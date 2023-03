Sei sempre stanca? I 7 tipi di riposo che ti servono

S ei sempre stanca. Fai fatica a concentrarti, ti senti fiacca e demotivata. Il tuo corpo ha bisogno di riposo. La buona notizia è che, per rimetterti in sesto, non è necessario prendersi due settimane di ferie. Ecco sette tipi di riposo da includere nella tua routine quotidiana

Ti senti sempre stanca. La mattina fai fatica ad alzarti, durante la giornata non riesci a concentrarti sul lavoro o su qualsiasi altra cosa tu stia facendo, ti senti demotivata. Staccare tutto e andare in vacanza non è possibile: al lavoro c'è così tanto da fare e la possibilità di ottenere delle ferie, almeno per un po', è esclusa. A prescindere dalle motivazioni che causano tanta stanchezza nella tua vita, il fatto di sentirti esausta, demotivata e incapace di concentrarti è un chiaro segnale che il tuo corpo ha bisogno di riposo. Fare finta di niente e continuare ad andare avanti come un treno potrebbe avere conseguenze negative sulla tua salute.

Non riposare mai fa male alla salute

La privazione prolungata del riposo aumenta il rischio di malattie croniche come quelle cardiache, il diabete e la depressione. Peccato che dare la priorità al riposo sia quasi sempre più facile a dirsi che a farsi. La buona notizia è che per riposare bene non è necessario prendersi due settimane di ferie oppure rifugiarsi su un'isola deserta. Esistono sette tipi di riposo che dovresti imparare a incorporare nella tua routine quotidiana. Eccoli.

Le due anime del "riposo fisico"

Il riposo fisico può essere passivo o attivo. Il riposo passivo include dormire e fare un pisolino. Non riposare a sufficienza, o farlo in modo “disordinato”, può provocare malattie gravi, morbilità e mortalità. Il riposo attivo include attività come lo yoga, lo stretching e la massoterapia, che possono aiutare a migliorare la flessibilità del fisico e il flusso sanguigno.

Sei sempre stanca? Prova il "riposo mentale"

Prendersi da cinque a 10 minuti di pausa dalle attività ogni due ore dà alla tua mente la possibilità di rallentare e resettare. Se non riesci a smettere di pensare a qualcosa mentre cerchi di addormentarti, prova a scriverlo per alleviare l'agitazione mentale. La meditazione può aiutarti a rinfrescare e calmare la tua mente, preparandoti ad affrontare le sfide future.

I benefici del "riposo spirituale"

Connettersi e provare un senso di appartenenza, amore, accettazione e scopo dà significato alle nostre vite. Per partecipare a qualcosa di più grande di te stessa, prova a pregare, meditare o ad essere coinvolta nella tua comunità. Diversi studi hanno dimostrato che lo sviluppo di relazioni positive aiuta a ridurre gli effetti di molte malattie croniche.

Sei sempre stanca? Sfrutta il "riposo sensoriale"

Il nostro mondo high-tech ci inonda di una vasta gamma di stimoli sensoriali. Tra questi sono inclusi le notifiche del telefono, le e-mail, la riproduzione della tv in background: tutti elementi che hanno un costo sulle nostre vite, non solo economico. La soluzione è mettere a tacere qualsiasi dispositivo digitale un paio di volte al giorno e prendersi una pausa dal fissare gli schermi.

L'importanza del "riposo emotivo"

Tutti abbiamo bisogno di relazioni che ci ravvivino, in cui ci sentiamo accettati e confortati. Lavora sulla costruzione di legami familiari, romantici o platonici, con persone positive e solidali. Se non puoi passare del tempo con qualcuno di persona, intraprendi conversazioni significative con loro sul tuo telefono o laptop.

Sei sempre stanca? Con il "riposo creativo" ti tiri su

Si riferisce all'esperienza di meraviglia o soggezione che le persone provano quando apprezzano la bellezza in qualsiasi forma. Questo tipo di riposo si avverte spesso quando sei circondato dalla natura, ti godi un'opera d'arte, che sia un dipinto o un film, o crei spazi di lavoro che evocano relax.

I due tipi di "riposo sociale"

Il "riposo sociale" è la sensazione che provi quando sei circondata da persone che portano divertimento nella tua vita. Fai, quindi, attenzione a coltivare relazioni speciali e propositive: forse non ci hai mai pensato ma, tra le altre cose, ti aiutano anche a liberarti dalla stanchezza. Questo tipo di riposo può, però, anche comportare una pausa dalla socializzazione se senti di avere bisogno di tempo per te stessa: a volte stare da soli è davvero necessario!

Il riposo da solo non basta

Il riposo è importante tanto quanto seguire una dieta equilibrata o fare abbastanza esercizio fisico. Dare costantemente una pausa al tuo corpo e alla tua mente porterà a risultati positivi per la salute.