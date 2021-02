N on è solo una questione di linea: se esageri con la dose quotidiana ne risente il tuo organismo. Ecco i motivi per eliminare lo zucchero dalla tua dieta

Perchè eliminare lo zucchero dalla dieta

Perché bisognerebbe eliminare lo zucchero? In questo articoli ti spieghiamo i motivi e ti diamo tutti i consigli su come ridurre lo zucchero.

Cominciamo col dire che lo zucchero è nascosto anche in cibi insospettabili come il ketchup, la salsa di pomodoro (4 cucchiaini circa per etto), le cipolline in agrodolce (2 cucchiaini) e l’aceto balsamico (3 cucchiaini per 100 g). Quindi anche se rinunciamo al cucchiaino di zucchero nel caffè probabilmente continuiamo ad assumerlo senza nemmeno saperlo.

Per essere assimilato, lo zucchero richiede un consumo extra di vitamine del gruppo B (quanto più ne assumi, tanto maggiore è il tuo fabbisogno) in particolare di B1, fondamentale per:

la pelle,

il tono muscolare,

la bellezza dei capelli

il funzionamento del sistema nervoso.

Provoca sonnolenza

Secondo una ricerca dell’Università di Manchester, alti livelli di glucosio possono provocare sonnolenza perché fanno calare la produzione di orexina, la proteina che aiuta a mantenere vigile la mente.

Cosa fare?

Evita la trappola dei dolcetti da scrivania. Oltre ad agire sull’orexina, ti provocano, dopo la botta d’energia, un calo glicemico che ti spinge a consumarne ancora. Meglio uno spuntino con yogurt greco 0,1% (100 calorie all’etto): ti dà 7 g di zuccheri e ben 17 g di proteine. Un mix perfetto per saziarti, senza appesantirti e rischiare l’effetto down.

Compaiono le prime rughe

Colpa della glicazione, una reazione chimica che induce gli zuccheri del sangue a legarsi alle proteine, formando sostanze indesiderate chiamate Age (Advanced glycosylated end products). «Queste alla lunga formano dei “ponti” fra le fibre di collagene e l’elastina. Risultato?

Il derma, che è il tessuto di sostegno, diventa più fragile, la pelle perde tono e compaiono le rughe» spiega Pierpaolo Rovatti, chirurgo plastico a Verona.

Cosa fare?

Scegli frutta poco dolce, ma ricca di antiossidanti come mirtilli, lamponi, more, ribes, agrumi e kiwi. E, quando puoi, porta in tavola spezie ed erbe aromatiche: curcuma, origano, cannella, chiodi di garofano, rosmarino, timo e zenzero, contrastano il legame zuccheri-proteine.

Favorisce la cefalea

Succede se consumi spesso dolci ed è legato a un effetto “montagne russe” del metabolismo degli zuccheri. Il glucosio nel sangue arriva rapidamente a un picco che, altrettanto repentinamente, crolla. Tra le conseguenze, può verificarsi una dilatazione dei vasi sanguigni, che favorisce la cefalea.

Cosa fare?

Per dolcificare le bevande calde usa dei dolcificanti naturali ad esempio il succo d’agave che viene assorbito più lentamente dall’organismo rispetto allo zucchero bianco, al miele e al fruttosio.

E, se possibile, scegli dolci con cereali integrali ricchi di fibre che modulano il passaggio degli zuccheri nel sangue.

Cosa fare per ridurre lo zucchero

Cerca di ridurre lo zucchero che metti nel caffè, taglia i dolci e i soft drink. Se non ci riesci, cerca di fornire al tuo organismo una buona quota di vitamine B1. Te l’assicuri con i cereali integrali e le verdure a foglia verde.

Puoi anche prendere un integratore a base di vitamine del complesso B. Non rischi sovradosaggi: essendo idrosolubili, l’eccesso viene eliminato dall’organismo.

Leggi anche Cosa è il monk fruit e perché è il dolcificante del futuro