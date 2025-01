Ritenzione idrica, gonfiore, dolore e gambe pesanti come piombo? La soluzione, abbinata a un corretto stile di vita e a una alimentazione sana ed equilibrata, potrebbe essere la pressoterapia. Si tratta di una procedura in grado di stimolare il drenaggio linfatico e, potenzialmente, di snellire le gambe – ma anche le braccia e l’addome: se sono drenate, infatti, trasportano meno liquidi, alleviando i dolori e disintossicando il corpo.

Solitamente il trattamento viene eseguito nei centri estetici attrezzati o in quelli di medicina estetica. Verrai stesa su un lettino, dopo aver indossato una speciale tuta attaccata a una macchina a pressione d’aria. Gonfiandosi, la tuta stringerà le braccia, le gambe o l’addome con un movimento ritmico, simile a un massaggio. La pressione ha un’intensità diversa a seconda delle zone da trattare e del problema da contrastare (sarà cura del terapista decidere quale potenza pressoria applicare), per cui c’è una riattivazione (o uno stimolo a una maggiore attivazione) del sistema circolatorio e del sistema linfatico.

Pressoterapia: cos’è

Con la parola pressoterapia si indica un trattamento effettuato per rimuovere i liquidi stagnanti. Solitamente la pressoterapia viene eseguita nei centri estetici specializzati, e per farla occorre un apposito macchinario.

La pressoterapia è studiata per migliorare il drenaggio linfatico e viene praticata soprattutto in caso di

ritenzione idrica,

cellulite,

problematiche del sistema circolatorio.

L’apparecchiatura utilizzata consente di agire su arti e fascia addominale: in genere il paziente indossa alcuni applicatori, situati su gambe, braccia o addome. In seguito, questi applicatori vengono gonfiati a partire dalle estremità, piedi e le mani. All’inizio della seduta è l’operatore a sbloccare manualmente i centri di raccolta del sistema linfatico.

Pressoterapia: a cosa serve

La pressoterapia può produrre miglioramenti in caso di:

edemi,

gonfiori,

ritenzione idrica

inestetismi dell’epidermide.

Scegliere professionisti di fiducia e in grado di agire con qualità è fondamentale per avere cura del proprio benessere. Prima di decidere per una seduta di pressoterapia effettua un controllo medico e confrontati con il tuo specialista di fiducia.

Pressoterapia: come si svolge una seduta

Come avviene il trattamento passo per passo? Un estetista qualificato eseguirà la procedura, simile a un massaggio linfodrenante in cui al posto del movimento manuale avviene una somministrazione meccanica: una macchina eroga ogni volta la giusta quantità di pressione. Grazie alla pressione esterna l’apparecchiatura utilizzata agisce sulla circolazione venosa e linfatica nel tentativo di renderla più efficiente. Durante una seduta di pressoterapia il paziente indossa applicatori, di solito divisi in quattro sezioni e gonfiati progressivamente in modo sequenziale. La pressione esercitata sul corpo, infatti, segue una sequenza centripeta in relazione al sangue venoso.

Ecco come funziona la procedura.

Non è necessario rimuovere i vestiti. Mentre puoi imparare a farti un massaggio linfodrenante a casa, la pressoterapia dovrebbe sempre essere eseguita da un professionista in un centro qualificato. L’estetista ti aiuterà a indossare l’indumento (che sembra una specie di tuta spaziale di un astronauta). Questo può essere avvolto attorno alle gambe, alla parte centrale, alle braccia o a tutti e tre. L’indumento ha dei tubi collegati a una macchina a pressione d’aria computerizzata e si gonfierà con l’aria. La sensazione sarà quella di un lieve schiacciamento sulla parte trattata: dovrebbe essere come una pressione, non come un dolore.

Pressoterapia: benefici

La pressoterapia è un super trattamento che stimola il sistema linfatico del corpo, una sorta di sistema di trasporto di fluidi che contengono globuli bianchi per aiutare a combattere le infezioni. I possibili benefici della pressoterapia includono:

Rilassa i muscoli

Allevia i dolori alle gambe

Migliora gli inestetismi della cellulite

Riduce il rigonfiamento e la rigidità degli arti

Tonifica e rassoda la pelle

Rafforza il sistema linfatico

Migliora l’ossigenazione cutanea

Riduce con buoni risultati il linfedema post-operatorio

Allevia il dolore provocato da alcuni traumi sportivi

Contro il ristagno di liquidi

La pressoterapia è un trattamento particolarmente indicato in caso di linfedema, ossia il ristagno di linfa in una o più sedi del corpo umano.

Ciò causa dolore e gonfiore in diverse parti del corpo, ma è più comune agli arti inferiori. Il linfedema può essere congenito oppure insorgere nel corso del tempo, per via, ad esempio, di operazione chirurgiche (linfedema post-chirurgico). La pressoterapia per chi soffre di linfedema è un rimedio efficace e benefico perché è in grado di alleviarne la sintomatologia dolorosa e i gonfiori. In questo caso, dopo poche sedute di trattamento, si noteranno già i primi benefici, tra cui:

ridefinisce la fisionomia delle parti del corpo trattate, in particolare delle gambe;

funzione detossinante : incentiva l’eliminazione delle sostanze tossiche dal corpo;

: incentiva l’eliminazione delle sostanze tossiche dal corpo; rimodella la figura : aiuta a snellire alcune parti del corpo trattate, in particolare le gambe. In questo caso, è fondamentale abbinare l’azione della pressoterapia con un adeguata attività fisica e una dieta equilibrata;

: aiuta a snellire alcune parti del corpo trattate, in particolare le gambe. In questo caso, è fondamentale abbinare l’azione della pressoterapia con un adeguata attività fisica e una dieta equilibrata; ridurre gli edemi traumatici.

Riduzione degli edemi e della stasi venosa

Gambe pesanti, ritenzione idrica, vene varicose: tutte problematiche che è possibile migliorare con la pressoterapia. Al termine di ogni seduta, che dura circa 30 minuti, si nota subito un sollievo dato dalla scomparsa o riduzione del fastidioso senso di pesantezza alle gambe. Perché? È semplice: i problemi di circolazione portano a un aumento della fuoriuscita di fluidi dai vasi sanguigni e a un maggior accumulo di scorie. Migliorando la circolazione con il massaggio meccanico esercitato durante la seduta, si riescono a eliminare più agevolmente le scorie e a facilitare la circolazione linfatica.

Miglioramento della cellulite

Una dei principali benefici della pressoterapia è sulla cellulite. La ragione è semplice: questa metodica migliora la circolazione e aiuta lo smaltimento delle tossine. Scorie e circolazione difettosa, si sa, sono tra le cause principali di tale inestetismo. La pressoterapia è una metodica sicura e collaudata da tempo. Per ottenere benefici, il trattamento deve essere a cicli regolari. Da non dimenticare, poi, che occorre agire subito, quando l’odiosa cellulite è ancora agli stadi iniziali.

Il trattamento pressoterapico può essere anche un coadiuvante per perdere perso, se lo associamo a una dieta equilibrata e ad attività fisica.

Recupero del tono muscolare

A livello dei muscoli, i benefici della pressoterapia possono essere importanti. Può aiutare a rilassarli agendo come defaticante, ma non solo. Allevia anche i dolori, nel caso siano presenti, e le contratture. Non a caso, questo trattamento è sempre più utilizzato da atleti professionisti. Altra indicazione è per i pazienti immobilizzati, che risultano soggetti a problemi circolatori. Se applichiamo la pressoterapia alla zona addominale, possiamo anche facilitare il transito intestinale, aiutando se è presente stipsi. Infine questo trattamento può farci sentire in forma e soprattutto, pieni di energia.

Pressoterapia: fa dimagrire?

Come abbiamo visto, la pressoterapia è un trattamento estetico non invasivo che utilizza un’attrezzatura in grado di sfruttare il potere della pressione sulla circolazione corporea. Grazie a questo trattamento è possibile combattere la cellulite e migliorare i problemi di ritenzione idrica. Il risultato è che si riducono i centimetri di troppo e si rimodella la silhouette. Il senso di leggerezza può aumentare la percezione di uno stato di benessere dall’effetto rilassante e aiutare l’organismo a disintossicarsi, stimolando il processo di dimagrimento.

Pressoterapia: controindicazioni

La pressoterapia è generalmente considerata sicura, anche se ci sono alcuni effetti collaterali correlati al trattamento, tra cui dolore muscolare se la pressione esercitata dalla macchina è troppo alta, e arrossamento o lieve irritazione dove gli indumenti pressurizzati incontrano la pelle. Esistono però delle condizioni cliniche o dei disturbi che non sono idonei ad essere associati alla pratica pressoterapica. Donne in gravidanza e persone con problemi di dermatite sulla parte da trattare, trombosi, insufficienza arteriosa, vene varicose, flebiti o insufficienza cardiaca dovrebbero evitare trattamenti come la pressoterapia, che agisce a livello circolatorio.

Per tutti vale la raccomandazione del controllo medico preliminare da fare tassativamente prima di prendere in considerazione questo trattamento.

Pressoterapia: quando si vedono i risultati

Quando si vedono i risultati?

Una sessione tipica durerà dai 30 ai 45 minuti. Il tuo corpo, subito dopo il trattamento, ti sembrerà più leggero e potrai avere l’esigenza di urinare immediatamente. Ciò dipende dal movimento dell’acqua nel corpo stesso. Il numero minimo di sedute, affinché la pressoterapia risulti efficace e siano visibili i primi risultati sulle zone del corpo trattate, è 8. In genere, il consiglio di medici ed esperti è suddividere le varie sedute previste in 2-3 appuntamenti a settimana. Utile da sapere: il trattamento pressoterapico è più efficace e consigliato la mattina perché è raccomandabile eseguirlo a digiuno. Per mantenere più a lungo gli effetti della pressoterapia, ricorda che uno stile di vita sano è il miglior alleato contro la ritenzione idrica: evitare alcolici; non fumare; ridurre il sale nella dieta.

Pressoterapia: quanto costa una seduta

Il prezzo per una seduta di pressoterapia varia da 60 a 70 euro circa. Dieta sana, esercizio fisico e una corretta idratazione aiuteranno l’organismo durante questo processo.

In genere, una seduta di pressoterapia può durare da 15-20 minuti a 30 minuti. Di solito è consigliato un ciclo di 10-12 sedute.

L'ideale per sfruttare al massimo i benefici è ripetere la seduta con una frequenza di 2 volte alla settimana per un mese, tuttavia lo specialista consiglierà l'intervallo di tempo più adatto a seconda della tipologia e della gravità del problema. In alcuni casi, una seduta alla settimana può rivelarsi sufficiente per ottenere risultati.

