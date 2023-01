L’attore Jeremy Renner travolto dalla neve: è grave

L 'Occhio di Falco degli "Avengers" versa "in condizioni critiche ma stabili" dopo un incidente nel suo ranch nel Nevada

L'attore Jeremy Renner è rimasto gravemente ferito in un incidente mentre era sullo spazzaneve nel suo ranch sopra il lago Tahoe, nelle montagne del Nevada. Le sue "condizioni sono critiche, ma stabili", ha riferito un portavoce, anche se non si conosce ancora l'esatta dinamica dell'accaduto.

Renner è attualmente ricoverato: "La sua famiglia è con lui e sta ricevendo cure eccellenti", aggiunge il Guardian.

La bufera e quel tweet premonitore

Il Nevada, come altre aree degli Stati Uniti, è stato colpito nell'ultima settimana dalla "bufera di neve del secolo", che ha causato la morte di almeno 60 persone in tutto il Paese.

Il 12 dicembre, Jeremy Renner aveva condiviso su Twitter una foto della neve nella zona del suo ranch scrivendo: "La nevicata sul Lago Tahoe non è uno scherzo".

Lake Tahoe snowfall is no joke #WinterWonderland pic.twitter.com/6LBG9DsLAU — Jeremy Renner (@JeremyRenner) December 12, 2022

Due volte candidato all'Oscar

Il 51enne star degli "Avengers", diventato celebre grazie all'interpretazione del supereroe Occhio di Falco nei film Marvel, vanta due candidature ai premi Oscar, una al miglior attore per "The Hurt Locker" e un'altra al miglior attore non protagonista per "The Town".

Renner ha recitato in numerose pellicole di successo tra cui due film della serie "Mission: Impossible", "Arrival", "American Hustle - L'apparenza inganna " e "28 settimane dopo".

Tempesta invernale negli Usa, colpiti Nevada e California

Una violenta tempesta invernale ha colpito nel fine settimana la California settentrionale e il Nevada occidentale, causando alluvioni, piogge e nevicate intense e interruzioni delle forniture di energia elettrica.

Il fronte di maltempo proveniente dall'Oceano Pacifico si è abbattuto sugli Stati Usa occidentali, e nel pomeriggio di San Silvestro circa 170 mila

abitazioni in California e 35 mila nel Nevada erano prive dell'allacciamento alla rete elettrica.

Nell'area della Baia di San Francisco sono caduti quasi 13 centimetri di pioggia, che hanno fatto del 1° gennaio il secondo giorno più piovoso mai

registrato nell'area, e hanno trasformato le strade di San Francisco si torrenti fangosi. Precipitazioni record si sono registrate anche a Oakland e Sacramento, parzialmente allagate.