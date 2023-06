Come creare una miscela antimuffa

L a formazione della muffa, specialmente in ambienti umidi e poco arieggiati, è molto frequente. Avete notato la presenza di muffa sul muro? Non c'è tempo da perdere, è ora di correre ai ripari! Ecco a voi una soluzione rapida: una miscela antimuffa fatta in casa.

Cosa vi serve

Il procedimento

100 gr di sale fino

2 cucchiai di aceto bianco

10 gocce di tea tree oil

2 cucchiai di acqua ossigenata Il procedimento Prendete la brocca graduata e versate dentro 100 grammi 100 grammi di sale fino, 2 cucchiai di aceto bianco, 10 gocce di tea tree oil e 2 cucchiai di acqua ossigenata. Mescolate bene tutti gli ingredienti con un cucchiaio fino a che il composto non risulterà perfettamente omogeneo e non troppo liquido. Ora prendete parte della miscela con una spugnetta abrasiva e strofinatela sulle zone del muro ricoperte di muffa con forza fino a quando non avete eliminato ogni traccia. Ripetete periodicamente questa azione nelle zone in cui la formazione di muffa è più frequente o, comunque, appena notate comparire le prime tracce.