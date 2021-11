S crub ma anche balsami, stick idratanti e indispensabili burro cacao: ecco tutti i prodotti da avere per la beauty routine delle labbra





Prodotti per la bellezza delle labbra

La bocca, si sa, riveste un ruolo fondamentale per la nostra bellezza, ma è anche una parte del viso particolarmente delicata e sensibile e merita per questo delle cure ad hoc. Si tende a pensare che le labbra vadano curate e protette soprattutto in inverno, quando la pelle subisce l'aggressione del freddo, ma in realtà è bene prendersene cura in tutte le stagioni.

Su cosa puntare? Naturalmente su una beauty routine specifica per le labbra. La bocca infatti è una delle parti più delicate del nostro corpo e sicuramente una delle più esposte, soggetta spesso a screpolature, secchezza e disidratazione.

Prima di passare il tuo gloss o rossetto preferito, dunque, è bene scegliere dei prodotti in grado di restituire alle labbra la loro naturale bellezza, idratandole e nutrendole a fondo ma anche proteggendole dalle aggressioni esterne.

Cosa serve davvero? Abbiamo qualche dritta per te: qui sotto trovi tutti gli indispensabili per una bocca... da baciare. Eccoli!

Scrub per le labbra

Prima regola, almeno una volta a settimana, regalati uno scrub specifico. Questi prodotti sono pensati per rendere le labbra più morbide e lisce, rimuovendo le pellicine e alleviando eventuali screpolature. Il loro scopo? Favoriscono il rinnovamento cellulare rendendo la pelle più uniforme e minimizzando imperfezioni.

Burt's Bees Scrub per le labbra emolliente

Lo scrub per le labbra emolliente di Burt’s Bees può essere un ottimo alleato di bellezza perché deterge, esfolia e nutre con delicatezza le labbra, lasciando la pelle morbida e liscia. Con cera d’api, ricca di sostanze nutritive e di origine sostenibile, oli esotici e cristalli di miele esfolianti, va applicato sulle labbra strofinando, quindi risciacquato.

L'Oréal Paris Sugar Scrub Viso & Labbra

In alternativa punta su uno scrub da utilizzare su viso e labbra. Sugar Scrub di L'Oréal è perfetto per eliminare le cellule morte e i residui di make-up ma anche per ridefinire i contorni delle labbra, levigando la pelle e migliorando la tenuta dei rossetti. Come usarlo? Ti basta strofinarlo delicatamente con le dita per poi applicare un trattamento idratante e nutriente.

Balsami per labbra

Anche il balsamo per le labbra è un prodotto beauty immancabile. La sua funzione è quella di idratare a fondo l’epidermide, restituendole elasticità e preservando la sua naturale bellezza. Per sfruttarne a pieno i benefici è bene puntare su prodotti a base di ingredienti specifici, come vitamine, burro di Karité, o comunque sostanze nutrienti per un’idratazione profonda.

la Roche Posay Balsamo Labbra

Per proteggere le labbra dalle aggressioni esterne può esserti utile un balsamo come CICAPLAST di La Roche-Posay. Pensato per creare una barriera riparatrice che calma e ricostruisce l'epidermide nelle labbra e nelle zone screpolate, secche e irritate, ha una formula a base di Panthenol lenitivo, arricchita con MP-lipidi, un ingrediente che aiuta a riparare la barriera protettiva della pelle.

Lierac Hydragenist Balsamo Labbra

Cerchi un prodotto che alle proprietà nutrienti unisca anche l'effetto rimpolpante? Punta su questo balsamo di Lierac. Alla base una formulazione che associa acido ialuronico, foglie di vernonia, vitamina E cera di rosa e burro di karité. In più ti garantisce un effetto gloss rosé «su misura» grazie alla tecnologia pH dipendente, arricchita da pigmenti che variano l’intensità del colore in base al pH delle labbra.

Elizabeth Arden balsamo labbra

Il balsamo di Elizabeth Arden agisce invece durante le ore notturne donando un'intensa barriera d'idratazione alle labbra secche e screpolate. A base di petrolato, burro di Karité, burro di Palma, complesso agli Acidi Grassi Essenziali ed estratto di Miele, lascerà le tue labbra super morbide oltre che più brillanti.

Il burro cacao

Quando esci di casa, non dimenticare mai di mettere in borsa un buon burro cacao, indispensabile sia d’estate, quando le labbra sono esposte ai raggi del sole, che d’inverno, quando vento e freddo possono renderle secche e screpolate.

Equilibra Viso Aloe Stick Labbra

Vuoi proteggere le labbra dalle aggressioni esterne? Quello che ti ci vuole è un burro cacao naturale come quello di Equilibra. A base di Aloe Vera pura al 100%, protegge e dona sollievo alla pelle delle labbra, prevenendo l'eccessiva disidratazione dovuta a sole, vento e freddo.

Burt's Bees Melograno

Un vero e proprio elisir di bellezza per le labbra è anche il burro cacao di Burt's Bees. Questo balsamo naturale aiuta infatti a nutrire le labbra secche, lasciandole morbide ed elastiche, grazie all'effetto del miele dorato e della vitamina E.

Maschere per le labbra

Sapevi che esistono anche maschere specifiche per le labbra? Ebbene sì, anche una maschera di bellezza può fare la differenza per idratare e nutrire la bocca.

Maschera per Labbra Mroobest

Labbra sempre screpolate? Quello che ti ci vuole è una maschera ad hoc. Quella di Mroobest è sicura e delicata perché a base di estratto di ciliegia. La applichi delicatamente sulle labbra, la lasci in posa 10-15 minuti e quindi risciacqui per un effetto super nutriente.

La spazzola per le labbra

Per esfoliare delicatamente le labbra ci vuole un accessorio apposta: l’ideale è puntare sulle spazzole in morbido silicone. Pensate per rimuovere efficacemente le cellule morte, stimolano la circolazione sanguigna e lasciano così le labbra piene e morbide.

Set di Spazzole Esfolianti

Nel set che puoi acquistare online trovi 4 spazzoline esfolianti di colori diversi e con due diversi tipi di setole. Da strofinare delicatamente sulle labbra con movimenti circolari, tutte le volte che ne hai bisogno.

Volumizzante labbra

Infine, se il tuo sogno è quello di poter esibire labbra più carnose, stile Angelina Jolie, immancabile anche un volumizzante ad hoc. Puntando sui prodotti giusti potrai regalare alla tua bocca un aspetto più pieno e morbido... senza ricorrere al botox!

Hollywood Lip Volumizer

Un esempio è Hollywood Lip Volumizer, uno speciale gloss che abbina la tecnologia Maxi-Lip in combinazione con il Veleno d'ape e altri principi attivi di elevata efficacia, per un effetto volumizzante immediato.

