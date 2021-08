P uoi usarli per fare sport ma anche indossarli sotto ai vestiti: scopri con noi come funzionano i pantaloni anticellulite e i modelli da acquistare

Hai mai sentito parlare dei pantaloni anticellulite? Se creme e trattamenti non hanno dato i risultati sperati, per combattere gli inestetismi della cellulite oggi possiamo puntare anche su indumenti ad hoc.

I pantaloni anticellulite, infatti, molto in voga negli ultimi anni, possono essere un'ottima strategia per rimodellare cosce e glutei e contrastare gli inestetismi più comuni, come la pelle a buccia d'arancia.

Estremamente versatili, puoi usare questi pantaloni per fare sport, ma anche indossarli sotto al tuo outfit per l’ufficio e persino andarci a dormire lasciando che facciano il loro dovere durante la notte.

Esistono infatti diverse tipologie di pantaloni anticellulite e tra queste potrebbe esserci anche quella che fa al caso tuo.

Curiosa? Scopri con noi tutto quello che c’è da sapere

I pantaloni anticellulite con principi attivi

Tra i modelli più recenti ci sono i pantaloni pensati per rilasciare sulla pelle gradualmente dei principi attivi, come caffeina o Vitamina E, in grado di contrastare in modo efficace la cellulite. Disponibili in formato leggings ma anche con lunghezza al ginocchio, sono perfetti tanto per fare sport quanto per essere indossati nella vita di tutti i giorni.

Nivea Body Performance

Un valido esempio sono i pantaloni anticellulite di Nivea che permettono di rimodellare la silhouette senza fatica. Grazie alle micro capsule di Q10, Olio di Mandorla e Aloe Vera presenti nel tessuto, questi leggings rassodano efficacemente la pelle andando ad agire nei punti più critici. Puoi indossarli durante il giorno, mentre sei al lavoro, ma anche quando ti rilassi sul divano o mentre fai sport.

Leggings con Alghe Marine Guam

Perfetti nei mesi estivi e negli ambienti indoor, anche i Leggings Pinocchietto di Guam. Alla base una tecnologia che sfrutta i benefici delle Alghe Marine Guam microincapsulate a lento rilascio. In tessuto leggero, possono essere utilizzati sia per l'attività sportiva che come capo di abbigliamento. I benefici sono tantissimi: riducono la cellulite, migliorano la microcircolazione cutanea e aiutano la pelle a mantenersi soda ed elastica.

Guam Panty Ventre Piatto

E se il tuo problema è soprattutto la pancia, niente paura: puoi provare i pantaloncini Guam ventre Piatto. Con Alghe Marine Guam microincapsulate a lento rilascio, sono perfetti per rassodare e tonificare la pelle con un' azione mirata rimodellante sulla zona del ventre e dei fianchi. In più ti garantiscono un'ottima tenuta grazie alla pratica fascetta in silicone sul bordo superiore.

I pantaloni anticellulite massaggianti

Un’altra tipologia che puoi trovare in commercio sono i pantaloni anticellulite effetto sauna o massaggianti. Si tratta cioè di pantaloni realizzati in materiali in grado di massaggiare la pelle, riducendo così le adiposità localizzate, oppure di creare un effetto sauna che aiuta ad eliminare le tossine.

Pantaloni Sauna Dimagranti NHEIMA

Questi pantaloni sono pensati per trattenere il calore del corpo all’interno e aumentare così la temperatura: in questo modo la sudorazione ti aiuterà a contrastare la cellulite e a perdere i chili in più anche mentre ti alleni, permettendoti di eliminare le tossine. Realizzati in poliestere con tessuto tecnico ultraleggero e ultrasottile, sono anche super comodi da indossare.

Pantaloncino Modellante Farmacell

Un'otttima alternativa sono anche i pantaloncini sotto al ginocchio con guaina di Farmacell. Realizzati in microfibra con effetto massaggiante e modellante, hanno una struttura con punti in rilievo e zone lisce che, grazie al movimento del corpo, massaggia ed aiuta a combattere gli inestetismi causati dalla cellulite. In più, grazie alle fasce elastiche a compressioni differenziate, modellano e ridefiniscono la silhouette.

I pantaloni anticellulite per la notte

Infine, se desideri un prodotto che ti aiuti a combattere la cellulite mentre dormi, punta sui pantaloni da pigiama.

Snellenti e tonificanti, si tratta di pantaloni che puoi utilizzare anche quando stai in casa ma pensati appositamente per agire durante il sonno. Li abbini a una maglia e il gioco è fatto!

Pigiama Anticellulite CALZITALY

Super pratici, sono i leggings pigiama di Calzitaly. Realizzati con uno speciale tessuto ad onde tridimensionali, a contatto con la pelle creano un massaggio che stimola la micro-circolazione cutanea. Ma non solo, i pantaloni contengono anche cristalli minerali bioattivi che assorbono il calore del corpo per restituirlo sotto forma di Raggi Infrarossi. Il tutto anche mentre dormi!

