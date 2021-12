Realizzare un massaggio in casa è facile basta avere l'occorrente: dagli oli alle candele fino ai device tecnologici, ecco come regalarci un momento di benessere casalingo



Il massaggio homemade

Ritagliarsi qualche momento di relax è un diritto innegabile: una candela profumata, la musica di sottofondo, il giusto aroma nell’aria (puoi usare l'incenso) e i tuoi oli preferiti per prenderti cura di te e di chi ti sta accanto.

Il massaggio corpo è un momento speciale che ti permette di ritrovare un po’ di equilibrio, non solo fisico ma anche mentale. I movimenti ritmati e ripetitivi che si vanno a fare su schiena, corpo, braccia e gambe si trasformano in un mantra che ti può aiutare a ristabilire la calma che ognuna si merita. Puoi chiedere al tuo partner un delicato massaggio - magari anche sensuale - oppure cimentarti con i massaggi che puoi fare da sola.

Ma quali sono gli oli, gli accessori e l'attrezzatura per realizzare un massaggio homemade? Qui di seguito una selezione da non perdere.

Olio da massaggio

Un buon massaggio, anche se fatto a casa, deve per forza essere accompagnato da un buon olio essenziale. Questo, che potrà essere leggermente riscaldato prima di applicarlo sul corpo, oltre ad aiutare la frizione tra mani e corpo permetterà di idratare la pelle e di svolgere alcune funzioni ad hoc. Ad esempio l’olio d’arnica forte e capsico è l’ideale per gli sportivi grazie all’azione antinfiammatoria, decontratturante, riattivante ed antidolorifica.

Rullo massaggiatore

Per realizzare un massaggio homemade è possibile avvalersi anche di qualche piccolo strumento come il bastone massaggiante, perfetto per aumentare il flusso sanguigno, aiutare il recupero, ridurre il dolore e la rigidità muscolare. Per utilizzarlo basterà impugnare le due estremità e, con una leggera pressione passarlo sulle zone più indolenzite.

Particolarmente utile per attenuare le contratture muscolari, ma anche semplicemente per sciogliere i muscoli dopo un allenamento è la cosidetta pistola per il massaggio muscolare: si tratta di un dispositivo che tramite una serie di pulsazioni ritmiche opera un vero e proprio massaggio sulle fasce muscolari.

Olio essenziale

Un altro olio che non deve mancare durante il massaggio è quello essenziale, ma questo non è da spargere sul corpo. Gli oli essenziali, disponibili in tantissime profumazioni e fragranze, sono perfetti accompagnare un massaggio con dell’aroma terapia. Ne basterà qualche goccia in un diffusore per profumare tutta la casa.

Il massaggiatore hi tech

La tecnologia ci viene in aiuto anche quando si parla di massaggi grazie ai nuovi device pensati appositamente per alleviare i dolori e le tensioni muscolari. Tra i must have c’è il massaggiatore a pulsazioni a bassa frequenza che simula le tecniche di massaggio tradizionali fornendo un azione profonda e stimolando la circolazione sanguigna. Il plus: è così piccolo che potrai portarlo sempre con te.

Oggi sono tantissimi i massaggiatori tecnologici che si possono acquistare e, ognuno, con una funzione diversa. Qui una selezione dei migliori.

Candela

Quando fai, o ti fai fare, un massaggio homemade non deve mai mancare una candela per creare la giusta atmosfera, meglio ancora se questa candela si trasforma in olio grazie al calore della candela. Karite, mandorle dolci e avocado sono gli ingredienti principali che coccoleranno la tua pelle.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.