Prodotti Dyson: guida agli acquisti

I prodotti Dyson sono il frutto dell’ingegnosità di James Dyson e del suo team di ingegneri. Si va dall’aspirapolvere senza fili al purificatore d’aria fino alle lampade e alle piastre per capelli. Tutti gli apparecchi sono dotati di tecnologia all’avanguardia. Il purificatore Purifier Cool, per esempio, rimuove il 99,95% delle particelle inquinanti ultra fini. La piastra Corrale, invece, è dotata di lamine in lega di rame e manganese che si adattano ai capelli per un effetto liscio, a onde classiche o a onde morbide.



Ti piacerebbe acquistare l’aspirapolvere Dyson V11? Se vuoi approfittare di una promozione, usa un codice sconto Dyson e fai i tuoi acquisti senza preoccuparti del prezzo finale.

Aspirapolvere Dyson V11: tutto quello che c’è da sapere

Nell’elenco dei prodotti Dyson l’aspirapolvere è sicuramente quella più nota. L’aspirapolvere Dyson V11 è dotata di batteria agli ioni di litio. Puoi cioè mettere in carica l’accessorio in qualsiasi momento. Quando la carica è stata raggiunta, la batteria sospende l’alimentazione in autonomia e garantisce l’aspirazione senza cali di prestazione. Ottimo anche il sistema di filtrazione con cattura del 99,99% delle particelle di grandezza pari a 0,3 micron.

L’apparecchio aspira polvere e sporco da tappeti e pavimenti senza che sia necessario cambiare accessori. Il sistema di cicloni, inoltre, spinge la polvere nel contenitore senza intasare il filtro e lasciando intatta la potenza di aspirazione.

Potrai scegliere tra tre diversi modelli di V11 con motore da 125 mila giri al minuto, ingegneria acustica per assorbire le vibrazioni, 14 cicloni concentrici e potenza di aspirazione da 220w:

Dyson V11 Absolute Extra autonomia da 60 minuti

Dyson V11 Absolute Extra Pro autonomia da 120 minuti

Dyson V11 Torque Drive Extra autonomia da 60 minuti.

Gli accessori Dyson V11 cambiano a seconda del modello. L’apparecchio Absolute Extra, ad esempio, include due spazzole e otto accessori, mentre l’Absolute Extra Pro prevede due spazzole e dieci accessori.

Come fare acquisti su Dyson

Hai deciso di acquistare un articolo Dyson? L’aspirapolvere ti arriva a casa con garanzia della durata di 24 mesi. Ti basta registrare l’apparecchio per usufruire dei consigli degli esperti e dell’opzione delle riparazioni e della fornitura di pezzi di ricambio gratuiti. Se l’apparecchio non può essere riparato, Dyson provvede a sostituirlo subito. La sostituzione effettuata nei due anni di garanzia è gratuita.

La consegna dei prodotti, tra l’altro, è gratuita e avviene con il corriere UPS entro 24 ore dall’acquisto nello shop online. Spesso sei fuori casa? I prodotti Dyson sono soggetti anche alla formula Click & Collect presso i punti ritiro. Una volta arrivati a destinazione, hai dieci giorni di tempo per recuperare l’apparecchio.

Dyson ti mette a disposizione anche un solerte servizio assistenza. Puoi chattare nello shop online oppure telefonare al numero 800976024.

Contenuto sponsorizzato. Focus.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Focus.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.