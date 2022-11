5 modi naturali per combattere gli attacchi di fame

C osa sono gli attacchi di fame, perché vengono e come fare per combatterli in modo efficace e naturalmente? Ecco tutte le risposte che stai cercando per prenderti cura di te e del tuo benessere

Capita a tante/i di noi di provare quella voglia irrefrenabile di aprire il frigorifero o la dispensa e di mettere a freno quel senso di fame improvvisa che ci ha assaliti da un momento all’altro e in modo indipendente dall’aver già mangiato poco prima. Dei veri e propri attacchi di fame, che possono presentarsi per diverse ragioni ma che, nel momento in cui si manifestano, è difficile fermare se non mettendo qualcosa sotto i denti per poi pentirsene subito dopo.

Un problema vero e proprio per chi lo vive e non solo perché mangiando fuori dai pasti e in modo poco equilibrato si tende ad accumulare peso, calorie e a introdurre i principi nutritivi che ci servono al corpo in modo sbilanciato, ma anche perché, gli attacchi di fame, denotano dei disturbi e/o problematiche più profonde, che è bene conoscere per migliorare la propria vita a 360°.

Cosa sono e perché vengono gli attacchi di fame

Quando si parla di attacchi di fame, infatti, si fa riferimento alla voglia improvvisa e irrefrenabile di mangiare qualcosa, solitamente optando per alimenti dolci, che donino piacere al palato e che contrastino il senso di vuoto allo stomaco all’origine dell’attacco stesso.

Ma è davvero solo fame? Certo, può capitare che magari, a seguito di una dieta troppo restrittiva o di comportamenti e/o stile di vita non equilibrato si abbiano dei momenti in cui la fame sorprende in modo inaspettato e più di frequente, ma il più delle volte questo comportamento è sintomo di qualcosa di più profondo come:

problemi a livello affettivo e/o familiare;

periodi di stress eccessivo;

ansia, tristezza, rabbia, paura, ecc.;

cambiamenti nello stile di vita troppo repentini.

Cause di forza maggiore che portano chi le vive e cercare uno sfogo nel cibo, manifestandosi con gli attacchi di fame.

Come combattere gli attacchi di fame con l’alimentazione

Un problema che si può cercare di combattere in modo naturale, partendo proprio dall’alimentazione e cercando di assumere quei cibi che contengono triptofano, ovvero un precursore della serotonina, e che aitano a rilasciare una sensazione di benessere nel corpo, evitando di cercare un modo per procurarsela mangiando eccessivamente e fuori dai pasti.

Tra questi, gli alimenti che maggiormente contengono triptofano e che possono essere consumati per combattere gli attacchi di fame in modo naturale ci sono:

le banane;

le uova;

il latte;

i formaggi freschi

i legumi;

cereali integrali;

ma anche la lattuga, la frutta secca, il cacao e il cioccolato amaro. In più è bene anche cercare di fare cinque pasti al giorno, colazione, pranzo, cena e due spuntino, in modo che lo stomaco non si senta mai così vuoto da dover ricorrere a stratagemmi per riempirlo.

Le tisane anti attacchi di fame

Altro rimedio naturale contro gli attacchi di fame, poi, sono le erbe e la loro assunzione sotto forma, per esempio, di tisane. Tra queste sono particolarmente efficaci quelle a base di:

melissa : dall’azione rilassante e ansiolitica, ma che han anche un leggero effetto antidepressivo;

: dall’azione rilassante e ansiolitica, ma che han anche un leggero effetto antidepressivo; rodiola rosea : che aumenta i livelli di serotonina e aiuta a contrastare l’ansia;

: che aumenta i livelli di serotonina e aiuta a contrastare l’ansia; passiflora : che agisce su stress, il nervosismo e che porta una maggior calma interiore;

: che agisce su stress, il nervosismo e che porta una maggior calma interiore; arancio amaro: che riduce lo stimolo della fame e aiuta a bruciare i grassi grazie alla presenza di sinefrina, una sostanza che favorisce il consumo calorico.

Da consumare ogni qual volta se ne senta la necessità, soprattutto nel momento in cui si è di fronte a un attacco di fame.

Oli essenziali e coccole

Che li si voglia disperdere nell’ambiente con un apposito diffusore o aggiungerli a un bel bagno rilassante, un altro rimedio contro gli attacchi di fame è quello di utilizzare gli oli essenziali, naturali e che favoriscono il rilassamento fisico e mentale. Tra questi, i più indicati allo scopo senza dubbio sono:

la lavanda;

il cipresso;

l’arancio amaro;

la melissa;

il mirto;

la maggiorana;

il cedro;

la camomilla romana;

antistress, riequilibranti e che aiutano a favorire uno stato di calma a tutto tondo.

Fiori di Bach

Sempre restando in tema naturale e parlando di piante ed erbe, poi, un altro rimedio utile a combattere gli attacchi di fame arriva dalla fitoterapia e dai tanto amati fiori di Bach. Ben 39 rimedi floreali che aiutano a riequilibrare l’energia nel corpo, controllare l’ansia, gli attacchi di panico, la depressione e si, anche la voglia di mangiare tipica degli attacchi di fame. Aiutando chi li utilizza a diventare consapevole di ciò che prova e ad evitare di cadere in questo comportamento poco salutare.

Tra questi sono molto utili allo scopo:

l’ iris , quando si ha un forte desiderio di dolci;

, quando si ha un forte desiderio di dolci; l’ Agrimony : per chi mangia durante la notte;

: per chi mangia durante la notte; l’ Evening Primerose : se si usa il cibo come compensazione al vuoto emotivo;

: se si usa il cibo come compensazione al vuoto emotivo; Black Eyed Susan : utile se si mangia in maniera sregolata;

: utile se si mangia in maniera sregolata; ecc.

Stile di vita contro gli attacchi di fame

Infine, altro modo totalmente naturale per combattere gli attacchi di fame e per farsi del bene, è quello di intervenire sul proprio stile di vita introducendo un’attività fisica regolare e moderata, capace di creare serenità in chi la pratica e un benessere diffuso.

Lo sport, infatti, non solo stimola la produzione di endorfine e serotonina, che aumenta il proprio livello di felicità personale ma, come un circolo virtuoso, aiuta a farsi del bene. Favorendo e incrementando il desiderio di mantenersi in forma, di donare al corpo il massimo benessere possibile e migliorando la propria autostima.

Tutti aspetti in contrasto con le cause alla base degli attacchi di fame che, di conseguenza, non arriveranno più a infastidirvi durante la vostra giornata. Permettendovi di vivere in modo più leggero e sereno, anche lontano dal frigorifero.