella purificante con acido glicolico fino alla maschera in tessuto lenitiva con fiori di loto. Quale sarà la tua preferita?

