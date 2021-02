C erchi un elettrodomestico funzionale che ti permetta di igienizzare pavimenti (e non solo) in poco tempo e risparmiare sui detersivi? La soluzione giusta è la scopa a vapore: ecco come sceglierla

Scopa a vapore per migliorare l'igiene della casa

Mai come in questo periodo igienizzare i pavimenti e le superfici di casa è diventata una necessità per tutti, ma farlo è davvero un lavoro ingrato. Ma come fare per risparmiare tempo e fatica? Il segreto è puntare su una (buona) scopa a vapore.

Tra gli elettrodomestici per la pulizia di casa, infatti, la scopa a vapore, evoluzione di quella elettrica, ti offre molteplici vantaggi, tra i quali quello di igienizzare a fondo pavimenti e superfici di vario tipo semplicemente sfruttando il potere del vapore e dunque senza l’aggiunta di detergenti o sostanze chimiche.

Non solo, grazie alla potenza del getto di vapore, sarai sicura di eliminare germi e batteri senza fare fatica, come accade passando il classico straccio, e risparmiando così tempo e denaro.

Curiosa? Scopri perché la scopa a vapore è davvero una scopa magica.

Scopa a vapore: come sceglierla

In commercio puoi trovare tantissimi tipi di scopa a vapore: e se la caratteristica comune a tutti è il serbatoio dell’acqua con il termostato per la temperatura, a variare da un modello all’altro possono essere funzioni e prezzo.

Tra le carattersitiche a cui prestare attenzione in fase di acquisto ci sono:

la capacità del serbatoio;

il tempo che la scopa impiega a raggiungere temperature elevate;

la presenza di accessori in dotazione, come panni, spazzole per pulire tappeti o tergivetro;

la possibilità di utilizzarla su superfici diverse, parquet compreso.

I prezzi? Variano dai 60 ai 130 euro per i modelli super accessoriati.

Per farti un’idea più chiara, abbiamo selezionato 5 scope a vapore tra le più vendute su Amazon. Non ti resta che trovare quella che diventerà la tua alleata numero uno nelle pulizie di casa!

Scopa a Vapore Vileda Steam

La scopa a vapore di Vileda ha un serbatoio con una capacità di 400 ml ed è facile e leggera da utilizzare. Puoi usarla anche sul parquet e sui tappeti senza dover aggiungere detergenti dannosi. In dotazione ha due panni in microfibra super pratici e, se vai sempre di fretta, è la scelta giusta perché si scalda in soli 15 secondi. Tra i modelli più economici, non ha molti accessori in dotazione ma è solida è funzionale.

Polti Vaporetto SV440

Una scopa a vapore che sia anche un pulitore portatile per vetri, piastrelle, ecc? Voilà: è Polti Vaporetto che ti permette di eliminare efficacemente virus, germi e batteri su 15 tipi di superficie diversi. Dotata di 11 accessori, tra i quali la spazzola con tergivetro, gli spazzolini tondi e quello per il tappeto, lascia anche un piacevole profumo per la casa grazie al diffusore deodorante. In più è pronta all'uso in soli 15 secondi e ha un filtro anticalcare che ti permette di utilizzare semplicemente l'acqua del rubinetto.

Scopa lavapavimenti a Vapore ARIETE 4164

Per una pulizia profonda in tutta la casa, anche la scopa a vapore di Ariete può essere la soluzione giusta. Perfetta per igienizzare tappeti e pavimenti, rimuove anche lo sporco più ostinato dalle superfici, rinfrescando tessuti e divani. Dotata di 1500 watt di potenza, è pronta in pochi secondi e ti assicura un vapore continuo e costante per circa 18 minuti, grazie al comodo serbatoio removibile da 350 cc. Tra gli accessori in dotazione, due panni in microfibra, la spazzola per fughe, il beccuccio per le fessure e la spazzola per tessuti.

Lavapavimenti a vapore BLACK+DECKER

Cerchi un pulitore a vapore super pratico? Punta su quello di Black+Decker. La sua particolarità? SteaMitt, ovvero un innovativo guanto che genera vapore dalle tue mani e igienizza in un attimo tutte le superfici, anche le più irregolari o con angoli. Inoltre grazie alla tecnologia Autoselect puoi scegliere la quantità di vapore adatta per il tuo pavimento: ti basta selezionarla sull’apposito selettore e steam-mop è pronta ad igienizzare tutta la casa.

Pulitore a vapore SIMBR

Se pur di avere una casa pulitissima non vuoi badare a spese, scegli il pulitore a vapore di SIMBR. Puoi infatti utilizzarlo per pulire un'ampia varietà di superfici domestiche, inclusi ripiani della cucina, lavandini, servizi igienici, docce, pavimenti, elettrodomestici e persino superfici esterne come i mobili da giardino. Tra gli accessori a disposizione, la piastra a vapore, due spazzole, due bacchette di prolunga e il tergipavimento.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.