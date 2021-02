S apevi che la canapa è una risorsa naturale molto preziosa? Dai cosmetici per la pelle ai semi ad uso alimentare, ti suggeriamo 7 prodotti a base di canapa dalle insospettabili virtù

Quali prodotti a base di canapa comprare

La parola canapa ti fa subito pensare a qualcosa di proibito? In realtà la cosiddetta cannabis sativa, o canapa sativa non ha nulla a che vedere con droghe leggere e sostanze psicoattive ed anzi è una risorsa naturale preziosa.

Facile da coltivare, la canapa, ovvero la pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Cannabaceae, viene infatti utilizzata per la produzione di alimenti dalle insospettabili proprietà benefiche, ma anche di cosmetici per la pelle e persino di tessuti, rappresentando una valida alternativa al cotone.

Se non ci credi non ti resta che provare! Abbiamo selezionato 7 prodotti a base di canapa che puoi acquistare facilmente online. Eccoli!

I semi di canapa

Per uno spuntino salutare o per la preparazione dei tuoi piatti, puoi puntare invece sui semi di canapa, ottimi per ricette a basso contenuto di carboidrati. Dal sapore vagamente tostato, puoi consumarli come muesli o aggiungerli all'insalata, facendo così il pieno di preziosi acidi grassi come omega-3 e omega-6.

L'olio di canapa

Sapevi che l'olio di canapa può essere un prezioso alleato per la cura della pelle? Ricco di acidi Omega-6 e Omega-3, vitamine e sali minerali, puoi usarlo puro per idratare l'epidermide ma anche combinato con altri oli. La dritta in più? È perfetto anche per i capelli!

Il set di creme viso

Se il tuo problema è la pelle secca, anche sul viso, il prodotto a base di canapa da avere subito sono le creme giorno e notte. Prodotte con olio di canapa naturale, ti offrono una combinazione completa di 20 amminoacidi, tra cui 9 essenziali, per un'idratazione intensa che favorisce la guarigione, rilassa e riduce prurito e rossore. Indicate nel caso di dermatite seborroica, psoriasi, dermatite atopica, irritazioni ed eczema, sono perfette anche per ridurre le rughe.

Il balsamo labbra

A base di canapa, anche questo speciale balsamo per le labbra dalle proprietà emollienti e idratanti. Puoi usarlo tanto in inverno quanto in estate per proteggere le labbra da agenti atmosferici e fastidiose irritazioni. Lo applichi in qualsiasi momento della giornata ed è perfetto anche come base per il rossetto.

Il gel per il viso

Per la cura della pelle del viso, puoi puntare su un altro ottimo prodotto a base di canapa: si tratta del gel riparatore di Garnier. Formulato con olio di semi di canapa biologico e vitamina E, lenisce, idrata e rimpolpa le prime rughe ma è anche un ottimo rimedio per pelli stressate e sensibili.

L'olio di semi di canapa

Un altro prodotto a base di canapa da portare in tavola è l'olio. Ricco di acidi grassi polinsaturi, fornisce un rapporto ideale di Omega 6 e Omega 3 con effetti benefici per la salute.

La polvere proteica

Infine, da provare anche la polvere proteica di canapa prodotta macinando finemente i semi. Le proteine della canapa contengono infatti tutti e nove gli amminoacidi essenziali che il tuo corpo non è in grado di produrre autonomamente ed è ricca di minerali, come magnesio e ferro, grassi insaturi e fibre. Puoi usarla nei frullati proteici, nello yogurt o nella zuppa d'avena ma anche per la preparazione di ricette al forno mescolata ad altre farine.

