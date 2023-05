Come pitturare la cameretta dei bambini

State arredando la cameretta dei bambini e non sapete come pitturarla? Per creare un’atmosfera allegra e vivace è indispensabile la scelta dei colori con cui dipingere le pareti. Ecco alcune idee originali per rendere unica la cameretta agli occhi dei vostri piccoli.

Mix di colori

Per creare un ambiente originale, avete mai pensato di pitturare una parete con un colore deciso e un’altra con tonalità più neutre? Questo mix potrebbe sorprendervi: dovrete solo fare attenzione a scegliere gli abbinamenti giusti. Non esagerate con le tinte forti perché la stanza è, comunque, un luogo dove i bimbi devono riposare.

Carta da parati

Una soluzione alternativa e valida è la carta da parati, molto in voga in passato ma che non passa mai di moda. Se non volete la carta da parati in tutta la stanza, potete pensare di metterla solo su una parete: l'effetto è garantito! Le possibilità e fantasie tra cui scegliere sono tantissime. Sbizzarritevi!

Pareti a tema

Se siete bravi a disegnare o sapete a chi affidarvi, potete dipingere le pareti scegliendo un tema particolarmente gradito ai vostri piccoli. Se sono amanti del mare, ad esempio, oltre a pitturare le pareti di blu, potrete realizzare disegni che lo richiamino: una barchetta, dei pesci, le stelle ecc. I vostri bimbi saranno entusiasti!