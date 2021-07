S e stai cercando un modo per dormire meglio potresti provare il rumore bianco grazie alla white noise machine che abbiamo selezionato

Dormire bene è il primo step per affrontare qualsiasi giornata con la giusta carica. Oltre a un buon cuscino e la regola delle 8 ore di sonno, ognuno di noi ha i suoi metodi per prendere sonno velocemente. Se sei in cerca del tuo puoi provare una white noise machine: può essere un valido aiuto per riposare al meglio e tutta la notte.

Cosa sono le white noise machine

Il rumore dell’aspirapolvere, del phon acceso e non solo: i cosidetti rumori bianchi circondano la nostra vita ogni giorno e possono essere un valido aiuto anche per il sonno. Che sia quello degli adulti che quello dei neonati, questi rumori hanno la capacità di cancellare i suoni che caratterizzano la vita di tutti i giorni, e su molte persone hanno un effetto rilassante.

Per questo possono diventare un aiuto per chi ha problemi ad addormentarsi o tende a svegliarsi spesso durane la notte. Le white noise machine, infatti, hanno due funzioni diverse: eliminare i rumori di sottofondo che ci circondano e creare un ambiente rilassante che possa aiutare l’addormentamento.

Da non sottovalutare, poi, anche la ciclicità e la regolarità di questi suoni che diventano una vera e propria cantilena che accompagna nel sonno più profondo. La routine, fatta di piccoli step e passaggi, infatti è il modo migliore per riuscire a riposare al meglio.

Ma allora perché non usare il silenzio assoluto? Oltre al fatto che è molto difficile riuscire a trovare un luogo dove non si può percepire rumore alcuno, c'è il fatto che il minimo rumore potrebbe poi disturbare il tuo riposo.

Proprio per questo motivo utilizzare un dispositivo che generi il rumore bianco è un ottimo metodo per creare una routine dedicata al sonno e per addormentarsi in maniera decisamente più semplice.

Quali sono i rumori bianchi

Ora che hai capito a cosa servono i rumori bianchi e perché dovresti aggiungere una white noise machine alla tua camera da letto è bene provare ad approfondire quali sono questi suoni che hanno la capacità di conciliare il sonno e renderlo più piacevole.

Dall’aspirapolvere al phon, dal vento al temporale, dall’acqua di un torrente alla pioggia: i rumori sono così tanti che è quasi impossibile elencarli tutti. Per alcuni meglio il frinire delle cicale per altri il gracchiare delle rane: le opzioni sono innumerevoli e le macchine per il rumore bianco sono fatte proprio per questo.

Le white noise machine: tutte le funzionalità

Con o senza luce, temporizzate o meno, portatili o con cavo: le opzioni per questi device dedicati al momento del sonno sono davvero tantissime. Qui abbiamo provato a selezionare le imperdibili e con diverse funzionalità in modo da rispondere al meglio alle tue esigenze.

