Q uando si parla di labbra troppo spesso ci si dimenticata del contorno labbra che, invece, ha necessità di essere curato al meglio

Contorno labbra: come e perché curarlo

Creme, sieri e patch: i prodotti per il contorno labbra sono davvero tantissimi e conoscerli, oltre a saperli usare nel modo giusto, ti permetterà di avere una bocca sana, turgida e senza segni del tempo. Addio a rughe, pellicine e pelle secca: la soluzione migliore è idratare, ma con cosa?

Abbiamo provato a selezionare i migliori prodotti che renderanno le tue labbra ancora più belle aggiungendo pochi, anzi pochissimi, passaggi alla tua skincare routine di mattina e sera. A te non resterà che trovare quello perfetto e comprarlo con un click.

FaceD

Oltre i classici trattamenti che agiscono sul lungo termine e grazie a un uso continuativo, esistono anche dei trattamenti flash come quello di FaceD. Con acido ialuronico a 3 pesi molecolari, arginina, retinolo e Vitamina E con azione filler immediata e trattamento antirughe combinato nell'uso durante il lungo periodo.

Un vero must have per chi ama il rossetto: basterà applicarlo prima del colore per creare una barriera invisibile per evitare che si inserisca nelle microlinee intorno alla bocca.

Korff

Sì, potrà sembrare strano ma spesso i prodotti per il contorno labbra possono essere utilizzati anche per l'area degli occhi. Proprio come questo di Korff che lavora come trattamento antirughe riducendo i segni dell'invecchiamento con il suo effetto riempitivo levigante

Vichy

Vichy Neovadiol promette un effetto levigante immediato, sia per la bocca che per gli occhi. Un prodotto che promette un sorriso ridisegnato e la pelle acquisterà tono ed elasticità oltre a essere nutrita e idratata.

Lierac

La texture attiva di Lierac è caratterizzata da una consistenza ricca che rimpolpa le labbra e va a levigare le microfessure del contorno labbra. Merito della combinazione dell'acido ialuronico, estratto di tara ed estratto di tulipano purpureo. In più la fragranza floreale di fresia bianca, gelsomino d'Arabia, bacche selvatiche e legno di sandalo vellutato renderanno il tutto ancora più piacevole da applicare.

iCare patch

Ovviamente non potevano mancare i patch anche per il contorno labbra. Come quelli creati da iCare: un vero e proprio lifting non chirurgico caratterizzato da un sistema di patch con microaghi che agisce riducendo segni del tempo, in modo totalmente indolore.

Quelli dedicati al contorno labbra svolgono e un’azione tonificante ed elasticizzante sulla attenuando le rughe naso-labiali e i segni di espressione fisiologici.

Clarins

I balsami labbra sono una coccola che non deve mai mancare sia nelle stagioni più fredde sia nei momenti in cui le nostre labbra chiedono aiuto. Questo balsamo lenitivo ripara, riempie, ammorbidisce e idrata riducendo le rughette verticali e le rughe intorno alla bocca. Basterà continuare ad applicarlo con costanza per ottenere labbra più piene, naturalmente giovani e definite.

Patch labbra

Immancabili poi i patch labbra che uniscono relax e proprietà idratanti e rimpolpanti. Qui ovviamente i best of sul tema.

