A bbiamo selezionato i migliori massaggiatore anticellulite da acquistare online per diminuire il noiosissimo effetto ‘buccia d’arancia’

I due capisaldi della lotta alla cellulite sono la sana alimentazione e il giusto movimento, ma allo stile di vita sano possiamo affiancare sicuramente una serie di strategie che vadano a impattare in maniera più diretta come i prodotti specifici anticellulite.

A questi prodotti possiamo affiancare i massaggiatori anticellulite: sono dei piccoli tool casalinghi che possono essere usati senza paura per cercare di rassodare e rendere più liscia la pelle, lavorando sugli accumuli adiposi.

Qui abbiamo provato a selezionare i massaggiatori anticellulite migliori che puoi acquistare facilmente e con tutta comodità su Amazon.

Massaggiatore a infrarossi

EMS + Infrarossi + Ultrasuoni, tre tecnologie in un'unica macchina. Questo tool non solo aiuta a bruciare il grasso su addome, braccia e gambe, ma aggiunge anche elasticità alla pelle. Inoltre, questo tool può essere utilizzato come strumento a infrarossi sia per il viso per combattere le rughe e migliorare la consistenza della pelle.

Da usare 2-3 volte a settimana per circa 10-20 minuti. Per risultati migliori e in tempi più brevi meglio usarlo in abbinamento a una crema snellente o un gel ad hoc. Ovviamente per combattere la cellulite è sempre bene seguire una dieta sana e un allenamento moderato.

Massaggiatore in legno

Non solo mezzi tecnologici, ma anche in legno pensati appositamente per combattere questo inestetismo che non guarda in faccia nessuno. Questo tool, da 40 cm, aiuta a combattere i depositi di grasso migliorando la circolazione sanguigna, modellando i muscoli e levigando la pelle. Basteranno pochi minuti di massaggio con questo rullo in legno di faggio per ottenere un trattamento completo di puro benessere.

Quello che andrà a fare questo strumento è stimolare il drenaggio linfatico andando a favorire l'eliminazione della cellulite e il degrado delle cellule adipose, migliorando così il flusso di sangue e di linfa in tutto corpo.

Massaggiatore manuale

Questo massaggiatore anticellulite manuale è un modello diverso dal solito. Presenta infatti una doppia coppia di rulli convergenti che sollevano e stringono la parte con un effetto a "pizzicotto" e "impastamento" e simultaneamente coppie di rulli divergenti invece lavorano per distendere la pelle. I rulli convergenti favoriranno l’eliminazione dei liquidi e tonificheranno l’area, mentre i rulli divergenti distendono la pelle con un'azione levigante.

Grazie alla struttura, questo tool permette un solo passaggio per agire su tutta l'area da trattare, come la coscia o entrambi i glutei.

Massaggiatore multitestina

Un sistema lipomodellante professionale che lavora con una tripla azione: massaggio circolare, pressione pneumatica e raggi infrarossi. L’adipe e le tossine in eccesso vengono così rimosse grazie all'aiuto di un effetto termoattivo. Il di questo massaggiatore anticellulite di Beper plus sono le 4 testine intercambiabili da usare in base alla zona di trattamento e al problema.

Massaggiatore ad aspirazione

Tra le tecnologie più apprezzate tra i massaggiatori anticellulite c’è sicuramente il sistema ‘vacuum’ (aspirazione) basato su una tecnica cinese che distende il tessuto e aumenta l’elasticità, attenuando gli inestetismi della cellulite. Questo tool combina, infatti, questa tecnologia alla stimolazione elettrica muscolare (EMS), impulsi elettrici alternati che attivano la muscolatura sotto lo strato di grasso favorendo la tonificazione della massa magra.

Le proposte presenti sul mercato sono tantissime e qui abbiamo aggiunto un'ulteriore selezione dei migliori massaggiatori anticellulite da usare anche a casa.

