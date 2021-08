P uoi sfruttarla mentre lavori alla scrivania ma anche mentre guardi la tua serie tv preferita: la sedia massaggiante è l'alleata perfetta per goderti un po' di relax e per rimettere in sesto la schiena. Ecco qualche consiglio per scegliere quella giusta

Soffri spesso di mal di schiena e cervicale? La causa spesso è la postura scorretta che assumi quando sei seduta: per questo la soluzione utile e pratica può essere una valida sedia massaggiante.

Ne hai mai sentito parlare?

Si tratta sostanzialmente di un pratico sedile che puoi posizionare sul divano, su una poltrona e anche, appunto, su una sedia capace di assicurarti un massaggio su schiena, collo e spalle, garantendoti così il massimo relax oltre che una full immersion di benessere.

Se pensi dunque che una sedia massaggiante possa fare al caso tuo, scopri con noi come scegliere quella più adatta.

Sedia massaggiante: come sceglierla

Le sedie massaggianti che trovi in commercio non sono tutte uguali ma si differenziano per alcune caratteristiche che può essere utile considerare prima dell’acquisto. Tra queste:

zone da trattare: alcuni sedili massaggianti, oltre che per la schiena, possono essere utilizzati anche per trattare altre zone del corpo come gambe, glutei e braccia, tramite appositi cuscinetti da posizionare;

alcuni sedili massaggianti, oltre che per la schiena, possono essere utilizzati anche per trattare altre zone del corpo come gambe, glutei e braccia, tramite appositi cuscinetti da posizionare; tipi di massaggio: in commercio puoi trovare sedili che offrono un massaggio shiatsu , caratterizzato cioè da una serie di pressioni che durano alcuni secondi in aree precise, ma anche sedili con vibrazione , adatti a riattivare la circolazione e distendere i muscoli della schiena, o ancora con funzione a scorrimento , ovvero dotati di sfere che si muovono su e giù sulla schiena, rilassando i muscoli;

in commercio puoi trovare sedili che offrono un massaggio , caratterizzato cioè da una serie di pressioni che durano alcuni secondi in aree precise, ma anche sedili con , adatti a riattivare la circolazione e distendere i muscoli della schiena, o ancora con funzione a , ovvero dotati di sfere che si muovono su e giù sulla schiena, rilassando i muscoli; fodera : una dritta utile può essere quella di puntare su un sedile massaggiante con fodera estraibile che possa essere così rimossa e lavata facilmente;

: una dritta utile può essere quella di puntare su un sedile massaggiante con fodera estraibile che possa essere così rimossa e lavata facilmente; funzione calore : alcune sedie massaggianti sono dotate di funzione calore e possono essere dunque ancora più efficaci per sciogliere le tensioni muscolari e ridurre il dolore;

: alcune sedie massaggianti sono dotate di funzione calore e possono essere dunque ancora più efficaci per sciogliere le tensioni muscolari e ridurre il dolore; programmi automatici : alcuni modelli ti offrono la possibilità di scegliere programmi preimpostati specifici che variano di intensità e durata;

: alcuni modelli ti offrono la possibilità di scegliere programmi preimpostati specifici che variano di intensità e durata; optional : altre caratteristiche che possono fare la differenza sono la presenza del telecomando per selezionare facilmente la funzione desiderata e il timer che permette di preimpostare la durata del trattamento;

: altre caratteristiche che possono fare la differenza sono la presenza del per selezionare facilmente la funzione desiderata e il che permette di preimpostare la durata del trattamento; tipo di alimentazione: infine presta attenzione anche al funzionamento e tieni presente che la presa tradizionale è utile se utilizzi il sedile a casa o in ufficio, mentre se vuoi sfruttarlo anche in macchina è meglio puntare su modelli con attacco compatibile all’accendisigari.

Sedia massaggiante: quale acquistare

Ed ora è arrivato il momento di scegliere la sedia massaggiante che fa per te!

Se hai bisogno di qualche dritta, abbiamo selezionato alcuni modelli tra quelli più venduti e apprezzati su Amazon. Eccoli!

Il sedile per massaggio Shiatsu

Il sedile massaggiante di HoMedics è pensato per aiutarti a rilassarti agendo su schiena, spalle e zona lombare attraverso la tecnica Shiatsu. Dotato di potenti nodi vibranti, ti offre 3 impostazioni per il massaggio a zone: tutta la schiena, solo le spalle o solo la zona lombare. Così puoi dire finalmente addio alle tensioni muscolari.

Il sedile massaggiante con funzione calore

Se vdesideri un valido sedile massaggiante che ti offra anche la funzione calore, punta su quello di Snailax. Oltre a riscaldarsi più velocemente rispetto agli altri massaggiatori, dispone anche di 5 diverse modalità di massaggio e 4 intensità regolabili, così da poter personalizzare al massimo il tuo massaggio. In più è realizzato in schiuma di memoria in poliuretano, ed ha una fodera morbidissima.

La sedia massaggiante con vibrazione

Il sedile massaggiante di Naipo è invece perfetto se desideri un trattamento su più punti, dalla colonna vertebrale alle gambe. Il dispositivo combina infatti la funzione calore con 8 motori vibranti che ti assicurano la massima efficacia. Puoi usarlo in ufficio, a casa ma anche in auto e con il telecomando integrato imposti facilmente intensità e programma desiderato.

Il sedile massaggiante multifunzione

Se desideri un sedile massaggiante di livello superior, quello che fa per te potrebbe essere il dispositivo di Renpho. Il sedile offre infatti i benefici di un massaggio Shiatsu su tutta la schiena, grazie a 4 testine con 8 nodi di massaggio rotanti nella parte posteriore. In più con la funzione di calore selezionabile in modo indipendente su collo e schiena, puoi goderti un piacevole trattamento nei punti per te più critici.

Il sedile con 3 zone di massaggio

Super funzionale è anche il sedile massaggiante di Medisana che unisce i benefici del massaggio Shiatsu intensivo, con la vibrazione e anche con la funzione calore. Tra i suoi vantaggi anche le 2 teste rotanti tridimensionali che si muovono non solo dall'alto verso il basso, ma anche da sinistra verso destra e da dietro verso il davanti per un'esperienza di massaggio ancora più intensa.

Il sedile per un massaggio total body

Infine, un'ottima soluzione per il tuo benessere può anche essere il cuscino massaggiante di Comfier che offre un massaggio rilassante su collo, spalle, schiena ma anche vita, cosce e glutei alleviando efficacemente stress e tensione muscolare. Dotato di 4 nodi di massaggio shiatsu con 2 direzioni di rotazione, puoi regolare la posizione dei nodi di massaggio per soddisfare le tue esigenze ma anche sfruttare i 2 airbags per un massaggio a compressione alla vita e le natiche con 3 intensità regolabili.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.