I tè e le tisane migliori per prevenire e combattere il mal di gola

P revenire e combattere il mal di gola è possibile grazie alle tisane e ai tè preparati con gli ingredienti giusti

Con l’arrivo dei primi freddi, mal di gola e raffreddore sono dietro l’angolo. Si tratta di malanni di stagione piuttosto fastidiosi, ma che si possono affrontare nel modo giusto grazie a tisane e tè. I classici rimedi naturali della nonna, preparati con ingredienti naturali, come la camomilla, la cannella oppure lo zenzero.

Scopriamo insieme le tisane migliori per contrastare il dolore alla gola e l’infiammazione, rafforzare il sistema immunitario, svolgere un’azione decongestionante e antisettica.

Camomilla

La tisana alla camomilla è l’ideale per combattere il mal di gola in modo efficace. Ha proprietà antinfiammatorie, battericide, antimicotiche e sedative. Regala sollievo immediato alle mucose irritate ed è l’ideale da sorseggiare prima di andare a dormire.

Propoli

La tisana alla propoli non è solo buona da sorseggiare, ma è anche un ottimo rimedi naturale contro il mal di gola. Battericida e immunostimolante, questo ingrediente è anche un potete antivirale. Il consiglio in più? Prima di deglutire un sorso fai qualche gargarismo.

Cannella

Ottima per conferire un retrogusto delizioso a torte di mele e biscotti, la cannella è un antisettico naturale e un antibatterico. Ha proprietà tonificanti e stimolanti, ideali per contrastare la spossatezza tipica di chi soffre di mal di gola. Per preparare la tisana usa la polvere oppure il bastoncino, facilmente reperibili al supermercato o in erboristeria.

Zenzero

Lo zenzero è conosciuto per le sue proprietà digestive, ma pochi sanno che è ottimo pure per contrastare il mal di gola, il raffreddore e la tosse. Favorisce l’espulsione di tossine e scorie, sotto forma di tisana è l’ideale da sorseggiare nelle giornate più fredde. Il segreto per rendere questo rimedio naturale ancora più efficace? Scaldare leggermente la radice di zenzero in una padella prima di metterla nell’acqua calda.

Timo

Antinfiammatorio, antisettico e antibatterico, il timo è un ottimo rimedio per alleviare mal di gola e tosse. Per preparare una tisana a base di timo basterà lasciare le foglie essiccate in infusione nell’acqua bollente per almeno dieci minuti. Questo tè, profumatissimo e delizioso, è ottimo pure come digestivo dopo i pasti.

Alloro

Ricco di vitamina C e perfetto per stimolare il sistema immunitario, l’alloro è l’ingrediente perfetto per una tisana golosa. Il rimedio perfetto contro gli stati influenzali, per contrastare batteri e virus, mantenere le mucose in salute grazie alla presenza di vitamina A, e tenere sotto controllo la frequenza cardiaca. Per prepararla l’ideale è sminuzzare delle foglie di alloro secche nell’acqua bollente, dolcificando poi con il miele. Bevi questo tè contro il mal di gola prima di dormire: ti aiuterà a sudare abbondantemente, attenuando in questo modo i sintomi del raffreddore.

Rosa canina

Ideale contro influenza, bronchiti, raffreddori e mal di gola, la rosa canina è alla base di una tisana gustosa ed efficace. Ricordati di berla tutte le sere, preparando la tisana con un mix di rosa canina, ribes nero ed equiseto. Fai bollire l’acqua in un pentolino, versa le erbe e aggiungi il miele.

Cura l’alimentazione per combattere l’influenza

Per combattere l’influenza unisci il potere delle tisane a quello del cibo. La dieta infatti è essenziale per rafforzare le difese immunitarie e contrastare i sintomi di questi disturbi.

Limone

Il limone è utilissimo per disinfettare la gola e per alleviare l’infiammazione. Ad esempio, mescola il succo di un limone con dell’acqua tiepida per idratare la gola oppure crea una bevanda con il miele e il succo di questo frutto da sorseggiare per combattere i bruciori.

Latte e miele

Latte e miele è un rimedio particolarmente efficace e usato sin dall’antichità. Il latte caldo infatti svolge una straordinaria azione calmante, mentre il miele, grazie alla presenza di antiossidanti, permette di ridurre e controllare i sintomi del raffreddamento.

Yogurt

Oltre ad essere fresco e piacevole in caso di mal di gola, lo yogurt, grazie alla presenza di fermenti lattici vivi, permette di aumentare le difese immunitarie. Regolarizza la flora batterica ed è un toccasana per il benessere dell’intestino.

Broccoli

Ricchissimi di vitamina C e di minerali, i broccoli sono perfetti per lenire le infiammazioni che colpiscono le vie aeree superiori. Portali a tavola quando hai mal di gola, preparandoli bolliti e gustandoli conditi con un filo d’olio extravergine d’oliva e sale.

Aceto di mele

Antibatterico per eccellenza, l’aceto di mele permette di alleviare velocemente le infiammazioni che colpiscono la gola. Basta una piccola quantità, diluita in un bicchiere di acqua calda, per avere un sollievo rapido. Usa questo rimedio naturale per preparare gargarismi e suffumigi.

Altri consigli utili

Altri consigli utili per contrastare il mal di gola? Effettua dei gargarismi con regolarità, usando semplicemente acqua tiepida e sale grosso. Umidifica gli ambienti della casa per scongiurare la secchezza delle mucose. Idratati, bevendo molta acqua, soprattutto sotto forma di tisane. Infine evita di fumare oppure di respirare del fumo passivo che potrebbe irritare e aumentare il dolore.