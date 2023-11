Passare ore davanti al pc ti porta spesso a soffrire di mal di testa o disturbi alla schiena? La causa può essere una postura scorretta: ecco allora come scegliere la sedia giusta e risolvere il problema

La sedia ergonomica per lo smartworking

Da quando milioni di persone hanno adottato lo smartworking in seguito all’emergenza Covid, l’argomento è diventato di vastissimo interesse: come si sceglie la sedia ergonomica giusta per lavorare al pc da casa?

Scegliere una sedia ergonomica è importante, per ovviare a problemi come mal di schiena, tensione alle spalle e al collo, addirittura emicrania: disturbi frequentissimi quando si lavora per molte ore al pc. Proprio per questo, oltre a sedersi nella giusta posizione, è cruciale scegliere la sedia giusta per lavorare, meglio ancora se si tratta di una sedia ergonomica posturale. Se hai deciso che è il momento di investire su questo accessorio, ti spieghiamo come scegliere il modello migliore per te.

Sedia ergonomica: cosa significa e perché serve

Quando passi molte ore seduta davanti allo schermo del pc, la cosa più importante è mantenere una postura il più possibile naturale. Concentrarsi sul mantenere la posizione corretta spesso però non basta: ti serve una sedia che faciliti e accompagni questa posizione. Le sedie ergonomiche sono progettate proprio per questa funzione; in particolare, le caratteristiche fondamentali sono due:

possibilità di regolazione in altezza , così da adattarla al meglio al piano di lavoro;

, così da adattarla al meglio al piano di lavoro; possibilità di inclinare la seduta verso il basso, fondamentale per non sforzare la schiena e per non ingobbirsi.

Tra le sedie ergonomiche più famose, non caso, c’è l’iconica Varier Variable, progettata negli anni Settanta da Peter Opsvik con il nome di Stokke: il suo design, benché molto diverso da quello di una classica sedia da ufficio, – è infatti sprovvista di schienale – è pensato per aiutare a mantenere una postura naturale grazie all’appoggio per le ginocchia e a favorire un movimento fluido quando si cambia posizione.

Sedia da ufficio: come scegliere quella giusta

Le sedie ergonomiche in commercio oggi sono diverse: come scegliere allora quella più adatta alle proprie esigenze? Non esiste una risposta univoca, ma certamente può essere utile conoscere quelle che sono le indicazioni fornite dagli esperti per mantenere la corretta posizione quando si è seduti davanti al computer:

la schiena deve essere dritta: è bene puntare allora su una seduta dotata di uno schienale che non affatichi la colonna vertebrale;

deve essere dritta: è bene puntare allora su una seduta dotata di uno schienale che non affatichi la colonna vertebrale; le spalle devono essere rilassate e gli occhi in linea con lo schermo: in tal senso può essere utile scegliere una seduta regolabile in altezza ;

; i piedi che devono essere bene appoggiati a terra: accavallare le gambe, infatti, compromette la circolazione del sangue dando origine a disturbi come gonfiore o tensione.

Altre caratteristiche da valutare sono poi il tessuto, meglio se traspirante o lavabile, e la presenza del poggia-testa, fondamentale per non affaticare il collo e per non incappare in dolori cervicali.

E ora che sai tutto (o quasi) su come evitare fastidiosi disturbi da pc, non ti resta che scegliere la tua sedia ergonomica: noi ne abbiamo selezionate alcune, per tutte le esigenze.

La sedia che invita a muoverti anche da seduto

Passare da una posizione all’altra senza fatica è possibile con la sedia Thatsit. Il suo schienale concavo e i suoi pattini curvati ti mantengono in equilibrio in qualsiasi posizione. E il tuo corpo ringrazia, perché il sedile angolato alleggerisce la pressione sulla schiena, mentre i poggia ginocchia stimolano il movimento. Varier, a partire da 1.449 euro

Una sedia per tutta la vita

La Tripp Trapp firmata Seletti, in edizione limitata, è un tripudio di colori. Che dura tutta la vita, perché l’iconica sedia di Stokke ti accompagna dalla primissima infanzia all’età adulta. Tanto in sala da pranzo, tanto in ufficio. Stokke, a partire da 259 euro

L’ideale per l’ufficio

La sedia Rancel è ideale per uffici e sale studio. Il motivo? È rinforzata con un supporto lombare che aiuta a mantenere il corpo nella posizione corretta, mentre i suoi braccioli regolabili consentono un uso intensivo di 8 ore al giorno. E poi c’è un altro plus: la sua rete traspirante è facilissima da pulire e previene sporco e polvere. The Masie, 139,95 euro

Un connubio di stile e comfort

Desideri comfort e stile per il tuo home-office? Ci pensa la poltroncina Academy, realizzata in polipropilene riciclato e disponibile in sette colori. Il basamento centrale girevole si può regolare in altezza: merito della pompa a gas. Connubia, 328 euro

Domande e risposte Come regolare una sedia ergonomica? La sedia ergonomica deve essere regolata in base al nostro fisico e all'altezza del tavolo a cui lavoriamo, in modo da permettere una posizione corretta e comoda. Un altro accorgimento importantissimo è inclinare in avanti la seduta, in maniera tale che l'angolo busto-cosce sia superiore ai 90°, cosa che permette una migliore circolazione Dove comprare la sedia ergonomica? Il luogo fisico migliore per acquistare una sedia ergonomica è sicuramente un negozio di arredamento per uffici, ma è sempre più diffusa l'alternativa dell'acquisto online, che permette di confrontare le recensioni Come scegliere una sedia ergonomica? Il modo migliore per scegliere la sedia ergonomica giusta è informarsi e leggere molte recensioni, in modo da capire quale tipologia di sedia ergonomica è più adatta alle nostre esigenze