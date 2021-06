U na selezione dei migliori massaggiatori per gambe pensati per alleviare la pesantezza degli arti e drenare al meglio i liquidi

La sensazione di gambe gonfie e affaticate è davvero fastidiosa e, per alleviarla un buon massaggio può rivelarsi molto utile. Puoi cimentarti in un automassaggio drenante, oppure ricorrere all’uso di massaggiatore per gambe. Si tratta di device che lavorano massaggiando gli arti e permettono di drenare i liquidi e alleviare i dolori

Sul mercato sono disponibili tantissimi prodotti e tipologie di massaggiatori, alcuni pensati ad hoc per eliminare o diminuire la cellulite, mentre altri sono più complessi e avanzati tecnologicamente che lavorano grazie alla compressione.

Abbiamo provato a selezionare i migliori gambali tecnologici per rendere più leggere le gambe e drenare al meglio i liquidi.

Gli "stivali" da massaggio

Gli stivali da massaggio sono eccellenti per migliorare la circolazione sanguigna alleviando l'affaticamento e il dolore, ma anche la tensione. L’uso prolungato, inoltre, permetterà di modellare le gambe e rinforzare i muscoli. Questo modello ha una batteria integrata per potere godere del massaggio sempre in qualsiasi occasione.

Massaggiatore per polpacci

Questo modello pensato solo per i polpacci è l’ideale per gli sportivi, visto che effettua un movimento dal basso verso l'alto per alleviare la stanchezza e migliorare la circolazione sanguigna. Aiuta, inoltre, ad alleviare crampi, linfedema, vene varicose, gonfiore alle gambe, riducendo anche il dolore e l'indolenzimento. Fondamentale lo spegnimento automatico dopo 15 minuti di uso, progettato per evitarne l'uso eccessivo, ed è particolarmente adatto agli anziani.

Massaggiatore pressoterapia

Questo massaggiatore da casa è pensato appositamente per chi vuole usufruire dei benefici della pressoterapia. Una tecnologia che utilizzata dispositivi a pressione d’aria che funzionando con il principio dell'airbag, per contrazione e rilassamento intermittente.

Il sistema di massaggio a pressione, attiva la circolazione sanguigna aiutando ad eliminare le tossine, riducendo l'affaticamento e la pesantezza delle gambe. Aumentando la quantità di ossigeno, viene anche stimolato il sistema linfatico, riducendo la cellulite e la pelle a buccia d'arancia e, quindi, tonificando i muscoli e dando la sensazione di avere una pelle più liscia.

Massaggiatore per tensioni muscolari

Se soffri di tensione muscolare questo massaggiare per piedi e gambe è il prodotto da avere a casa tua. Il movimento dal basso verso l'alto aiuterà ad alleviare la tensione a piedi, polpacci e cosce. Nessun problema per le dimensioni: le fasce, infatti, possono facilmente essere regolate utilizzando le cinghie in velcro.

Dopo 20 minuti, il device si spegne automaticamente evitando il surriscaldamento del telecomando e permettendo un uso in totale sicurezza.

Ma questi massaggiatori non sono gli unici presenti su Amazon, qui una selezione dei best of alla portata di tutti.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.