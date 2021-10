S e le borse sotto gli occhi non ti danno tregua, qui troverai consigli e soluzioni a portata di click per avere uno sguardo meno stanco e più luminoso

Stanchezza, stress, ritenzione idrica e non solo: i motivi per cui si formano le borse sotto gli occhi sono davvero svariati ma devi sapere che è possibile sfruttare degli ottimi rimedi per decongestionarle e cercare di ridurle al meglio e il più possibile.

Prima di sapere, però, quali sono i rimedi è bene capire cosa sono le borse che si formano nella zona perioculare. Il gonfiore caratteristico, infatti, è dovuto alla combinazione tra ristagno di liquidi, accrescimento del tessuto adiposo e perdita dell’elasticità cutanea. Le cause, come già detto, possono essere diverse e, tra i primi fattori, c’è sicuramente l’invecchiamento dei tessuti e il passare degli anni.

Ma non solo, spesso sono anche congenite oppure dovute a periodi dove vi è una mancanza di sonno legati, magari, anche a periodi complicati e di forte stress.

Per combatterle, oltre a interventi invasivi e che necessitano di uno specialista, si può ricorrere a diversi tool e prodotti che permettono di decongestionare l’area diminuendo il gonfiore.

Patch occhi

Le maschere sono un vero alleato per le borse occhi e, per sconfiggerle al meglio, i patch occhi in gel sono la scelta ottimale. Oltre a dare un piacevole effetto refrigerante permettono anche di aggiungere principi attivi che aiuteranno a stimolare il tono muscolare e della cute. Basteranno 10/20 minuti una volta a settimana per uno sguardo tutto nuovo.

L’acido ialuronico, grazie alle sue proprietà idratanti, aiuterà a rendere lo sguardo più turgido e le borse più sgonfie.

Patch pensati mantenere la pelle fresca e rivitalizzata, merito anche del collagene contenuto al loro interno donando una cute rinvigorita e idratata sin dalla prima applicazione.

La bellezza deve anche essere divertente e il finish olografico di questi patch è quello che manca nella tua beauty routine. L'estratto di Mandarino tonifica e idrata mentre la Vitamina B3 nutre la pelle.

Maschera refrigerante

Un’ottima soluzione per decongestionare le borse occhi è l’uso delle maschere refrigeranti. Delle vere e proprie mascherine per occhi che contengono un liquido che si raffredda, ma non ghiaccia da applicare per qualche minuto (anche tutti i giorni) per ottenere subito un risultato decongestionante e uno sguardo più aperto.

La bubble texture in gel ha una doppia funzione hot & cold e quindi può essere utilizzata per eliminare le occhiaie, lenire gli occhi gonfi, rilassare lo sguardo e alleviare il mal di testa.

Questa mascherina ha un design reversibile presentando un lato in tessuto morbido e confortevole per un trattamento più leggero, mentre l’altro in PVC per un effetto freddo più impattante.

Una face mask che copre tutto il viso per sfruttare il potere rimpolpante e decongestionante del freddo su tutte le aree del viso che ne sentono il bisogno.

Massaggiatore contorno occhi

Sì, un buon massaggio può decisamente aiutare a ridurre le borse sotto gli occhi e migliorare la pelle del contorno occhi. Merito di diverse tecnologie che collaborano insieme per migliorare anche la penetrazione di creme, contorno occhi e dei lori principi attivi.

Il massaggiatore HoMedics combina la terapia della luce, massaggio sonico e calore per alleviare gli occhi stanchi e migliorare l'efficacia delle creme idratanti e dei sieri preferiti. Basterà applicare una piccola quantità di crema o siero e utilizzare il dispositivo seguendo dei movimenti circolari fino all'assorbimento completo della texture.

Il Foreo Iris è uno dei must have tra i device dedicati al contorno occhi. Approvato dagli oculisti è dotato di un design esclusivo che, combinato alla tecnologia T-Sonic, riduce le rughe, segni dell’età, borse sotto gli occhi e segni di stanchezza.

Ecco un massaggiatore che stimola l’area del contorno occhi, migliorando la circolazione sanguigna, regola la pressione sanguigna e allevia l’affaticamento degli occhi, eliminando in modo efficace i gonfiori, e sbiancando la pelle del contorno occhi.

Il mondo dei massaggiatori per combattere le borse sotto gli occhi sono davvero tantissimi, ecco i migliori del momento.

Rullo di giada

Uno strumento che viene da molto lontano e affonda le sue radici nella tradizione: il rullo di giada agisce sul viso con un massaggio e grazie alla pressione tonifica i muscoli, riduce il gonfiore sotto gli occhi e stimola il drenaggio linfatico di tutto il viso.

Questo jade roller differisce dagli altri per la forma sferica perfetta per stimolare l’area della zona intorno agli occhi.

La versione classica del jade roller con doppia testina: una più grande per tutto il viso e quella più piccola per le aree più delicate come il contorno occhi.

Un set completo che contiene gua sha per definire il contorno del viso, jade roller rotondo perfetto per sgonfiare le borse e la versione classica sia con testina lisca che scanalata.

Contorno occhi

Immancabile, poi, tra i rimedi per il contorno occhi sono le creme e i sieri formulati ad hoc per questa area. Tra le varie soluzioni meglio optare per prodotti con testine massaggianti o in metallo che aiutano sia ad applicare la formula sia a decongestionare l’area.

Un gel idratante e levigante, con texture attiva in gel fresco per un’azione levigante immediata.

Roll on con sfera massaggiante rinfrescante pensato per l’area dello sguardo con estratto di alghe.

Un trattamento occhi anti-età che agisce sia sulle borse sia sulle rughe andando a minimizzarle e sgonfiare tutta l’area perioculare.

