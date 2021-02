Hai voglia di dare un nuovo tocco alla tua casa? Prova a liberare la creatività con il découpage: è un hobby facile, economico e divertente

Come rinnovare la casa con il decoupage

Nata intorno al XII secolo, la tecnica del découpage da Venezia a Parigi venne utilizzata su pareti e mobili e, in tempi più recenti, su numerosi oggetti da personalizzare grazie a foto e disegni.

Per imparare la tecnica del découpage ti bastano dei ritagli, della colla vinilica e un paio di forbici.

Raccogli biglietti del treno, cartoline e fotografie scattate durante le vacanze, o nei momenti più belli della tua vita, ritaglia le immagini che più ti ispirano dalle riviste e rivesti le ante dell'armadio o un mobile ormai usurato dal tempo. Potrai incollarle sulla superficie che desideri e, una volta asciutte, dopo circa 24 ore, ultimare il lavoro con una spennellata di gel o una vernice di finitura (acquistabile nei negozi di ferramenta). Semplice no?

Grazie al découpage spazi dell'intimità di casa come il bagno o la cucina acquisteranno nuova luce: perché la crisi ci insegna che il riciclo è importante ed è un piccolo gesto di responsabilità da parte di tutti.

Come scegliere la carta da decoupage

Per la scelta della carta lasciati guidare dal tuo gusto personale. Non dimenticare che puoi ritagliare immagini e fotografie accattivanti dai giornali. Per personalizzare con fantasia sarà di grande effetto ritagliare i disegni realizzati da amici particolarmente creativi: chiedi a chi conosci di creare per te una figura o un disegno, fotocopiali tutti e crea un mosaico. Potrai rinnovare la superficie di un tavolino, un vecchio armadio o la scrivania e sarà bellissimo vedere, nel tempo, l'impronta di chi ami tra le mura di casa.

Puoi utilizzare anche i disegni dei bambini nei tuoi lavori di découpage. Puoi coinvolgere i più piccoli con un pomeriggio dedicato ai colori. Invece dei fogli bianchi, cerca di prediligere il cartoncino: per il découpage costituirà un'ottima base da ritagliare, solida e resistente.

Puoi riporre in una grande scatola tutti i ritagli che di volta in volta scoverai tra le pagine dei giornali vecchi o i manifesti pubblicitari. Con la tecnica del découpage puoi rivestire mobili, oggetti in ceramica, plastica e persino creare deliziosi bigliettini d'auguri in cartoncino: un hobby perfetto per rilassarsi a casa, nel tempo libero, da sola o insieme alle amiche, con le quali condividere un pomeriggio di bricolage insieme.

Di seguito ti proponiamo delle idee a cui ispirarti per cominciare a sperimentare la tecnica del decoupage: puoi cominciare da piccoli oggetti, per decorare la tua casa oppure dare vita a nuovi mobili.

Le decorazioni vintage

Se si pensa al decoupage vengono in mente decori dallo stile vintage: colori tenui come il rosa nelle sue sfumature e immagini floreali sono l'esempio perfetto per questo intento: in questa immagine sono stati decorati degli oggetti che potrebbero essere posti in una cucina rustica e dallo stile shabby chic. Ma nulla vieta di dare nuova vita a degli oggetti trasformandoli radicalmente in un nuovo stile moderno e contemporaneo scegliendo dei decori e delle immagini dai colori accesi e brillanti.

Il vassoio floreale

Un vecchio vassoio di legno può acquistare una nuova luce romantica e fresca utilizzando una carta floreale. In questo caso, dei tovaglioli con stampa a fiori sono perfetti per rinnovarlo. Questo vassoio sarà perfetto per servire il tè in un servizio di porcellana bianca.

La cassettiera

Ecco un'idea per dare nuova vita alla cassettiera: prendi spunto da questa immagine per divertirti a rinnovarla. Puoi scegliere uno stile vintage oppure giocare con fantasie geometriche o immagini astratte. Potrai spaziare dallo stile retro a uno stile contemporaneo e potrai utilizzare anche la carta da parati. E ricorda che se desideri puoi adottare un'unica tonalità oppure giocare con fantasie diverse da alternare tra i vari cassetti. Un cambio dei pomelli e la nuova cassettiera è pronta!

Il porta gioie

Una piccola scatola in legno può rivelarsi davvero uno scrigno prezioso. In questa foto è stata scelta una decorazione musicale e floreale. Puoi scegliere di decorare il porta gioie seguendo quest'ispirazione e magari raffigurando un'immagine che ti rappresenta oppure optare per decorazioni a tinta unita metallizzate o ancora darle un aspetto pop e moderno.

La latta

Hai una passione per il giardinaggio e passi il tuo tempo libero in giardino o sul balcone ad occuparti di piante e vasi? Questa è un'idea per rinnovare una vecchia latta in metallo che potrà essere riutilizzata come vaso o anfora per fiori. Qui è stata scelta una decorazione a tema ma potrai scegliere di decorarla a tuo piacimento in base all'arredo del tuo spazio esterno e ai tuoi gusti.

Il tavolo

Il tavolo della cucina ti ha stancato, oppure hai un tavolo davvero molto rovinato? Puoi scegliere di ricoprirlo interamente con una nuova fantasia. Geometrie optical, disegni con fiori e frutta, o persino post it e cartoline che hai accumulato e non sai più dove mettere: usale per ricoprire il vecchio tavolo con nuove ispirazioni. Prima di farlo, però, tratta il tavolo dipingendo un fondo in bianco opaco, su cui andrai a incollare le immagini spalmando la colla vinilica (leggermente diluita con acqua) sopra e sotto i ritagli. Prima del gel finale, che contribuirà a rendere lucida e isolata la superficie, attendi 24 ore. Non allarmarti se all'inizio la colla sembra produrre orribili increspature: via via che la colla si asciugherà la superficie tornerà liscia come per magia.

Gli scaffali

Ricicla lo scaffale che avevi scartato, o le mensole, con un'idea découpage per i mobili: puoi utilizzare carta da parati (ne esistono numerose varianti dal design accattivante) oppure una carta da regalo fantasiosa. Un'idea in più? Sfrutta i fogli di carta da giornale: lo stile black&white darà un tocco diverso all'arredo.

La sedia

Stai per buttare una vecchia sedia? Non farlo: potrai riciclarla con successo trasformandola in un oggetto creativo, da rivestire con una fantasia nuova. Divertirti a scegliere tra decori in stile retro e ispirazioni vintage per dare al tuo arredo un brillante tocco innovativo. Puoi anche giocare con fantasie diverse da alternare tra schienale e seduta!

Il caminetto

Da sempre ti piacerebbe avere un caminetto, ma la tua casa non lo prevede? Inventa un finto caminetto col decoupage! Puoi realizzare, con l'aiuto di qualche amico esperto di falegnameria, una cornice in legno oppure creare una decorazione in gesso da appoggiare a una parete. Poi non ti resta che rivestire l'interno della parete con carta découpage e posizionare in un angolo una lampada, perfetta per illuminare l'ambiente creando un'atmosfera soft.

Decoupage con i disegni dei bambini

La scrittura così dolcemente irregolare dei bambini e i loro onirici disegni sono deliziosi per fare découpage sui barattoli della cucina: dalle biscottiere alle scatole, perché non raccogliere le immagini più belle per rivestire una scatola all'apparenza poco interessante? Potrai utilizzare i vasetti così rinnovati come contenitori per dolcetti oppure farne un simpatico dono (magari con tante caramelle!) per gli amici.